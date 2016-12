Yrmana Almarza: Me lo dijo un pajarito

No fue mi culpa… me ausenté estas semanas porque me robaron. Tal y como lo adelantó mi colega Darwin Chávez, un buitre de esos bien rastreros me sorprendió en mi confianza y luego de golpearme, me arrebató mi celular. Estoy segura que ustedes comprenden que, gracias a la situación de felicidad que atravesamos en el país, las cosas materiales que perdemos son imposibles de recuperar, es decir, para mí es imposible comprar un teléfono nuevo ya que el que me robaron, actualmente cuesta 75 mil bolívares y esta cantidad, no la tiene disponible cualquiera y menos para comprar un teléfono, así que bueno, gracias a que mis pájaros son las aves más fieles que surcan los aires, hoy estoy de regreso con estos comentarios, pues ellos, han volado hasta el jardín, hasta mi casa, hasta mi trabajo y me han contado estas historias. Aquí va la primera.

Felicitaciones Gobernador… Me informan los pájaros de la residencia oficial que el Gobernador del Zulia, a causa de una presión “superior” está haciendo limpieza en su gabinete ¡Enhorabuena! Esto es lo que todos los que creemos en él aún esperamos desde hace años, es decir, desde que asumió la Gobernación. Deseo éxito al Primer Mandatario con sus nuevos gerentes. Sobre esto tengo algunos detalles que estoy terminando de confirmar para compartirlos con ustedes la semana que viene, es decir, las razones por las que cambiaron a Salvador González de Finanzas, a Jairo Ramírez de Seguridad Ciudadana y los cambios que están por venir, pues esto es apenas un abreboca. Yo siempre les he dicho que el Gobernador es un hombre de cuidado, el hace las cosas cuando nadie se las espera. Escorpión al fin. Éxitos en esta nueva etapa de la gestión.

Eveling, la única que da… me informan de manera directa los pájaros del Oeste, específicamente del kilómetro 18 de la vía a la Concepción, que “son muchos los chavistas que están recibiendo la ayuda de la Alcaldesa”. El comentario me llama la atención así que pido la explicación. “Mira pájara, resulta que hay un coñazo de choferes chavistas que recibieron rueda seguro de la Alcaldía y están más contentos que chofer con carro nuevo”. Supe de una entrega ayudas económicas de este programa que hizo la Alcaldía de Maracaibo la semana pasada. Los pájaros son más específicos. “La mayoría de los beneficiados son choferes de la Federación Bolivariana de Transporte, los chavistas pues”. Me quedo con la boca abierta cuando me cuentan que una dirigente de la línea Villa Baralt, de nombre Luz Marina, recibió un aporte de estos. “¿Te acuerdas de Luz Marina? Ella recibió un rueda seguro y tú sabes cuánto ella odia a la Alcaldesa y habla pestes de ella y le echa mierda sin asco y sin miedo”. Esto es cierto. Yo viví en Villa Baralt, esto lo saben todos quienes me conocen y yo jamás lo niego. Ella siempre habló mal de los Rosales, pero yo les digo a los pájaros del oeste que esto es bueno, que los chavistas que no consiguen ni agua con su gente, encuentren la ayuda de Eveling que al igual que Manuel, siempre benefició y ayudó a todo el mundo por igual sin importar el color o la ideología política. Los pájaros del oeste, me confirmar algo que si es bien grave.

Se robaron los reales… de los transportistas de la Federación Bolivariana de Transporte y señalan a Nelson Canquiz de esto. Así como lo están leyendo. Los pájaros del K8 de la vía a la Concepción, me aseguran que la Gobernación iba a hacer unos aportes económicos a los choferes y que de estos estaban encargados Canquiz y Gladys Suárez, la presidenta de la Federación Bolivariana de Transporte, “pero los reales nunca llegaron pájara, se los robaron. Gladys dijo en una reunión con los directivos de las líneas que ella no tenía nada que ver con eso, que quien estaba a cargo era Canquiz” ¡Ven! uno se queda sin palabras cuando escucha estas cosas porque en realidad no hay manera de confirmarlas, sin embargo, las aves del oeste me aseguran que ahora Suárez “está comiendo del lado azul porque los rojos la echaron a un lado”. Que chévere es ver y saber que los chavistas, maduristas, los diferentes pájaros del proceso revolucionario terminan metiendo el pico en el plato azul y comiendo de lo que los opositores les dan. Creo que las cosas poco a poco volverán a la normalidad.

La fecha… como lo escribió mi colega Darwin Chávez, a quien le agradezco me haya hospedado el dato en su columna, los pájaros capitalinos me anunciaron que las elecciones parlamentarias serán el primer domingo de diciembre. Sobre esto, debo decir que los factores de oposición más altos en la capital, se reunieron con encuestologos y otros analistas políticos para evaluar sus posibilidades y encontré de esta reunión dos datos que comparto con ustedes. El primero, la popularidad de Maduro esta 14 por ciento y la estrategia del gobierno es jugar a la abstención. Sobre estas premisas, el triunfo opositor  es más tangible. Pero no nos apresuremos. Esperemos.

Candidatos rojos… Luego de escribir, hace 15 días la pugna entre los candidatos rojos durante las elecciones de postulados a candidatos del PSUV, esa elección que hicieron los cabezas de las diferentes UBCH, recibo dos aves rojas en mi casa que me dicen lo siguiente. “En San Francisco se impuso Omar pero en Caracas, en la reunión del partido se impuso Pancho y se logró que su candidata, Juneira Maváres entrara. Ella se va a medir como el resto por la candidatura final”. Esto es bueno, esto muestra que aún Pancho sabe jugar ajedrez. Sobre el caso que comenté de Henry Ramírez, me hacen saber que en la jurisdicción por la que fue escogido, “es un ganador seguro, mire licenciada, allí no va a ganar nadie distinto a él porque nosotros, que somos la base, hicimos nuestra propia encuesta y frente a otros candidatos, Henry tiene una ventaja de 46 por ciento, lo que pasa es que los opositores piensan que nuestros territorios ellos pueden voltear la tortilla, como si las elecciones se ganaran hoy día con palabras bonitas. Las elecciones se siguen ganando con votos y esos votos en el oeste, son de Henry Ramírez porque él, es el único que está allí, con nosotros, en las buenas y en la malas”. Santa palabra de los pájaros rojos, que cuando me hablan, no mienten.

Al cierre… llegan pájaros desesperados de la Residencia Oficial a contarme donde está Salvador González, pues mi colega Darwin Chávez, escribe en su columna que el hombre está desaparecido. “El está en Cumana. No ha asumido el puesto en la Dirección de Desarrollo Económico porque antes de irse amenazó con irse del Gobierno Regional porque él no iba a recibir ningún premio de consolación”. Aprovecho a los presurosos y les pregunto cómo le está yendo al amigo Yépez Castro en la secretaria de seguridad y me sueltan un dato buenísimo: “Allí tiembla pero la candela está en el 171, con su llegada quedaron al descubierto las marramucias y corruptelas de Ingrid Dugarte, al punto que esta semana le botaron a su jefa de Recursos Humanos. Chao”. Los pájaros me dejaron picada pero esos regresan la próxima semana y me contaran más. Bueno amigos, Dios y María Chiquinquirá, permitan que nos leamos la próxima semana. Mi abrazo a todos.

Yrmana Almarza|@Yrmana

