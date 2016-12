Tintori: Mis hijos estÃ¡n creciendo en Ramo Verde

Durante la tarde de este jueves, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, compartió con medios locales del sur de Florida en espacios del Miami Dade College para extender el llamado de atención de la comunidad internacional hacia la violación constante de los derechos humanos en Venezuela.

“En mi país no tenemos medios de comunicación social donde denunciar lo que está pasando, esos medios están controlados por el régimen de Nicolás Maduro así que agradezco la presencia de todos acá”, indicó.

Tintori recordó que López lleva un año y dos semanas preso en Ramo Verde, “pero también están presos el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, nuestros héroes los estudiantes venezolanos y aquellos que fueron reprimidos, en nombre de todos ellos, gracias”.

Reiteró el alerta por los abusos de los organismos de seguridad hacia las protestas en su tierra natal. “En Venezuela meten presa a la gente por protestar, por pensar distinto […] hasta yo me siento presa, cada vez que no puedo visitar a Leopoldo en la cárcel, que no me dejan verlo”, dijo.

Además, destacó el temor que siente por la vida del líder opositor mientras permanece tras las rejas de la prisión militar. Hizo referencia al deterioro del sistema penitenciario, “porque lo que existe en las cárceles de mi país es una guerra”.

“Mi hijo aprendió a caminar en Ramo Verde, entró gateando y ahora hasta anda corriendo […] una vez que estábamos allí detonaron bombas lacrimógenas y debimos salir a protegernos”, denunció.

Luego de la rueda de prensa, más de 500 personas, representantes de la comunidad venezolana ingresaron al Chapman Hall del Miami Dade College para participar en un foro donde participó Tintori.

Vestidos con prendas del tricolor de la nación sudamericana, los asistentes entonaron el “Gloria al bravo pueblo”, himno nacional de Venezuela. Después de la intervención de la actriz y dirigente política, Fabiola Colmenares, la esposa de Leopoldo López ofreció unas palabras hacia la audiencia. Enalteció la lucha de libertaria de los manifestantes que pese a las técnicas abusivas del régimen, continúan en la calles protestando contra Maduro”.

: Diario Las Américas