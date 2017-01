El economista Jesús Casique, director de la firma Capital Market Finance y profesor universitario, afirmó que la indisciplina monetaria está causando estragos en la economía bolivariana.

“La mayor inflación de Venezuela en la historia fue de 103,2% en 1996 bajo la presidencia de Rafael Caldera. Los tres últimos años, Venezuela viene reportando la mayor inflación del mundo. En 2013 fue del 56,2%, en 2014 del 68,5% y el 2015 vamos a cerrar con una inflación aproximadamente del 168%”. Así comenzó el diálogo con Infobae el economista Jesús Casique.

Pero eso no es todo. El director de la firma Capital Market Finance también alertó que debido a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la inflación puede llegar a ser incluso mayor y ubicarse en torno al 182% en el cierre de este año.

“Aquí en Venezuela tenemos elecciones parlamentarias en diciembre. Entonces el gobierno va a comenzar con su populismo a inyectar liquidez en el mercado. Van a comenzar las dádivas y subsidios. Si el gobierno abre las compuertas e inyecta liquidez de forma más acelerada de lo que lo viene haciendo, podríamos estar cerrando hasta con una inflación del 182% a fines de 2015. Esto será producto de las elecciones”, enfatiza el economista.

Casique analiza que el problema de la inflación en Venezuela se debe a dos variables relacionadas entre sí. La primera él la llama “la maquinita de hacer dinero“. Y lo explica del siguiente modo: “El Banco Central de Venezuela viene emitiendo dinero inorgánico de forma acelerada. La indisciplina monetaria está causando estragos en la economía. Y esto viene aunado a los bajos niveles de producción. En primer lugar porque no hay confianza para invertir en Venezuela; y en segundo lugar, porque las expropiaciones destruyeron el aparato productivo en el país”.

La segunda variable que subraya el analista tiene que ver con la indisciplina fiscal. “Esto no se vio nunca en la historia de Venezuela“, se lamenta. Y agrega: “Arrancó en 2011 con el financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA (la petrolera estatal). Estaba completamente prohibido financiar a empresas del estado antes. Entonces esos son los problemas en Venezuela: indisciplina monetaria e indisciplina fiscal“.

Respecto a la escasez de alimentos, medicamentos e insumos, Casique afirma que el factor que la provoca es elestricto control implementado por el gobierno. “El control de cambio ha generado un mercado negro parecido al mercado blue en Argentina pero no tan distorsionado como en ese país. En Venezuela, el mercado paralelo es extremadamente alto porque la preferencia del gobierno es para el sector público. Como no hay divisas, el sector privado no puede importar con libertad“.

Y agregó: “El gobierno va a tener que reflexionar en torno a la distribución de alimentos. El gran productor de alimentos es el sector privado pero resulta ser que de toda la distribución de alimentos, el 70% se tiene que efectuar por el sector público. La única verdad es que las colas son impresionantes”.

Ante la pregunta sobre si existe una salida al corto plazo, fue contundente: “Este es un gobierno errático que sinceramente no tiene ninguna lógica en materia económica. Un gobierno que no tiene la intención de dar un giro de 180 grados en materia de política monetaria ni fiscal”.

También le consultamos sobre los índices de pobreza e indigencia y el panorama es desalentador en todo sentido. “La pobreza en Venezuela la mide el Instituto Nacional de Estadística (INE). El tema es que no hay ningún tipo de confianza porque la cifra está politizada. Las cifras que dan rondan el 5,6% pero eso no es creíble porque la pobreza se ve en cualquier calle. La economía informal ha venido creciendo producto del desempleo. El mercado informal ha venido incrementándose y ese es un dato que se debe tener en cuenta”.

Respecto al impacto de la crisis venezolana en los países de la región, el experto afirmó que golpea fundamentalmente a los países del Petrocaribe. Y fue más allá al decir que lo que afecta a la región es el llamado “Socialismo del siglo XXI”. “En épocas de vacas gordas se despilfarraron los recursos, ahora en tiempos de vacas flacas ya no hay recursos“.

Por último, se refirió a cómo queda la relación de Venezuela con Cuba tras el acuerdo entre la isla y los Estados Unidos. Pero la analizó desde el punto de vista económico: “Cuba está dando un giro en materia económica. Para este año va a reportar un crecimiento de entre el 4 y el 4,5%. En cambio, la contracción económica de Venezuela estará en el orden del 9,5%. Cuba rumbeó el barco para otro puerto y ese puerto es EEUU. Esto será muy positivo. Igualmente hay un factor negativo: ahora van a tener que trabajar, van a tener que ser productivos los isleños y no están acostumbrados a eso. Mientras Cuba va por un rumbo, Venezuela no tiene rumbo“, concluyó.

