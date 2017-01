Sebastiana Barraez: Alarma porque el golpe viene

ALCATRAZ. Es lo que el alto gobierno asegura y dicen que la operación se llama Alcatraz. Crearon el Comando Antigolpe, trataron de neutralizar al general en Jefe (Ej) Raúl Isaías Baduel porque no está cumpliendo con la medida cautelar, pero el ex ministro respondió presentándose al Tribunal; la idea fue abrirle espacio para que ante el allanamiento a su vivienda saliera del país. La excusa que dio el diputado Diosdado Cabello, según un reporte que leyó, es que hay intención, por parte de la Oposición, de rescatar a Leopoldo López. Esa es una reedición de aquello que los cuerpos de inteligencia detectaron, en el 2014, cuando un grupo de militares y civiles preparaban el rescate del general Baduel de la cárcel de Ramo Verde.

GIBERT. Otra acción es la detención del diputado Caro, sin respeto a su inmunidad parlamentaria. Preparan otras acciones contra dirigentes opositores. “Gilbert no registró su salida hacia Cúcuta” –leyó Diosdado, justificando la detención del parlamentario, como si eso fuera un delito. El dirigente del Psuv pretende desconocer que diariamente pasan, hacia esa ciudad fronteriza, miles de personas, a comprar alimentos, medicamentos, entre otros productos, a través de los puentes de Ureña y San Antonio; no son caminos verdes, como Cabello dijo. En tal caso me declaro culpable, porque fui a Cúcuta, no me registré ni a la salida de Venezuela ni a la entrada de Colombia, porque hace años que esos pasos, antes en vehículo y ahora a pié, han sido de libre tránsito. Hace meses Colombia suministraba en el puente una hoja de registro para quienes entraban a ese país. Ya no es un requisito.

REQUISAS. Entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11 realizaron requisas en cárceles donde hay militares. Se enfocaron en generales y coroneles con alguna relación, aunque fuera por sospecha, con golpes de Estado, rebelión o simple irreverencia. Poco antes de las 10 PM una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), llegó a la La Pica en Maturín, a la orden del G/B Hernández Aquino, el coronel Javier Ojeda y otros cinco funcionarios. Dijeron cumplir órdenes del Comandante en Jefe de la FANB. Concentraron la requisa en el coronel Delgado, teniente coronel Ruperto Sánchez, mayor Víctor Ascanio y capitanes Thonson y Neri Córdoba. Se fueron después de las 11 de la noche, decomisando un teléfono celular, un Ipod y documentos personales.

RAMO VERDE. Igual sucedió en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde. A las 10 PM llegó la comisión a orden del GB Rafael Blanco Marrero, Jefe de la Región de Contrainteligencia Militar en la Región Capital y junto con 20 funcionarios de inteligencia dijo que cumplía instrucciones del Comando Antigolpe. Hicieron una minuciosa requisa en el anexo A de la cárcel; entre lo que se llevaron estaban varios teléfonos. Se fueron después de la medianoche.

CPO. Al anexo militar de Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira llegaron a las 8 y veinte de la noche. La comisión de la DGCIM estuvo dirigida por el comisario general Carlos Hernández Carvallo, el capitán (GNB) Jorge Urdaneta Dávila y siete funcionarios. Se concentraron en la celda Nº 14 donde está recluido el GB (AMB) Oswaldo Hernández Sánchez, señalado por ser el líder del llamado Golpe Azul. Se llevaron una mini laptop. La FANB lleva su procesión.

