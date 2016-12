Zayn Malik deja el grupo One Direction

El cantante británico Zayn Malik decidió dejar la agrupación One Direction según un comunicado emitido por los representantes de la banda.

“He decidido ser una persona nomal de 22 años”, declaró Malik en el escrito.

El britanico forma parte de la agrupación desde su creación en 2010.

Lea el comunicado oficial:

Después de cinco años increíbles Zayn Malik ha decidido dejar One Direction. Niall, Harry, Liam y Louis continuarán y esperamos los próximos conciertos de su gira mundial y la grabación de su quinto álbum, que se publicará a finales de este año.

Zayn: Mi vida con One Direction ha sido más de lo que jamás podría haber imaginado. Pero, después de cinco años, siento que ahora es el momento adecuado para dejar la banda. Me gustaría pedir disculpas a los fans… si he decepcionar a alguien, pero tengo que hacer lo que se siente bien en mi corazón. Me voy porque quiero ser una persona normal de 22 años de edad, quien es capaz de relajarse y tener un momento de intimidad fuera de la atención. Sé que tengo cuatro amigos de por vida en Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que seguirán siendo la mejor banda del mundo.

One Direction decimos: Estamos realmente tristes de ver a Zayn irse. Respetamos su decisión y le enviamos nuestro amor para el futuro. En los últimos cinco años han sido más que increíbles, hemos pasado por muchas cosas juntos, por lo que siempre vamos a ser amigos. Los cuatro de nosotros ahora va a continuar. Estamos mirando adelante a la grabación del nuevo álbum y ver a todos los fans en la siguiente etapa de la gira mundial.EFE