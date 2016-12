Venezuela invicta en Premundial de Boxeo

Venezuela se mantiene invicta en el Premundial de Boxeo, que se celebra en el Domo José María Vargas, en el estado Vargas, hasta el próximo 23 de agosto.

El primer venezolano en subir al ring fue José Díaz, quien le propinó una derrota por decisión dividida al estadounidense Francisco Martínez, en categoría Gallo (56 kg.)

“Fue un combate difícil, pero pude conectarle un golpe al americano que me ayudó bastante, y me dio más confianza. Ya venía de pelear con él y en esta oportunidad se le ablandaron las piernas y pude obtener la victoria gracias a Dios. No hay rival fácil”, manifestó el boxeador criollo, que también participó en los Juegos Panamericanos 2015, y a quien le toca enfrentarse al nicaragüense Daniz Mendoza en la ronda de cuarto de finales el jueves próximo.

Por su parte, Endry Saavedra ganó por decisión unánime ante el chileno Joseph Cherkashyn en pelea correspondiente a la categoría de los 75 kilogramos

“Fue una pelea bastante difícil. Ya tenía conocimiento del rival porque me enfrenté a él en los panamericanos. Me he preparado física y mentalmente, en conjunto con mis entrenadores para este premundial. Estamos en casa y aquí la casa la hacemos respetar”, manifestó el púgil venezolano con respecto al combate y a su próximo enfrentamiento el día jueves, con el canadiense Clovis Drolet.

El último venezolano en competir este martes fue Luis Arcón, quien le propinó un knock out a Aikel Outram, de Trinidad y Tobago, durante su enfrentamiento en la categoría Welter Ligero (64 kg.).

“La pelea terminó rápido; salí a hacer mi trabajo como me lo habían planteado mis entrenadores y ahora a enfrentarme con el rival de Costa Rica, que tuve la oportunidad de enfrentar en los Panamericanos”, manifestó el venezolano, quien peleará con Eduard Sánchez.

Con este tercer triunfo, la representación venezolana se mantuvo invicta en la segunda fase preliminar del campeonato premundialista.

AVN