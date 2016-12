Yrmana Almarza: Me lo dijo un pajarito

Mano pelúa en Oipeez… Señor Gobernador, es por el afecto y estima que le tengo, que me siento en la obligación de hacerlo saber que en su secretaria de información sucede algo que tal vez no sea muy correcto. Se hizo una contratación de una empresa de servicios audiovisuales y comunicacionales sin llamar a una licitación. Pájaros preocupados por una posible revisión a su gestión, me cantan que la secretaria de prensa, un director contrató a su compadre de manera directa, a dedo pues, para que la empresa de este preste a la Gobernación el servicio de cobertura de pautas. Los pájaros de la Residencia Oficial, a quienes consulté, me explicaron que hay un equipo de prensa que lo acompaña a usted a todas las actividades que tienen, pero este equipo no da para cubrir las actividades de las otras secretarias y por eso, la contratación. Esto no está mal, lo que está mal es que la contratación se haga a capricho. Gobernador, siempre le he dicho que usted debe cuidarse mucho, depurar su entorno. No puede usted seguir teniendo a su lado gente que hace cosas que lo pueden afectar, que accionan hasta sin su conocimiento porque yo estoy segura que usted, de esto no sabe nada.

En el ladre… sobre esto hice un llamado a varias aves que vuelan en la Residencia Oficial y que me recuerdan que la dirección de comunicaciones de la Gobernación está desmantelada. “Te recuerdo periodista que allí no hay nada, equipos y materiales fueron desmantelados el primer año de gestión de Arias por la directora que él puso allí. No hay cámaras, ni tarjetas, ni cintas”. Esto es cierto, Oipeez, hasta la gestión de Pablo, enviaba a los medios audio, notas de prensa y video de las actividades de gobierno regional pero en la gestión de Arias, eso se perdió. “La contratación de esta empresa ahorra costos de reposición”. Este canto me deja ver que el próximo gobernador que tenga el Zulia, deberá dotar nuevamente su oficina de prensa oficial en su totalidad, porque la actual, funciona sencillamente por la Gracia de Dios y la voluntad de su gente.

Crisis en el Retén… Qué orgullosa me siento del jardín, no me arrepiento de haberlo hecho. Cada día más grande, cada vez más concurrido, lleno de aves de todos lados y todos colores. En este bello lugar, me encuentro con un ave pequeña, un agaporno sucio, menudo, cojo. Llega volando desde El Marite, viene del Retén y me cantan cantos de martirio. “Buenas tardes señora periodistas, aquí me enviaron para decirle que al personal que trabaja en el Retén lo están maltratando laboralmente el director del lugar que se llamar Iván Carruzo”. A este pequeñín, le pido que respire, que descanse. Lo invito a tomar agua y comer alpiste en el jardín. Lo tomo entre mis manos y lo ubico a mi lado en la banca. Sereno y más tranquilo, me cuenta algo que “tienen tapado para que nadie lo sepa” y es que en el retén, hay tuberculosis. “Hace dos días murió un recluso pero hay 25 aislados en la cancha”. Esto es serio y es grave, porque esto puede desatar una epidemia. Alerto a la secretaria de salud de la Gobernación para que tome cartas en el asunto. El agaporno, con la cara más limpia me deja ver que le falta un ojo. Me cuenta que el Director del centro “maltrata y ofende al personal, hace unos días hubo un altercado entre él y un seguridad que casi se van a las manos y juró que sacará a todo el personal antes de él irse” ¿Irse? Le pregunto al ave, si hay alguna razón por la que el director sepa que lo van a destituir o si es que anuncio su renuncia y el pajarito maltrecho me responde: “Es que con el regreso de Manuel muchas cosas van a cambiar y usted lo verá”. Sobo la cabecita de tan aporreada ave por la vida. Agradezco su canto y le digo que mi jardín estará siempre abierto para escuchar los cantos, de los maltratados trabajadores del Retén. Al alzar el vuelo, me quedé pensando en los reos enfermos. Eso sí es serio.

