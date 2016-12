Piden destituciÃ³n de la junta directiva del Ipasme

El comando magisterial se plantó en la sede del Ipasme para pedir que se mejore. El gremio de maestros se unió ayer para levantar su voz ante la desidia que padece la institución desde hace dos años.

Rafael Rincón, presidente del Colegio de Licenciados, comentó que la protesta es para que no siga la desmejora. “Existen 64 unidades odontológicas en el país, 17 no funcionan y nueve de ellas están cerradas. Nosotros no queremos que eso pase en el Zulia, acá funciona medianamente, por eso queremos que se le busque y dé solución a la falta de insumo. Por eso pedimos que se destituya la junta directiva y se nombre una nueva, que los mismos educadores sean los que administren el Ipasme”.

Uno de los problemas que afecta a los maestros es la imposibilidad de hacer exámenes de sangre por no tener reactivo en los laboratorios del Ipasme. “Tampoco se realizan placas porque no hay material, solo de manos y dedos porque son pequeñas. No hay especialidades porque los médicos salen jubilados y nadie ocupa sus puestos. En consecuencia las consultas son demoradas”. Señaló que hacen falta dos cardiólogos, un otorrino, un médico familiar y un médico general.

El gremio no ve la inversión del seis por ciento que se le descuenta de su salario para la institución. “Antes daban créditos para viviendas, personales, vehículos, todo eso está paralizado. El Ipasme está quebrado económicamente. El dinero de los educadores es una cantidad muy grande y los créditos están paralizados”, reclamó Vinicio Parra, presidente del Colegio de Peritos y Técnicos.

Faviana García | LA VERDAD