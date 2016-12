Van mÃ¡s de 75 rÃ©plicas de terremoto

Mariángel Sánchez, es una zuliana que vivió el terremoto ocurrido en Chile el pasado miércoles, en el que murieron 10 personas.

Sánchez, quien tiene solo dos meses viviendo en Chile, contó a  cómo vivió el terremoto, en el piso 10 de su edificio, ubicado en el centro de Santiago, la capital de Chile.

“Vivo en el piso 10 en el centro de Santiago, estábamos viendo tele y comenzamos a sentir el movimiento, estaba con mi hija y nos movíamos, trataba de calmarla y veíamos que duraba y se intensificaba, nos pusimos debajo debajo de la puerta y comenzamos a escuchar gritos y alarmas, vimos que todos los vecinos bajaban, había una señora que estaba muy mal, una vecina me dijo que bajara, así que nos pusimos los zapatos, agarramos celulares, cargador, chaquetas, mientras bajábamos hubo una réplica que fue muy fuerte”, narró.

La zuliana, fue a Chile el 14 de julio de este año para estabilizarse y luego regresó a Venezuela para buscar a su hija de 7 años. Hace tres días, el domingo 13 de septiembre regresó a Chile. Aseguró que los chilenos saben comportarse ante una situación de terremoto. “Aquí tienen cultura de eso, las personas bajaban las escaleras tranquilos, cuando bajé todo el edificio estaba abajo, había muchas personas alteradas y otras tranquilas. Chile es un país que tiene cultura sísmica, se comporta maravillosamente, no caen en pánico”, detalló.

“Cuando estábamos sentadas abajo en el edificio, sentimos otra réplica bastante fuerte y nos recomendaron que saliéramos de los edificios que nos mantuviéramos alejados, como habían restaurantes cerca comimos por ahí, esperamos más o menos tres horas y media y volvimos a subir al apartamento, y en ese momento volvimos a sentir otra réplica fuerte, he sentido como cuatro o cinco bastante fuertes, parecidas a lo que fue el terremoto como tal, de resto todo bien”, contó Sánchez, quien es psicóloga.

Además, aseguró que este jueves el ambiente en Chile está tranquilo. “Hoy es día patrio, ellos tienen sus fiestas patrias y ellos están bastante tranquilos, por lo que he visto desde aquí del apartamento porque no he bajado. La gente está trabajando normalmente”.

Destacó que el gobierno chileno mantiene alerta a la población de cada movimiento que ocurre. “El gobierno notifica e informa cada movimiento cada avance y situación que se presenta en el país, todas las replicas la reportan, ha habido más de 75 replicas, cuando ocurre una me llega de una vez la notificación por twitter, ellos informan todo el tiempo lo que está sucediendo y eso te da mucha tranquilidad. La mayoría de la gente de la costa fueron evacuadas, aquí el gobierno hace que funcionen todo este tipo de ayudas, los policías son excelentes, ayudan mucho”, relató.

