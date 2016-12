Vladimir Villegas: Deseos de fin de año

– Que en el 2017 no extrañemos al 2016

– Que ningún venezolano tenga que andar buscando comida en la basura.

– Que los nuevos billetes no sean devorados por la inflación

– Que tengamos elecciones de alcaldes y gobernadores

– Que los Leones clasifiquen, y los navegantes naufraguen

– Que terminemos el año sin presos políticos

– Que algún día no muy lejano se cumpla el desarme tantas veces anunciado y nunca concretado.

– Que se racionen las cadenas presidenciales

– Que les sean renovadas las concesiones a Globovisión, Unión Radio y otros medios audiovisuales .

– Que Donald Trump no cumpla sus amenazas contra la población hispana

– Que cesen los abusos contra los derechos humanos en Venezuela

– Que comprar canillas no dé dolor en las batatas

– Que aparezcan cuanto antes los nombres de los sobornados por Odebrecht en nuestro país.

– Que cada uno de los poderes públicos actúe de acuerdo a sus competencias y sin dejarse presionar por otro u otros .

– Que la dirigencia política nacional deje de insultarse

– Que se acabe de una buena vez la matraca policial y militar

-Que aparezcan los medicamentos.

-Que se acaben las colas para comprar comida y medicina

– Que encontrar harina de maíz precocida en los supermercados deje de ser noticia.

-Que la Cancillerìa deje de andar poniendo la cómica en el mundo.

-Que le levanten la censura a la película sobre el Inca Valero

– Que en el Sebin respeten a los jueces, fiscales y defensores .Pero por sobre todo a los presos.

-Que se acaben los robos y asaltos en el Parque del Este

– Que los pranes dejen de gobernar dentro y fuera de las cárceles

– Que Osmel siga trayendo nuevas coronas a Venezuela

– Que nunca pero nunca màs se les ocurra sacar billetes de circulación antes de distribuir los que van a sustituirlos.

– Que los alcaldes se ocupen mas de sus municipios y menos de la política nacional

– Que los fanáticos religiosos dejen de andar poniendo bombas y matando inocentes.

-Que disminuyan las cifras de muertes violentas.

– Que el dólar se baje de esa nube

– Que el bolívar se de su puesto

– Que el Papa logre reactivar el diálogo político en Venezuela pero sobre bases dignas .

– Que se acaben los atracos en el transporte colectivo.

– Que la democracia le sobreviva a quienes quieren acabarla

– Que nadie deje de comer para garantizarle la papa a sus hijos .

– Que ningún niño deje de ir a la escuela por falta de comida

– Que cese el uso de los claps como instrumento de manipulación política y sometimiento de la población.

– Que el chavismo gobernante le pierda miedo a ser oposición

– Que seamos un país sin clap, sin libretas virtuales de racionamiento, sin colas para comprar comida y sin guisos en la importación de alimentos .

– Que la respuesta al descontento popular sean soluciones y no represión .

– Que el gobierno le haga caso a José Guerra y no al genio que nos mandó Podemos

– Que Venezuela cambie para bien y en el menor tiempo posible .

– Que pronto existan razones para que vuelvan los que se han ido y se queden los que buscan irse

@vladivillegas