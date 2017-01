Trump responde a Meryl Streep y la llama “actriz sobrevalorada de Hollywood”

El presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, respondió este lunes a través de la red social Twitter a las críticas que la actriz Meryl Streep lanzó desde el escenario de los Globos de Oro contra él.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro”, escribió Trump temprano este lunes.

“Ella es una lacaya de Hillary (Clinton) que perdió en grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un reportero con discapacidad (nunca lo haría), sino que solo mostré “arrastrándose” cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”.

