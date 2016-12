PIPO celebra 16 aÃ±os de carrera musical

Jorge Ramírez, mejor conocido como “Pipo”, desde los 15 años de edad ha pertenecido al mundo de la música, comenzando cómo cantante y solista del grupo coral del Colegio “Liceo los Robles” y meses después me incorpore profesionalmente al grupo coral Opus Novum de mi ciudad natal Maracaibo, donde por 10 años compartí y crecí con cantantes de grupos como “Voz Veis” , “Tecuape” “Vocal Song” “Bacanos”, entre tanto estudiaba guitarra, y además forme parte de otras corales de la ciudad, a la par con mi primer grupo de rock llamado XV3, con el cual tocábamos en varios sitios nocturnos de la región y en los colegios alrededor del año 1995.

Ramírez indicó para el año 1998 fue invitado a rapear en tarima en un concierto del grupo internacional “Los Amigos Invisibles” siendo esto el inicio de mi carrera; para entonces así formar MERMELADA BUNCH en 1999, grupo con el cual ha logrado ya 4 discos, y un dvd en vivo.  En éstos 16 años de carrera con mermelada bunch he logrado convertirme no solo en cantante sino en productor musical, de nuestro propio material y apoyando a otra bandas.

Destacada Participación.

Pipo fue reconocido por los Latín grammy, por su participación especial en el dvd Entre Amigos parte 2 del cantante Huascar Barradas, obteniendo su nominación cómo cantante en la categoria de  major video musical versión larga. Ha grabado canciones con artistas como Gustavo Aguado de la agrupación Guaco, el Binomio de Oro, Negrito Man de King Changño, Los Blanco ,Alfredo Naranjo, Oscar de León y Voz Veis el Gran Coquivacoa,, Luzia, Nauta, los Chiquinquireños,entre otros.

Recalcó que  ha sido premiado junto a Mermelada Bunch con 2 Orquideas, y el galardón Perro verde que entrega el diario Urbe de la Ciudad de Caracas, ha sido nominados varias veces a los premios pepsi music awards. También como cantante he participado en la obra de teatro Señoras de Maracaibo, y el musical LET IT BE “teatro rock” junto a la agrupación musical Caibo Nelson Arrieta y Roberto Zambrano de Nauta.

A lo largo de su carrera ha compartido tarima, con artista como: Molotov, Rabanes, Aterciopelados, Café Tacuba, Shakira, Franco de Vita, Guaco, Oscar de León, Chino y Nacho, Control Machete, Illya Kuryaki & the Valderramas, King Chango, C Mana, Bacilos, La Mosca, Juanes, Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro, Servando y Florentino, entre otros.

El cantante manifestó, que ha servido de  imagen de las compañías de telefonía celular Digitel y Empresas Polar “PEPSI” y “POLAR ICE”, quienes confiaron para hacer la promoción de sus productos y servicios siendo escogidos para el lanzamiento del nuevo producto “Pepsi Twist” durante la campaña “Probala” de introducción en el Zulia haciendo un comercial para TV y Cine realizado por Xtreme Pictures y la agencia publicitaria BBDO, participando activamente en visitas, firmas de autógrafos y conciertos para el lanzamiento del nuevo producto y su imagenen forma exclusiva haciendo comerciales para TV, radio, prensa, vallas, material POP, etc.

Más éxitos.

Durante 2 temporadas pipo participo junto a la banda en él programa de radio llamado “El Bus de la Alegría” de transmisión diaria de hora y media de duración a través de URBE 96.3 y difundido en Internet por todo el mundo (www.urbe963.fm) el cuál conjuga el humor y la actuación así como los comentarios y espontaneidad, moderado por todos los integrantes de la banda y la reconocida locutora Goya Sumoza; este espacio estuvo producido por el escritor Ricardo “El Pollo” Bastidas. Acotó Ramírez.

Pronto estará por salir un nuevo Dvd, celebrando los quince años de historia musical de mermelada bonch, donde tenemos artistas invitados como el Binomio de Oro, la Big Band de Maracaibo, así mismo estamos en la producción del quito cd de la agrupación.

Ramírez Concluyó mencionando que se siente satisfecho con el trabajo logrado en su carrera cómo músico y que a pesar de todo estos logros siente que falta muchos años más en el campo música; quiero dejar un buen legado a esta generación que se está iniciando y con la cuál siempre estaré a la orden para poder apoyar cuando lo necesite. A través de sus redes sociales en twitter e Instagram @piporamirez pueden mantenerse informado de cada una de mis facetas como cantante, compositor y padre.

Periodista: Lcdo Luirdis Arias/ CNP: (CNP: 18.561)