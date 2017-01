Yrmana Almarza: ME LO DIJO UN PAJARITO ¿Quién está escuchando?

El país está hablando… claro y fuerte gritan los venezolanos. Aunque estemos divididos en opiniones sobre lo que debe ser la acción, siento que la Nación completa está de acuerdo en un punto: el voto de confianza a los partidos políticos se quebró. La relación partidos – pueblo está fracturada. Muchas fueron las promesas incumplidas, muchas las palabras bonitas que se llevó el viento, muchas las aguerridas acciones en las que nos embarcaron y que terminaron en un “hasta aquí llegamos, váyanse a sus casas”. La clase política nos utilizó como rebaño y pretendió apropiarse de nuestro ímpetu. Tuvo el tupé de hablar en nuestro nombre y decirse ser nuestra voz. El 23 de enero le demostramos que no lo son. Venezuela dio una gran lección, una pela diría yo, a los partidos políticos de oposición. Las marchas convocadas en las diferentes ciudades del país para exigir elecciones este año no tuvieron el respaldo popular esperado. El año pasado, antes de septiembre, las calles de Venezuela hubieran sido un mar de gente, pero este año, después de haber sufrido en carne propia los engaños de las mentiras discursivas de los dueños de la política opositora, las marchas se convirtieron en concentraciones de maquinarias partidistas que gracias a Dios, aún existen porque si no, esas marchas hubieran sido un peladero.

El mensaje… La caricatura de Weil lo expresa perfectamente. Cuatro gatos salieron a marchar. La MUD nacional ya no tiene pegada. En ella ya no cree el pueblo y eso se lo ganaron ellos mismos. Ahora, salió Capriles y empezó a liderar concentraciones “sorpresa”. Una especie de focos de protesta en los que se exigen mejores condiciones de país y elecciones este año. “El flaco” busca los aplausos de la gente al señalar a la MUD y encabezar estas acciones, pero ¿por qué no se para en la puerta de Miraflores, en la del CNE o en la del TSJ? El país se cansó de “las acciones estratégicas” de la élite opositora sin efecto efectivo en la población. El Gobierno sigue ganando. La oposición lo sigue ayudando. Esto ya no se lo quita nadie de la cabeza al pueblo. Como dice un bolero: “si fueran gente decente y tuvieran vergüenza”, estarían organizando su despedida y preparando el camino para que nuevos actores le devuelvan al país la confianza.

El estrellón… Soy católica. Fiel y devota a mi fe, pero que estrellada se metió El Vaticano con nuestro Gobierno. Estoy segura que por allá por la Plaza de San Pedro, todavía se deben estar sobando.

La salida… ¿Es y sigue siendo electoral? A este punto no lo sé, pero que distinto hubiese sido todo si no nos hubieran engañado diciéndonos que se haría un revocatorio que jamás llegó y para el que todos, todos los agentes políticos de oposición pidieron plata a empresarios nacionales y extranjeros y se la dieron. Si la MUD hubiese ido a las regionales el año pasado, hoy se tuviera al menos 70 por ciento de las gobernaciones y en otro ambiente, con otra lectura, con otra correlación de fuerzas políticas, el divorcio pueblo-partidos no se hubiese dado, pero no, la ambición de sacar a Maduro de la Presidencia como si en el PSUV hubiera una partida de mongólicos chupándose los dedos de los pies pudo más. Allí hasta los militares hubieran puesto contra la pared al Ejecutivo central pero no, esta sabia oposición vio tremenda oportunidad de brillar pidiendo algo que jamás se iba a dar, y hasta iniciaron esas benditas negociaciones con el Gobierno llamada mesas de diálogo. En ellas sólo ganó el Gobierno y los mismos de siempre. Yo sólo me hago pregunta… La clase política opositora, ¿a quién representa? ¿Habla en nombre de ella misma? Porque después del 23Ene, no creo que hable en nombre nuestro.

Tal vez por eso… es que la MUD toma la decisión, desesperada a mi juicio, de levantarse de la mesa de diálogo con el Gobierno nacional y dice que no se sentará más. Han perdido tanto con la gente, con la calle, que segura estoy que están buscando tratar de enmendar el capote.

Las elecciones… Aquí habrá elecciones, a mi juicio, sólo cuando el Gobierno tenga la certeza que sus derrotas no serán humillantes o que sus victorias serán aceptables. Mis amados pájaros de El Silencio, retornaron al CNE y me dijeron que escucharon por las ventanas de las oficinas que trabajan en el cronograma de las elecciones regionales más no en el de las elecciones municipales. También escucharon que se montaron en la realización de las internas del PSUV y las primarias de la MUD. Si esto es así, puede haber una sola primaria opositora con un doble evento electoral. Sigamos siendo cautos y estemos atentos.