Análisis Circuital… Fe de Errata. El apellido del Alcalde Olegario es Martínez, no Villalobos. Me disculpo con el Zulia. En el circuito 3, compuestos por Mara, Páez hoy Guajira y Padilla se miden Yamelis Herrera (P) y Jairo Gil (S) por la Mesa de la Unidad, MUD y Sergio Fuenmayor (P) y Yosmary Fernández (S) por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV; y en el Circuito 4 que es Idelfonso Vásquez, Antonio Borjas Romero y Venancio Pulgar, van Elimar Díaz (P) y Julio Albarrán (S) por la MUD y Fidel Madroñero (P) y Marleny Núñez (S) por el PSUV. Pónganse bravos conmigo si quieren, pero estos dos circuitos son un regalo para el PSUV. Los análisis hechos hasta ahora, asoman que la capitalización de los votos está en manos de los rojos. Es lo que llamó un amigo analista, el candado chavista. Lo voy a explicar y espero que entiendan. En el C3, en todos los municipios los alcaldes son chavistas, así que todos los recursos y esfuerzos tienen el respaldo de la revolución, además, el cordón electoral del circuito 3, a pesar de los pesares, siempre ha sido un bastión de la revolución. Es cierto que este año las cosas han cambiado mucho, pero los recursos siguen en las mismas manos. Otra cosa que tienen a favor los rojos en el C3, es que la candidata es una desconocida en la zona. Se irrespetó el liderazgo autóctono de los dirigentes opositores y ojo, en la Guajira toda, están mis mejores pájaros. En el C4, aunque me desagrada decirlo, la fórmula chavista es mala pero la opositora es más mala, tanto, que la chavista que es mala, tiene posibilidades de ganar. La joven Díaz, a quien respeto mucho, es una destacada dirigente estudiantil de la URU y es con pesar que digo que su candidatura pone en bandeja de plata el triunfo a los chavistas. Aquí, si la MUD hubiese querido, le coloca un contendor peleador al PSUV en la figura de Víctor Ruz, Eliseo Fermín, Daniel Ponne o el mismo Pablo Pérez, pero como en la política hay cosas inexplicables, para muchos no es comprensible la designación de la joven Díaz, quien a mi juicio, la oposición debió prepararla más para ponerla a batallar. Fidel es un zorro joven y tiene mucho pero mucho dinero y apoyo político aunque a lo interno lo miren feo, lo que menos le importa a él. Estos dos circuitos, los vamos a perder y esto me da tanto dolor, que de los circuitos 5 y el 6, hablaré la próxima semana, porque las manos ya no me dan de la impotencia.

Por cierto… Me cantan los pájaros de C4 que una de las fuentes de mayor apoyo con las que cuenta Fidel Madroñero está en el comedor de LUZ. “Averigua de dónde saca recursos efectivos el candidato del PSUV. Busca en el comedor de LUZ”, me dicen y así hice. Consulté a varias aves que vuelan en la verde área del comedor de LUZ y como lo que sobran en la Universidad del Zulia son pájaros, un grupo de loros y pericos verdes, muy muy verdes, me cantan dos cantos interesantes. El primero, lo escribo textualmente, pues como ustedes saben, soy una mujer muy respetuosa. “El papá de Fidel saca comida del comedor y la revende”. A los loros verdes, les pido que me expliquen cómo es esto posible y me dicen que el señor, “saca almuerzos del comedor y eso plata inmediata porque los vende”. Los pericos verdes, muy muy verdes, me dejan con la boca abierta cuando me cantan que el señor “le dicen Goyo, se llama José Gregorio y es estudiante de Petróleo”. Esto no sé si será cierto, pues no conozco a la familia del joven revolucionario pero con las manos puestas en la cabeza, pregunto a los pericos cuántos años tiene el señor estudiando y me dicen “como 30 pájara”. Pregunto también si es cierto lo de los almuerzos, lo de la extracción de comida del comedor y me dicen que sí. “Todo el mundo sabe que Goyo hace esa vaina aquí, es más, pregunta por los alrededores, a los fruteros, a los vendedores de cosas en los semáforos, a los que tienen un puesto de cualquier cosa en las cercanías de la Universidad, el Hospital, La Maternidad, de dónde es la comida que almuerzan y quien se las vende para que tú misma escuches los cuentos”. Tanto los loros como los pericos de LUZ, coinciden en algo, y es que el dinero que esto produce, financia a Fidel, lo que a mi sinceramente me cuesta creer, porque Fidel es el único que cuenta con un total apoyo y respaldo de la más alta esfera del PSUV para su campaña, así que a él, recursos es lo que sobran, pero si las aves de LUZ cantan estos cantos, algo de razón deben tener pues ellos saben mucho mejor que yo, como es la movida dentro del campus universitario.

