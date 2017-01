Nelson Bocaranda: Runrunes

HAITÍ…!AY TU!: La reunión en un principio se estuvo cuadrando para que fuera el presidente Maduro quien conversara con el Consejero del Departamento de Estado Thomas Shannon utilizando la excusa de que Venezuela, Brasil y Estados Unidos están relacionados en la construcción del nuevo aeropuerto de Haití y el presidente de este país Michel Martelly se sintió complacido de poder ser el anfitrión de la cita. Una llamada de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, terminó de cuadrar el encuentro pues ella quiere llevar a su reunión a fin de mes con el presidente Barack Obama en Washington un resultado tangible de su mediación, solicitada por EEUU, con Maduro y su gobierno, no solo en torno a mejorar las relaciones bilaterales sino a la liberación de presos políticos y cese a la persecución de adversarios. Ya Rousseff, en el breve encuentro que tuvo con Diosdado Cabello en Brasilia, se aseguró que quien preside la AN estuviera en Puerto Príncipe en 48 horas. Recordemos que Maduro anunció que Cabello y la canciller viajarían a una reunión con el presidente haitiano. La excusa que dio Nicolás de tener una otitis para cancelar el viaje al Vaticano le impedía aparecer en la reunión haitiana. Además, así como el viaje de Cabello a Brasil con amplia difusión de sus encuentros con ella, con Lula y en una planta farmacéutica, servía para romper la matriz de opinión creada tras las informaciones del ABC de Madrid y los diarios The Washington Post y The New York Times en torno a que no podía salir de Venezuela pues podría ser detenido, como parte de la investigación de una fiscalía estadounidense sobre el narcotráfico en Venezuela. La sorpresa del país sobre la noticia fue la fotografía más que el cónclave para mejorar las relaciones bilaterales, como se justificó el viaje. La presencia en la cita de Shannon y Cabello, de la embajadora estadounidense en Haití, Pamela White y el coordinador en Haití del Depto. de Estado Thomas Adams, que se encontraba coordinando el apoyo a las elecciones haitianas, así como el encargado de la embajada venezolana en Washington, Maximilian Arveláez, indica que no fue algo de imprevisto sino bien instrumentado. Lo tratado entre los funcionarios de los dos gobiernos, sin la presencia de Martelly, abarcó los temas más difíciles de las relaciones. Una vez más se reiteró que las llamadas Órdenes Ejecutivas no son fáciles de levantar pues ellas implican un nuevo estatus administrativo para las demás dependencias del gobierno federal. Sin embargo adelantaron otros temas de la agenda común. Shannon, al igual que hizo Dilma, repitió la necesidad de darle libertad a los presos políticos, disminuir la represión contra los opositores y la prensa libre y fijar cuanto antes la fecha de las elecciones parlamentarias. Otros asombros, aparte de la foto -o precisamente en ella- fue ver junto al “yanqui prepotente” a dos de los más conspicuos insultadores verbales del régimen venezolano contra EE.UU. como son Cabello, semanalmente, o la canciller en sus improvisaciones cada vez que busca un chivo expiatorio de la crisis económica provocada por ellos mismos. Igualmente ver juntos a Maximiliem, con quien denostaba cuando Chávez convalecía moribundo, como lo publiqué por esas fechas. Pude saber, por otras fuentes locales, que las demandas anunciadas contra el diario español ABC y el Washington Post parecieran no materializarse por la necesidad de conciliar las partes antes del juicio en Washington y Madrid. Mientras que las demandas incoadas contra los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla y sus directivos podrían continuar, a pesar de la mala instrumentación jurídica y la simple admisión de una acusación por un delito de acción privada sin oír a los acusados. Varias personas habrían intercedido ante Cabello para que desista de las mismas y pida mas bien la presentación de alguna prueba de las acusaciones “refritadas” por lo medios locales. No queda duda del poder detentado por el militar en el más alto cargo civil después de la Presidencia de la República…

MEDIO

FECHA: Ayer señalaba Luis Vicente León en el Foro de Datanálisis que “en escenarios de crisis económica severa un Gobierno no gana elecciones”. Por eso deben ser los galimatías y las peripecias que los dirigentes rojos hacen a diario para eludir la cita obligatoria y constitucional. El drama adicional para el régimen y su partido no es la fecha de esa convocatoria sino la de sus elecciones primarias que deben celebrarse el 28 de este mes. Luego de que definan cuales son las corrientes internas elegirán -¿a dedo?- sus candidatos a la AN. Por eso, al no saber todavía lo que de allí resulte, tienen guardado con celo la fecha electoral que ya definieron con las autoridades rojas del CNE: el 6 de diciembre…

CIFRAS: Ya que menciono a León he aquí otras verdades presentadas ayer: 70,5% señala al Gobierno responsable de que las divisas asignadas terminen en corrupción/ 50,2% de la población responsabiliza al sector público por desabastecimiento. Sólo 9,3% al sector privado/ el 78,2% tiene una percepción negativa sobre el abastecimiento en el mercado. (¿oyó general Osorio?)/ la escasez de alimentos básicos y regulados en Caracas llega a 61%./ las importaciones públicas representan 64% del total de las compras en el exterior / 65% de las personas que están en cola “está ahí para revender”/ sólo 4% apoya nuevas expropiaciones de empresas/ 56,2% cree que la solución del desabastecimiento es un acuerdo entre gobierno y sector privado. LVL enfatizó: Si se fijan precios por debajo de los costos de producción la “economía se rebela”. Clarito…

BAJO

EL DR.ECHEVERRIA: Así nos referíamos sus amigos al magnífico abogado y mejor persona que fue Juan Martín Echeverría Prince. Con el mismo dolor con el que registramos en estas líneas hace cuatro años la muerte de su hijo Juan, “el Junior”, hoy lo hacemos por él. Lo entrevisté por vez primera siendo ministro de Justicia, varias veces en sus dos cargos policiales y consulté su opinión en múltiples veces. Su amor por Venezuela, el Derecho y el arte, su cultura, su bonhomía y su creación poética fueron atributos que compartió con todos nosotros. Bella y gran familia la suya que incluía a los colaboradores, en todos los tiempos, de su respetado Escritorio. Fue una referencia jurídica y legal en cuanto a la libertad, los DDHH y la libertad de expresión y pensamiento. Abogado de este diario por años fue mi defensor ante varios juicios y acusaciones sin fundamento que se me siguieron. Un venezolano ejemplar. Que Dios lo tenga en su gloria…

www.runrun.es