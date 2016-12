Nitu PÃ©rez Osuna: Â¿Exagerada injerencia?

“La situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno, la persecución de oponentes políticos…constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU” ha dicho esta semana Barack Obama, al tiempo que impuso sanciones a otros 7 funcionarios venezolanos a quienes se les congelan los bienes y se les retira la visa de entrada a ese país.

Es decir, amigo lector, Obama, su tren ejecutivo, el Departamento del Tesoro, las agencias de seguridad del país del norte conocen algo o mucho más, de lo que nosotros manejamos, para lanzar tremendo decreto. Algunas informaciones al respecto comienzan a filtrarse como el lamentable y vergonzoso hecho que Venezuela ” presuntamente” se ha convertido en un narco Estado, en un inmenso cartel de la mafia con rutas y transporte de droga desde y por la región, hasta Europa y los Estados Unidos, distorsionando el sistema financiero internacional con billones de dólares obtenidos ilegalmente que apoyan a grupos terroristas en el mundo entero.

Ayer martes, El Departamento del Tesoro de EE UU acusó a un banco del principado de Andorra (BPA), de estar involucrado en el “lavado de dinero internacional” e implicado a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana. En criollo, para blanquear dinero sucio. Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen) ofreció la información que ya le ha dado la vuelta al mundo.

Para nuestro mejor conocimiento de quien es el mensajero de esta dramática noticia donde aparece señalada PDVSA como una institución criminal, el  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)  es una agencia del Departamento del Tesoro estadounidense creada en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra delitos como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

El diario La Vanguardia de España, ha informado que “se calcula que el banco andorrano habría blanqueado 2 mil millones de dólares procedentes de la empresa petrolera venezolana. Algunas fuentes apuntan que ha sido este último caso el que ha actuado como detonante para la denuncia del Tesoro”.

No salgo de mi asombro al ver que ante tamañas denuncias,  Henri Falcón, gobernador de Lara, diga: “los países que estamos enmarcados en el principio de la autodeterminación de los pueblos no debemos aceptar injerencia de ningún país del mundo”.

Los Derechos Humanos, señor Falcón, son UNIVERSALES y por ende inherentes a todos los seres humanos nacidos donde hayan nacido. Los Derechos Humanos son un asunto multilateral,  o como diría el finado, multipolar. La autodeterminación de los pueblos a que Ud hace referencia señor Falcón significa acaso que un empoderado pueda violar mis derechos o de quienes disienten de las ejecutorias del régimen y nadie, en ningún lugar del mundo, ¿pueda alzar su voz y criticarlo?

Los Derechos Humanos no tienen frontera. ¿Hasta cuándo siguen ustedes con el falso dilema: ¿Patria o los Derechos Humanos? No hay Patria si no hay respeto por los Derechos Humos… Una Nación sin Derechos Humanos no es Patria, es una cárcel y tan presos estamos los ciudadanos que este régimen, que durante años usted apoyó, no permite la entrada al país de una delegación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para observar in situ la realidad venezolana ¿entonces?

Roberto Henriquez, presidente de Copei, le parece que las medidas anunciadas por Obama contra siete funcionarios militares, no contra Venezuela, son exageradas. ¿Exagerado confiscar bienes en territorio norteamericano y retirar visas  a “presuntos” violadores de Derechos Humanos?

En este país el régimen del cual forman parte esos 7 sancionados, ha confiscado el derecho a la vida, la libertad de expresión, de movilización, de justicia, de salud, al trabajo de los venezolanos…eso señor Henriquez, es un acto abusivo y violador de los Derechos Humanos de quienes hacemos vida en esta tierra y no exagero al afirmarlo.

Que bueno que alguien, quien por cierto ha sido premio Nobel de la Paz, alce su voz y la de su gobierno y comience a decir la verdad sin tapujos de lo que sucede en Venezuela. Sin duda que escucharemos otras voces. Esta historia…apenas comienza

@NituPerez