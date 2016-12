Nelson Bocaranda: Runrunes

ALTO

COLOCACIONES:

La extraordinaria y profunda investigación sobre el banco londinense HSBC -con sedes iniciales en Londres y Hong Kong desde 1865, 52 millones de clientes,  6.200 oficinas en  74 países y territorios- hecha por el Consorcio Global de Periodistas de Investigación, conocido por sus siglas en inglés ICIJ y que agrupa a 145 periodistas de 45 países y 60 medios de comunicación. Analizaron los archivos de más de 100 mil clientes provenientes de 35 países tras el “filtrador”  Hervé Falciani, un técnico de computadoras del banco, se lo entregó al diario parisino Le Monde y éste a la fiscalía francesa que comenzó su propia investigación a los ciudadanos de su país comprometidos con la evasión fiscal tal cual comienza ahora a hacerse en España. Esto a pesar de que éste país tenía la información enviada por Francia hace varios años. Si bien es cierto que las cuentas no eran secretas, de no haberse dado la filtración nunca hubiéramos sabido ni los montos depositados ni las figuras o testaferros que tenían que ver con ellas.

Lo pertinente a Venezuela es determinar cómo unos limpios “pata en el suelo” (Chávez dixit) hoy lucen sin pudor una vida de mil millonarios. La mayoría militares del primer anillo de seguridad de Chávez cuando era candidato por primera vez en 1998. Los que han pasado por la Tesorería Nacional venezolana ¿llenarían alguna vez  su declaración jurada de bienes antes y después del cargo? Damas y caballeros, civiles y militares. Los funcionarios de economía, finanzas y petróleo recibieron órdenes directas de Hugo Chávez tras el golpe de estado de 2002 de efectuar de inmediato diferentes colocaciones en varios países y entidades financieras para estar preparados “ante cualquier contingencia futura”.  Su expresión varias veces repetidas fue “no nos volverán a encontrar con los pantalones por la rodilla” recordando las angustias de la tesorera de ese entonces, hoy ministra del interior, reuniendo partidas por si acaso él se tenía que ir del país estando limpio. Los militares y civiles que han manejado las colocaciones son muchos. Tesorería, MinFinanzas, BCV, PDVSA y otras instituciones son más de dos docenas de funcionarios. Ayudados por “representantes o interpuestos” de los más variopintos bancos han cobrado sendas y mil millonarias comisiones no solo del HSBC.

Respecto a este banco hay un juicio secreto contra un ex funcionario del mismo –con parentela criollita-  acusado de no entregar las comisiones acordadas a sus representantes en Venezuela o de mentir a sus jefes. Los que saben del tema, expertos por años y conocedores del tema “colocaciones”, aseguran que Venezuela tiene hoy día dinero colocado en Rusia, Andorra, Irán, Cuba y Bielorrusia. Igualmente oro que después de haber regresado a Caracas de Londres fue repartido en países amigos para cuidarlos con un plazo escrito, en algún caso, hasta de diez años.  Piensan que los diferentes entes llegaron a colocar en el mejor momento hasta 200.000 millones entre dólares y euros. Hacía el año 2010 descubrieron la pérdida de 200 millones de dólares que tras haber sido colocados, alguien con firma autorizada  los fue trasegando a otros bancos en tres países hasta que les perdieron la pista. De eso se enteraron ¿Giordani? o ¿Merentes? o ¿Andrade? o  ¿los colocadores encargados del BCV que hasta hace poco ocuparon hasta cargos directivos? 2005 y 2006 fueron los años con más colocaciones globales. ¿Y las sucursales que como el Industrial en su época en Miami ha tenido el Bicentenario en Cuba o el Banco del Tesoro?

Como bien decía ayer en CNN la economista Tamara Herrera no hay transparencia en el manejo del dinero de todos los venezolanos  hay opacidad y una serie de  perversiones en ello. Con solo recordar la imagen del martes donde Merentes y Torres plantearon el “nuevo” esquema cambiario tenemos para reiterar que hay terquedad y ceguera, que es una simple mutación del anterior sistema cambiario, que persiste la sobrevaluación del bolívar y que síndrome del “fear to flow” (miedo a la fluctuación) del valor del dólar los tiene paralizados de miedo. Con estos tres tipos de cambio se seguirán alimentando las mafias cambiarias, se estimulará aún más la cultura depredadora y al cabo de este año, si acaso no se hace en meses, nos dirán que no alcanzó la plata. Se comprobó que no se desea reformar el sistema pues como bien lo dijo Aristóbulo Istúriz el 14 de julio de 2014: “El control de cambio en Venezuela no es una medida económica: el control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas “escua”, es una medida política. Porque si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos tendremos que tener control de cambio. […] Y tendremos que amoldarnos, con control de cambio, a manejar la economía”. Más claro no canta un gallo por más negrirojo que sea…

MEDIO

TSJ Y DEM:

Mucho rechazo dentro de los magistrados del TSJ a la presidenta Gutiérrez por la adulante rapidez con la que respondió una locuaz intervención de Maduro en la que preguntó a los presentes en la inauguración del año judicial. “¿Verdad que Estados Unidos carece de “jurisprudencia” para juzgar a los bolivarianos acusados de narcos?”. El semanario La Razón lo resumió en un título: “Maduro ordenó sentenciar un pleito inexistente y el TSJ acató la orden”. Ella le prometió una contundente decisión histórica y soberana sin siquiera explicarle lo errado que estaba. Ni siquiera el término fue bien usado. Por cierto la acusan de no atender a los magistrados que tienen puntos de cuenta acumulados por meses. Esta segura que repite en el cargo…

BAJO

TRAS EL ABC Y OTRAS LETRAS:

El presidente de la Asamblea Nacional habría contratado como abogados suyos en las demandas que hará en Venezuela  contra el portal La Patilla, dirigido por el periodista Alberto Federico Ravell y contra El Nacional, dirigido por Miguel Henrique Otero,  a dos ex fiscales comprometidos con el PSUV y harto cuestionados en sus procederes en el juicio sobre el asesinato de Danilo Anderson y en el que montaron contra Eligio Cedeño: Alejandro Castillo y Daniel Medina. Castillo tuvo como último cargo la dirección general de Delitos Comunes del ministerio Público. Medina fue el fiscal que detuvo a la jueza María Lourdes Afiuni alterando actas que luego desaparecieron del expediente.  Ambos, fiscales bancarios, fueron los duros rojos de la Fiscalía en todos los casos políticos. La intención es que apenas comience la acusación les sea prohibido salir del país a los dos periodistas y se les obligue a presentarse cada 8 días ante el tribunal. Para la demanda contra el diario ABC en Madrid contratarían un bufete español.

SIN SALUD:

Quejas en el propio gabinete contra la ministra Nancy Pérez. No se ocupa del MPPS, le dieron los reales y aun el país está sin jeringas ni acetaminofen. Piden su salida…