Santos: Los venezolanos siempre serÃ¡n bienvenidos a Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que los venezolanos serán siempre “bienvenidos” en el país, al comentar, sin mencionarlo, unas recientes declaraciones de su homólogo Nicolás Maduro.

“Los venezolanos siempre son bienvenidos aquí en Colombia, y siempre serán bienvenidos”, dijo el jefe de Estado a periodistas durante una visita que hizo a Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

Santos se refirió a unas cifras citadas ayer por Maduro, según el cual más de 121.000 colombianos se han establecido en Venezuela este año en busca de mejores condiciones de vida.

“En este momento yo no veo los colombianos que dicen que están viajando a Venezuela, una cifra que se mencionó por ahí, pero yo no la puedo constatar en ninguna parte”, afirmó Santos.

Los venezolanos siempre son bienvenidos aquí en Colombia, y siempre serán bienvenidos

Maduro afirmó el jueves que Venezuela está llegando “al límite” para poder soportar la inmigración masiva de colombianos, que, según dijo, “solo es comparable” al éxodo de africanos y asiáticos hacia Europa.

El mandatario venezolano agregó que se trata de “un pueblo que viene casi sin educación, sin un medio en el bolsillo, los pobres de la tierra huyendo de la violencia, de la guerra y de la miseria y buscando en la Venezuela socialista la protección de la seguridad social integral gratuita pública que tenemos”.

Por el contrario, Santos subrayó que los venezolanos que vienen a Colombia son tratados con aprecio.

“Aquí lo que hemos es recibido venezolanos con mucho gusto, con el corazón abierto”, afirmó el mandatario colombiano.

Según cifras de Migración Colombia, la entidad que controla el flujo de personas en las fronteras, unos 315.000 colombianos han ingresado en Venezuela en lo corrido de este año, de los que 307.000 regresaron y unos 8.000 no lo hicieron.

De ese total que viajó a Venezuela este año, el 70 % lo hizo como turista y la mayoría regresó, según los datos de Migración Colombia.