LOGICASA. Es la empresa socialista Logística Casa S.A. Tiene sedes en La Guaira (Vargas), Cagua (Aragua), Puerto Cabello y Valencia (Carabobo). Los trabajadores despedidos de esa empresa emitieron un comunicado público denunciando “persecución laboral por el presidente de la empresa Coronel Alirio Cruz Ortega, el administrador Jorge Rengifo y el Gerente de Recursos Humanos Omar Quintana”. Son despidos masivos, “sembrando pánico, desestabilización laboral, amedrentamiento y pánico colectivo; aduciendo instrucciones expresas del presidente Nicolás Maduro y una supuesta reestructuración de la empresa, excusa utilizada para violar todos los derechos contenidos en la Constitución Bolivariana, la Ley Orgánica del Trabajo, el Decreto Presidencial N° 2.158 sobre Inamovilidad Laboral del 28/12/2015”. Finalizando el año, el 29Dic2016 despidieron a los trabajadores de Puerto Cabello, Valencia y Cagua. El 30Dic2016 a los de la sede Central y Aduana del Puerto de La Guaira. El 3Ene2017 a los de sede Central de La Guaira. Van más de 100 despedidos, aunque hay inamovilidad laboral, sin respetar fuero maternal ni paternal, a personas en proceso de jubilación, con contrato a término indefinido y con más de una década en la empresa. “Los despidos –dicen los trabajadores- responden a una retaliación con funesto tinte personalista. Es una agresión a la masa trabajadora del Ministerio para La Alimentación, una persecución a ultranza de los trabajadores, que abiertamente chocan con los postulados y pretensiones corruptivas de la directiva, violatorio además de todos los principios y derechos humanos que en materia laboral se ha conquistado a través del Proceso Revolucionario y que forman parte de los principios de nuestra constitucionalidad”. Piden al presidente Maduro que revise la medida que “deja a padres y familias venezolanas sin el debido sustento en momentos de crisis tan aguda que vive el país”.

HELICÓPTERO. Es el de fabricación rusa Mi-17 E 0796 desaparecido en Amazonas Lo que sucedió en relación con su localización es muy grave y coloca en la lupa a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de Seguridad. La doctrina de Defensa Aérea supone que el país tiene conocimiento y control de todo lo amistoso, o peligroso, que vuela sobre su territorio. El gobierno dice que tiene un eficiente sistema de Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) que cubre tierra, mar y aire. ¿Por qué un helicóptero, más aún siendo militar, desaparece en el territorio nacional y no hay respuesta que indique qué pasó con él? Ni las REDI ni la Defensa Aérea demuestran eficiencia en la respuesta a familiares, a militares y a la nación. ¿Qué función tiene los cacareados satélites chinos y por qué no se activaron los sistemas de aviónica de la aeronave? Hay 13 integrantes de esa helicóptero que tienen más de 15 días desaparecidos, desde el 30Dic2016, entre tripulantes y pasajeros, incluyendo un niño. Con el helo siglas EV-0796 van seis siniestros desde que se adquirieron los 53 helicópteros rusos Mi-17. Una fuente militar dijo que Rusia ha incumplido con los plazos para instalar el centro de mantenimiento y entrenamiento aeronáutico en Venezuela. Hace 35 años, el 1Feb1982, ocurrió un evento similar en la intrincada zona, entre Uonken y El Salto Ángel; una aeronave de transporte de la FAV modelo Fairchild C-123, por falla mecánica, aterrizó en una meseta, gracias a la pericia del piloto. A pocas horas de la emergencia, el Centro de Control de la FAV estaba al tanto de la misma. Inmediatamente una aeronave FAV, modelo GulfStream, con el Comandante General abordo, sobrevoló el sitio y al día siguiente un helicóptero, modelo UH rescató a los tripulantes. Los restos del C-123 permanecen en la meseta.

MACHADO. Es Antonio, el poeta español, doctor en filosofía y letras, quien murió en 1939 a los 64 años. Fue él quien un día escribió: “Soñé que tú me llevabas/ por una blanca vereda,/ en medio del campo verde,/ hacia el azul de las sierras,/ hacia los montes azules,/ una mañana serena./ Sentí tu mano en la mía,/ tu mano de compañera,/ tu voz de niña en mi oído/ como una campana nueva,/ como una campana virgen/ de un alba de primavera”.

Última hora