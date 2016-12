Nelson Bocaranda: Runrunes

El gobierno ocupa todo el día en su red de medios controlados para decir que las elecciones de la MUD fueron una farsa. No ve la enorme viga en su ojo que el propio jefe rojo ha dejado claramente establecida con los cambios ministeriales, de funcionarios y de activistas anunciados anteayer. La botada de Ernesto Villegas -hasta hace días el hombre de más confianza de Maduro con presupuesto para disminuir al alcalde Ledezma- a quien colocaba de ejemplo en cada transmisión, vestido de bombero, autobusero, policía o ejecutivo, señala que la influencia del maléfico Jorgito Rodríguez superó al defenestrado que por aliarse con Freddy Bernal en el Circuito 1 de Caracas había que sacarlo del juego capitalino. Utilizando los recursos  de la alcaldía Libertador contra Villegas por salirse de sus filas para irse con Freddy y ganarles a sus candidatos Eduardo Piñate y Yajaira Meléndez. Por esa derrota Rodríguez juró vengarse en las elecciones internas contra Bernal y Ernestico. Ya le había hecho la guerra con Jacqueline Farías desde el MINCI y con su hermanita al oído de Cilia y Nicolás. Guerra dura lo que viene…

ABAJO EL CONOCIMIENTO: Lo pongo por escrito pues si lo oyen o ven podrían no creerlo. Para muestra dos ejemplos además de la decisión del alto (¿o muy bajísimo?) gobierno de hacer tabla rasa, por abajo, con los estudiantes que ingresen a las universidades públicas. Uno fue del ministro de Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López cuando la semana pasada lo interrogaron periodistas sobre el aumento de la criminalidad. Así textual: “Hay crímenes de mucho impacto. Yo trabajo mucho con colaboración social y no con la, con la, decirte, con lo cualitativo y cuantitativo del modelo de expresión matemática aritmético. Yo no puedo dar fecha porque eso…., pero pudiera, estoy seguro, estoy seguro que está disminuyendo. Te lo puedo jurar que está disminuyendo”. Otra, del ministro de Trabajo, Luis Martínez, cuando hace unos meses habló del salario: “La causa fundamental de que se estén aumentando sistemáticamente los salarios es la irracionalidad en la ganancia que desarrolla la burguesía…con ganancias del 100 por ciento y al encarecerse el producto tenemos que subir el salario…pero si seguimos todos en esa línea nos vamos a hundir trabajadores y empresarios”. Luego soltó esta perla hablando de la irracionalidad de los salarios y las diferencias de sueldos: “Entre unos trabajadores que limpian la ciudad y mantienen el ambiente sano, que es lo que garantiza la salud, y los trabajadores que están atendiendo las enfermedades para recuperar la salud, la diferencia salarial es grande. Pareciera que mas importante es esto pero resulta que los que garantizan la salud son los que limpian la ciudad. ¿Qué es más importante el que te garantiza la salud o el que te recupera de la enfermedad?”. Escuché a Elías Pino que para Maduro y su gobierno es demasiado reto hablar de todo, todos los días, pues no hay refrescamiento del discurso y por eso le cogen más fácil las mentiras. Gobierno cantinflérico ¿o no?…

¿VARAPALO LICORERO?: El próximo 1 de junio puede ser la fecha en que este régimen comience a demoler, lenta pero sostenidamente, una de las industrias más tradicionales y propias de nuestra sociedad: la de licores. El Seniat emitió dos providencias que, hasta donde me explican tres expertos fiscalistas (uno de ellos amigo del proceso mismo), el propio Superintendente no conoce al detalle, y mucho menos sus repercusiones. Una ordena que productores o importadores deban asumir la cancelación del PVP de toda la cadena de comercialización, incluyendo al consumidor final. Algo absurdo, imposible de ejecutar. Implica cambiar normas, procesos y esquemas de facturación de miles de empresas, pequeños y grandes negocios. La segunda providencia, obliga a que toda botella de licor importada debe incluir el PVP impreso en su etiqueta y debe hacerse antes de que el producto importado sea retirado de la aduana. ¿Logística, espacio, facilidades, en nuestros puertos o aeropuertos para hacer eso? Ninguna. Uno de los participantes en el diálogo señala que, aparte de afectarse de inmediato una de las fuentes más seguras y estables de empleo en todo el país, estas dos providencias conspiran contra el objetivo central del Seniat: recaudar con eficiencia renta interna. Si no revocan estas inconsultas e impracticables medidas, se le estará abriendo las puertas al contrabando, la adulteración y la evasión fiscal. Entendí en la conversación que la industria licorera como sector es el primer contribuyente fiscal luego de nuestra industria petrolera, es muy diversificado y con gran potencial exportador. Superintendente José David Cabello: reciba y escuche a los que saben de eso. El Seniat, como todavía dicen muchos, conserva algunas tradiciones internas de eficiencia y profesionalismo. Ante la caída de los precios del petróleo ¡un bolívar en la recaudación interna vale oro!…

¿SIN VERGÃœENZA ROJA?: El trabajo que firma @Maria AlesiaSosa en www.runrun.es detalla el abuso de los regímenes de Chávez y Maduro contra el ex gobernador del Zulia. Han pasado cinco años desde que el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz fue imputado por hablar en un programa de televisión sobre supuestas vinculaciones entre el Gobierno de Venezuela y el narcotráfico. El 8 de marzo de 2010, el político mencionó durante una entrevista en Globovisión, una investigación que estaba llevando a cabo el juez español Eloy Velasco sobre la presencia de grupos terroristas en Venezuela. La información no era originalmente de él, sólo citó el informe de la Audiencia Nacional de España. Álvarez Paz pagó su comentario con dos meses de cárcel y una condena por difusión de información falsa, que le prohibía salir de Venezuela por dos años. Aunque esta sanción ya se venció hace tres años, el juez del Tribunal 12 de Ejecución, Régulo Aponte, no le ha levantado la pena. Le imputaron delitos de conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio y difusión de información falsa. “Es decir que yo estaba inventando lo que el juez Velasco había dicho”, concluye. Lo apresaron en El Helicoide. Ahí permaneció dos meses en un calabozo de 2m x 2,50m, sin ventanas, sin luz natural, sin aire. Tiene 4 hijos y 7 nietos afuera. El abuelo no conoce a quienes nacieron en los últimos seis años. Impunidad criminal y narco complaciente para los cercanos al régimen. Los demás, sin justificación alguna, que se pudran porque les da la gana y punto ¿O no?…

