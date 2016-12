Pablo PÃ©rez: El miedo del Gobierno

Hay una clara sensación e intención de cambio en la mayoría de los venezolanos y eso lo sabe el Gobierno. Por eso ha desplegado toda una estrategia con el fin de mejorar la intención de voto de sus candidatos y además desmotivar al elector que está a favor de un cambio en el país.

Algunos analistas han llamado a esta estrategia macro: “El Dakazo II” a través de la cual buscan atacar sus puntos débiles y entre esos está el inmenso malestar que hay en la población como consecuencia de la crisis. Han destinado miles de millones de bolívares para este fin eminentemente electoral.

Como no han podido mejorar la intención de voto, intentan a través del miedo desmotivar y hasta paralizar al elector. Ya esa es una vieja maña que han puesto en práctica en procesos anteriores, pero en esta ocasión hay algo que atenta contra sus deseos.

El Gobierno ha encontrado no sólo que un amplio porcentaje de quienes eran sus votantes tradicionales quiere cambio, sino que está chocando con la madurez de una sociedad que ya no pisa los peines del Gobierno, ni se come el cuento de sus amenazas, entre las cuales resalta esa vieja advertencia que sin ellos el apocalipsis llegará al país.

Buscando sembrar miedo usan el CNE para avalar todas sus exigencias, lanzan rumores sobre estallidos sociales o alzamientos militares, alegan que sabrán por quien votó cada persona y un sin fin de mentiras que son parte de un guion que usan desde hace varios años.

Y la guinda del pastel de engaños es la frase expresada por Maduro: “ganar como sea”. Ese es un síntoma evidente de desesperación por la derrota. El “ganar como sea” no existe en una democracia donde el perdedor debe aceptar el resultado y el ganador cumplir con sus ofertas.

Ninguna, absolutamente ninguna de las amenazas hará efecto en un electorado consciente del papel histórico que tienen el 6D. Se trata de votar por Venezuela. Se trata de comenzar el verdadero cambio. La única verdad en estos días finales camino al 6D, es que el miedo sólo lo tiene el Gobierno. El bravo pueblo venezolano derrotará la barbarie y el abuso.

@PabloPerezOf