La esperanza… es Manuel. Sin duda, hasta el momento, van tres a favor de los rojos y uno a favor de los azules en mi modesto análisis. Que el retorno de Manuel ayude a revertir las tendencias que nos dice que el PSUV tendrá la mayoría de los diputados en el Zulia. Que se haga lo que se tenga que hacer para que en el Zulia de nuevo, se instale el bloque parlamentario zuliano con legisladores opositores que trabajen de verdad por el cambio que el país tanto necesita. Y es que la imagen sola de Manuel, devuelve la fuerza y la fe a más de uno aunque esté detenido.

¿Martillando? Pájaros de la Plaza Bolívar, que está patas arriba por cierto por la remodelación que nunca termina, me cantan que vieron un movimiento de empresarios entrar a una reunión este jueves a medio día. “Cómo entraron salieron pájara mayor”. Les pregunto a mis sempiternos pájaros cantores, por qué entraron y salieron tan rápido de esa reunión, justo el día que regresó, Manuel Rosales a Maracaibo. “Pájara, es que la Gobernación llamó a los empresarios privados para quitarles dinero” ¡A la vaina! ¿Cómo así? Increpo a mis aves una explicación y me cantan, que la Gobernación está promocionando una exposición para dar a conocer las bondades del estado y su productividad y el llamado al empresariado fue para “que compren los espacios de exposición, les pidieron un realero para participar y otro realero para patrocinar”. Las aves creen que los empresarios se fueron “despavoridos al saber que los llamaron para desplumarlos”. Jajaja jajajaja estas aves mías si tienen cosas, la Gobernación desplumando al empresariado privado, jajajajaja. Agradezco a las aves este canto, porque me da a entender que la Gobernación del Zulia a pesar de sus recursos, no tiene los fondos para financiar una exposición que promueva sus actividades productivas. Qué mal estamos.

Por cierto… las aves me cantaron que quien encabezó esta reunión “fue el ex secretario de finanzas de la Gobernación”.

Algo pasa… El Presidente Maduro nos visita el mismo día que regresa Rosales. Las casualidades existen en la vida, yo sé que sí, pero vertale… en política nada es casualidad.

Baja la Madre Celestial… Este mes está con nosotros nuestra protectora La Virgen del Chiquinquirá. El pueblo del Zulia, mariano por demás, se prepara para recibirla, porque cuando bajan a la Virgen el cielo viene con ella. La Basílica ya se activó para este amado acto y ya andan por allí, los voluntarios de María Chiquinquirá haciendo la colecta para las flores y demás cosas que son parte de la logística para su recibimiento. A mi China amada, nada le faltará, porque tiene una feligresía leal, que por ella lo da todo porque ella, lo da todo por nosotros. Sin embargo, quiero hacer con ustedes este ejercicio, ¿se imaginan a Manuel yendo a la bajada? ¿Se imaginan a Manuel y a Pablo juntos, yendo a la bajada? ¿Se imaginan la cara de Arias?

Bueno amigos, nos leemos la próxima semana y esperemos el desenlace de los hechos.

Yrmana Almarza|@Yrmana