Paris Hilton visita Cuba, donde su bisabuelo perdiÃ³ un hotel

Paris Hilton ha publicado en su cuenta de Instagram una foto en la plaza San Francisco de La Habana.

En la foto aparece junto a la exposición de osos United Buddy Bear con un vestido floreado sin mangas y lentes de sol.

El bisabuelo de Paris, Conrad Hilton, creó el imperio hotelero, y en marzo de 1958 visitó La Habana para la inauguración del hotel en el que un año después se instaló a vivir tres meses Fidel Castro, tras su entrada triunfal a la capital luego de derrocar al dictador Fulgencio Batista.

La ayuda dada a Fidel por la cadena no le sirvió de mucho. El hotel, llamado Habana Hilton, fue nacionalizado por Castro en 1960 junto a otras propiedades estadounidenses y ahora se llama Habana Libre.

Poco antes de partir, Paris advirtió en su cuenta en Twitter que se quedaría sin señal en su teléfono “por unos días”.

“Despegando para Cuba. No tendré servicio en mi teléfono por un par de días. Si no respondo sus textos es porque no los estoy recibiendo”, escribió.

Paris Hilton se unió así a otra celebridad que visita la isla comunista, la modelo británica Naomi Campbell, quien se encuentra desde el miércoles en La Habana, donde fue vista por periodistas.

Ambas coincidieron en la isla comunista con otros prominentes visitantes, el ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz Kofi Annan y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.