Para Maracaibo… Recibo la visita de una lechuza mensajera del sur. Me dice que Omar Prieto será el candidato a la Gobernación por el PSUV. Le respondo que ese comentario es viejo, que tiene mucho tiempo rodando. La lechuza me asegura que es así pero desde el año pasado se ventila que el General Néstor Reverol hizo una petición formal al Presidente de la República para ser el candidato. Esta petición incluye un plan de trabajo para la región. Como no descarto el mensaje de la emplumada, consulto a los pájaros del sur el tema y aunque a ellos les encantaría que Prieto fuera el candidato, para probar las mieles de una campaña regional, me aseguran desde la Zona Industrial que Prieto no va para ese baile, sino que podría ir a uno más interesante. “Pancho aún no es descartable y Reverol es de la línea dura del Gobierno. Omar sería nuestra carta para la Alcaldía de Maracaibo con opción a perder por poco y hacerlo ver como un gran triunfo”. Los pájaros del sur me aseguran que el tema de la candidatura a la Gobernación en el PSUV es un tema en el que no se ha dicho la última palabra. “El problema para Pancho es Diosdado y Tareck y el problema para Prieto es el mismo Reverol”. El canto de los pájaros rojos trae a colación otro nombre que siempre se ha barajado, el de Luis Caldera pero para que sea la llave a Maracaibo del candidato a la Gobernación. Caldera, más allá de sus defectos, es uno, por no decir en verdad el único, político del PSUV con excelente desempeño en la gerencia pública. Es un hombre firme en sus convicciones ideológicas y tolerante con la crítica. Aunque en verdad perfila como buen candidato aunque sea importado, hay que esperar, porque el tablero rojo sigue en movimiento con fichas muy particulares sin duda.

Por unas hallacas… Botaron a un profesional de la comunicación en un periódico de la ciudad. A veces los tiranos pisan las conchas de mango más pequeñas y con eso, van a dar al suelo solitos. La justicia de Dios tarda, pero llega. Como este comentario se circunscribe única y exclusivamente al mundo periodístico marabino, me disculpo con mis lectores pues sólo algunos periodistas, saben a qué me estoy refiriendo.

El 23 en Maracaibo… Hubo dos marchas, una de UNT y AD y otra de PJ-VP y sus aliados concentrados en el G-Zulia. La primera, se concentró en Delicias con Circunvalación Dos y la otra en la Plaza El Ángel. Me llamó muchísimo la atención la disparidad en las distancias. Una estuvo muy cerca del punto de llegada, la sede del CNE en la Avenida El Milagro Norte, al lado de la Barraca, y la otra estuvo bastante retirada, por lo que unos caminarían muchísimo menos que otros. Quiero creer que los más distantes lo hicieron intencionalmente y que no haya sido un error de cálculo. También quiero creer que los que escogieron el camino más corto, lo hicieron intencionalmente. En ambas marchas estuve. Sí, a los dos fui. Primero llegué a Plaza El Ángel, puntual como indicó la invitación y al ver más que cuatro gatos, me fui a la otra en un carrito de Galerías-Lago Mall. Allá, a las 9 y 10 am, la desolación era la presente. Con poco en el bolsillo, me senté un una acera de la estación de servicios cercana a ver quién llegaba. Noté a los mismos de siempre. Atravesé la calle dejando a varios azules y blancos adecos en el lugar, pero como al inocente Dios lo protege, unos panas pasaron por el supermercado, nos vimos, nos saludamos, hablamos de la marcha, del país y vimos los buses llegando con la gente. Mis amigos me dieron la cola para Plaza El Ángel de nuevo. Allá llegué a las 10 y 12. Había un poquito más de gente y un carajazo de buses en la periferia. Yo me instalé en una pared de un taller mecánico, de esos que están frente a la Plaza. 10 y 30 y nada que salían. El sol, el calor, la sofocación y yo me preguntaba si en verdad se iban a echar la milagro a patica y bueno, sí, se la echaron. El G-Zulia movió su gente, amarilla principalmente, también hubo naranja y de otros colores, un poquito chiquito de sociedad civil y muchas ganas de hacer esa caminata. De repente se acomodaron y en forma de cordón, salieron sin problemas y llegaron a su destino. Yo pensé que irían tapizando la cuadra, pero eso impedía el transito, así que en fila india gruesa, avanzaron. Yo volví a agarrar un carrito y llegué allá a Delicias. Los azules iban lejos me dijo un vendedor de pitos que se le abolló la mercancía. Tomé otro por puesto rapidito, uno de Milagro Norte que me puse en la Barraca en unos dos minutos. Esos choferes manejan como si lo persiguieran para matarlos pero alcancé a los azules y a los blancos en la esquina del antiguo Éxito. Ellos también caminaron por la acera, al principio trancaron la vía pero luego, caminaron permitiendo el tránsito vehicular. Aquí había menos cantidad de personas y en ese punto declararon a los medios la Alcaldesa y Manuel Rosales. Mi asombro fue en el momento que se formó una tangana entre un adeco y un nuevo tempista. Manuel García se entraba a puños con quien me dijeron es el hijo de Juan Carlos Velasco. Puños, trompadas e insultos fueron atestiguados por todos.La cosa no se convirtió un ring de boxeo porque mi amigo y colega Junior Acosta se metió y abrazó a uno de los púgil y lo sacó del cuadro de alta tensión. Debo reconocer que yo jamás imaginé que Acosta tuviera tanta fuerza física como aplacar a semejante toro bravo, pero lo hizo. Llamé a García para solidarizarme con él, pues entiendo que él fue el ofendido en este caso y él mismo me explicó que la situación la generó un abuso por parte del equipo de seguridad de Manuel Rosales. Me aseguró que UNT se disculpó y prometió tomar las acciones del caso. En fin, la marcha azul/blanca llegó al CNE con esa macumba.

