Wolverine ahora serÃ¡ mujer en los cÃ³mics

Marvel sigue con sus cambios locos para atraer a nuevos lectores.

Tal como lo comentábamos ayer, en el universo Marvel los tiempos están cambiando. La editorial busca darle una gran lavada de cara a sus personajes principales buscando atraer nuevos y más diversos públicos. Por ello ha suplantado a muchos de sus héroes con nuevos personajes que buscan mantener el legado de los originales, al más puro estilo de DC en los noventa.

Un nuevo póster promocional de All-New All-Different Marvel Universe revela el más reciente cambio que tendrá el Universo Marvel post Secret Wars, el cual será la inclusión de un nuevo personaje femenino debajo del uniforme azul y amarillo de Wolverine, quien falleció hace el año pasado. La nueva Wolverine será X-23, una clon genética de Logan, que apareció por primera vez en la serie de animación X-Men: Evolution, y de ahí saltó a las historietas.

wolverines

X-23 y el viejo Logan en historias anteriores

Pero eso no es todo, debido a que el viejo Logan -literalmente- regresará, aunque no como lo conocíamos. Marvel no revivirá a Wolverine, sino que mantendrá como personaje regular al protagonista de la miniserie Old Man Logan, una historia escrita por Mark Millar en 2008, en la que vemos a un avejentado Wolverine en un mundo futurista en el que todos los superhéroes están muertos. El viejo Logan ahora será parte de la nueva continuidad y tal vez sea el mentor de la nueva Wolverine.

all-new-marvel

En la imagen promocional también aparecen otros héroes que tendrán un papel relevante en el nuevo Universo Marvel, como Citizen V, The Thing, Rocket Raccoon, Star-Lord, Doctor Strange, Hyperion, Daredevil, y los dos Wolverines. Aun falta saber cual será el aspecto y característica particular del nuevo Hulk, ¿será un Hulk hindú metrosexual? ¿un Hulk albino ecologista? ¿un Hulk amigo de los animales de tez amarilla? o ¿un Hulk anoréxico fanático de los videojuegos?