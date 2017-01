Toledo y Felipe González disertan sobre los desafíos que atraviesan los venezolanos

La situación de los presos políticos en el país, la crisis institucional, los derechos humanos y la ola de represión fueron parte de los temas analizados por el legislador venezolano y el ex presidente español.

Venezuela y la crisis institucional que trastoca todos los estamentos y la vida de sus ciudadanos, la violación sistemática de los derechos humanos, la existencia de presos de conciencia, el uso del aparato policial y militar para acosar e intentar anular a quienes piensan distinto al gobierno, el deterioro de la calidad de vida del venezolano, entre otros temas, fueron abordados en Madrid-España por el diputado zuliano, Lester Toledo, con el ex presidente del Gobierno español, Felipe González.

“En la discusión del tema Venezuela, disertamos sobre uno de sus recientes artículos titulado: ‘Venezuela: Diálogo, pacto, reconciliación’. Para el Presidente Felipe González, la crisis es institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana”.

A decir del dirigente del partido Voluntad Popular, el ex Presidente del Gobierno español ha estado muy atento al tema de Venezuela.

“En este encuentro el ex presidente del Gobierno español no dejó de recordar que la crisis institucional lo condiciona todo, impide las salidas democráticas y agudiza la relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y la ciudadanía. Considera incompatible hablar de democracia con presos de conciencia y exiliados.

Durante la reunión sostenida este lunes, Toledo le manifestó a González su firme intención de llevar el tema de Venezuela a todos los parlamentos y foros del mundo para hablar en nombre de los más de 100 venezolanos que están tras las rejas y están siendo perseguidos por pensar distinto, por disentir del gobierno de turno.

“Antes de regresar a Venezuela, alertaré al mundo sobre la nueva ola de represión y persecución, sobre las pruebas falsas y la siembra de armas a la que están siendo sometidos los compañeros de la oposición”.

“Coincidimos en el carácter urgente con el cual el gobierno nacional debe aceptar su responsabilidad sobre la crisis humanitaria, la peor que ha enfrentado nuestro país en su historia y propiciar, con verdadera voluntad, una solución real y enmarcada en el tiempo. Porque si algo no tienen los padres y las madres que sufren por no tener dinero, ni comida, ni medicamentos para llevarles a sus hijos, es tiempo. Urgen salidas a la crisis, pero también urge la disposición y el real compromiso con los venezolanos”, manifestó el diputado Lester Toledo.

Luego del encuentro con el ex presidente español, Toledo expresó: “Los venezolanos merecemos un presidente que aporte soluciones y enfrente realidades, no a un funcionario que se esconda tras las faldas del TSJ. Merecemos a un servidor público eficiente y comprometido con el país y no a un populista ególatra que en discurso se hace llamar del pueblo pero con sus acciones manifiesta un profundo desprecio hacia todos los venezolanos. Por eso no desmayaremos en nuestra lucha de propiciar el cambio en nuestro país”.