¿Dónde está? Me llamó mucho la atención que vi casi nada de gente de la sociedad civil en la marcha de los azules. Vi a mi amigo Juan Carlos Fernández pero en medio del tumulto y el bululú, no pude acercarme a preguntarle por la gente de Zulianos por el Cambio. ¿Qué habrá pasado con eso?

Todos se preparan… en Maracaibo está el centro de los movimientos políticos, aunque hay zonas de mucha influencia como la Costa Oriental del Lago, aquí es donde ya, se está moviendo el ajedrez de cara a lo que serán los cuadres para las regionales y también se piensa en las municipales. Les prometo que la próxima semana, les cuento cómo está el ajedrez. Por lo pronto les adelanto, que todo el mundo se está quedando sin saliva.

Medición… me hablan de un estudio, una encuesta hecha por el politólogo muy pero muy cercano a UNT. El trabajo se hizo en Maracaibo y los resultados son nefastos.

Miedo… el que tiene una dama del gabinete municipal. Según me cuentan pájaros de la Alcaldía de Maracaibo, a su retorno Manuel Rosales pidió cuentas expresas de la dependencia de la dama y encontró tantas cosas, que mandó a pedir una bandeja.

La frase… “Nos vamos a quedar en la mesa hasta el infierno se enfríe”, el secretario general de Avanzada Progresista en Caracas, la semana pasada a medios de comunicación capitalinos. ¡Las cosas que uno tiene que escuchar!

Nuevo dueño… Global TV tendrá muy pronto nuevo dueño. Su comprador, un empresario muy adinerado, está feliz con la adquisición y los accionistas satisfechos por el trato. Cómo decimos coloquialmente, “me da cosita” saber que el señor Guido no tuvo más opción.

En el ladre… están tres gobernaciones y 73 alcaldías del país. Sus trabajadores no han cobrado los aguinaldos. Me entero por un contacto en una municipalidad del Sur del Lago, que las alcaldías bolivarianas recibieron el dinero para el pago de los aguinaldos pero las opositoras, ni un medio. “Agarron cobres del Fondem y pagaron”, me dijo, lo que quiere decir que el Gobierno echó mano de fondo que se supone está destinado a propósitos de inversión, en fin. Este contacto me dijo que la Alcaldía de Maracaibo pagó los aguinaldos y que muchos, tanto chavistas como opositores, se preguntaron de dónde salieron los cobres. El asunto es que 76 dependencias tienen a sus trabajadores pasando calamidades, más de las que ya se padecen, desde el año pasado.

¿Ayuda? Recibo un mensaje de unos amigos de la zona en Machiques de Perijá, me comentan que la guerrilla colombiana, la FARC específicamente, “están haciendo funciones de patrullaje en sectores residenciales. Se encargan de robos, atracos, de poner orden y hacer justicia”. Pregunto a mis amigos si ellos están haciendo las veces de policías y me dicen: “ellos están ayudando a la comunidad en su seguridad”. Me quedé pasmada, porque de verdad me parece subrealista que en nuestro territorio “patrulle” la guerrilla como si fueran un cuerpo de seguridad.

El G9… desde Caracas se maneja la ampliación del G4 en la Mesa de la Unidad. Esta ampliación hará que la política sea un poco más abierta según me cuentan. ABP, Vente Venezuela, Avanzada Progresista, Causa R y Gente Emergente, están a la espera de la modificación que les permita ser integrantes de lo que será la nueva coalición. El asunto avanza y está próximo a concretarse.

Se asoma… El Toto Márquez viene con todo. Ramos Allup le dio su bendición. La próxima semana les cuento más.

Hasta la semana que viene amigos.

Yrmana Almarza|@Yrmana