Oscar Arnal: Crisis, Ugalde y Datanálisis

Billetes que llegan: no tienen respaldo en bienes y servicios y generarán mayor inflación. El nuevo cono monetario con billetes de mucho más alta denominación es la prueba de que el bolívar no vale medio…

El país de cabeza: con la inconsistencia y el apresuramiento en decisiones tan sensibles como la del billete de 100, que se toman y se cambian para atrás de un momento a otro. Antes de la medida de invalidar el billete, ya había una crisis de liquidez y efectivo. Que se agravó al extremo y que tuvo que revertirse ante los saqueos y la desesperación de la población. No hay un economista de peso, que tenga la voz cantante en materia de medidas de corto, mediano y largo plazo. El país al garete…

Ugalde el dedo en la llaga: al afirmar que en las actuales circunstancias un nuevo gobierno sin militares no dura tres meses. Y que es necesario un Wolfgang Larrazábal II, para lograr la transición. Ugalde es buen amigo del papa Francisco, y si es encarcelado habrá una gran presión internacional. Lo que ha dicho sacudió al país y planteó que la Unidad tiene que ir mucho más allá de los partidos. Planteó llegarle a los uniformados y hacerlos entrar en razón…

Las primeras diez medidas de Ugalde: 1) Preparar las elecciones con nuevo CNE para fines de 2017. 2) Libertad inmediata de los presos políticos. 3) Amplia apertura a la ayuda humanitaria, con distribución transparente y equitativa. 4) Creación de equipos de trabajo con los sectores productivos para una rápida reactivación. 5) Reconocimiento pleno del parlamento y amplio acuerdo nacional para la designación de poderes independientes. 6) Activación de políticas sociales urgentes y duraderas. 7) Inmediata negociación para abrir al país a la solidaridad internacional en materia de refinanciación de la deuda y préstamos. 8) Unificación cambiaria. Revisión del gasto público y puesta en práctica de audaces políticas compensatorias en favor de los más necesitados. 9) Recuperación del sector educativo, con refuerzo de los educadores sin imposiciones ideológicas. 10) Seguridad ciudadana con recuperación de las armas y defensa de la vida.

Según Datanálisis: 57% de la población considera que la MUD debe seguir con el diálogo. 44,4% esta en desacuerdo con que se retire del mismo. Sectores radicales son los minoritarios. El drama es el incumplimiento de todo acuerdo por parte del gobierno…

oscar.arnaln@gmail.com

@OscarArnal