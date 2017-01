Ministra Iris Varela: El 98% de las cárceles se encuentran bajo el nuevo régimen penitenciario

La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, dijo este martes 31 de enero que el sistema penitenciario venezolano es el mejor del mundo.

Ante la incredulidad de quienes critican el trabajo de su despacho, detalló que en los últimos cinco años y medio, 96 centros de arrestos del país “han sido pacificados, desalojados, inaugurados e intervenidos”.

Durante el programa Boza con Valdez,transmitido por VTV, Varela señaló que ha trazado para este 2017 tres líneas de acción: romper con el bloqueo informativo de los logros en materia penitenciaria; producción a gran escala para trascender y contribuir con la economía productiva con 56 mil privados de libertad; y cero tolerancia a la reincidencia.

Sobre este último punto expresó: “Si tenemos un régimen que transforma al ser humano ya lo estamos enseñando a que no debe salir a delinquir. Por eso hay un trato más riguroso para las personas que no entiendan que es así. He hablado con los privados de libertad y les digo que no nos vamos a calar reincidentes, así de sencillo”

Recalcó que el 98% de las cárceles se encuentran bajo el nuevo régimen penitenciario.

Mencionó que se construye seis nuevos centros de reclusión, de los cuales cuatro destinarán sus actividades de esparcimiento a la producción de alimentos.

Explicó que dentro de los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional para la construcción de los nuevos centros también se encuentra una parte destinada a la fabricación de plantas procesadoras.

Uno de estos centros estará ubicado en el estado Sucre y en él será instalada una planta procesadora de sardinas y atún; en Falcón se colocará una granja caprina para la producción de leche y otros derivados de la cabra; y en Zulia funcionará una granja bovina.

En el estado Carabobo también será construido un nuevo recinto penitenciario, donde funcionará un centro de embutidos. “En todas las cárceles tenemos granjas porcinas y avícolas, se va a aprovechar esa planta para el procesamiento de la producción de las granjas”, agregó Varela.

En ese mismo centro se producirán, además, papel higiénico y servilletas, así como jabón y detergente.

“La producción que llevan adelante los privados de libertad permite abaratar costos y reducir los precios de algunos rubros”, puntualizó la ministra.

Panorama