Platini aÃºn se acuerda de la tragedia del 85 | VIDEO

con la vida de 39 personas en el estadio belga de Heysel,Coincidiendo con el 30º aniversario de la tragedia mortal que tuvo lugar en la final de la Copa de Europa disputada el 29 de mayo de 1985 en Bruselas,

Él fue quin marcó el gol de la victoria de la Juventus 1-0 sobre Liverpool.

“No me he olvidado, al igual que tampoco me he olvidado de nadie que estuviera allí aquella noche y mi recuerdo está con todos aquellos que perdieron a un ser querido, para los que todo cambió en unos pocos y terribles minutos”, añadió Platini en declaraciones ofrecidas por la UEFA.



El 29 de mayo de 1985, los enfrentamientos en los prolegómenos del encuentro entre aficionados de Juventus y Liverpool provocaron una avalancha en las gradas que acabó con 39 víctimas mortales, la mayoría de ellas seguidores italianos, además de más de 600 heridos.

Tras aquel suceso, los sistemas de seguridad en el fútbol cambiaron y el presidente de la UEFA subrayó que desde el máximo organismo del fútbol europeo están “trabajando cada día para que nunca más se vuelva a vivir un horror como el de aquella noche”.



Platini se encuentra presente en el 65º Congreso anual que celebra la FIFA en Zúrich donde Joseph Blatter, presidente de la máxima institución del fútbol mundial, también tuvo un recuerdo para las víctimas de Heysel.

