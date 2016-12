Miguel Molero: La Mediocridad de las Elites

He venido discutiendo hace ya algunos años la pobreza del discurso político del país, resultado de la escasa formación y nivel intelectual de los dirigentes (con sus naturales excepciones).

El pragmatismo más vulgar (no el de Charles Sanders Peirce), se convirtió en la práctica más cotidiana del ejercicio de la política, es decir, aquel que se sustenta en la búsqueda del beneficio político personal donde el ejercicio de la política no está en función de un proyecto colectivo, por lo que hay ausencia de discusión teórica la solución de los problemas. En este escenario la política descansa fundamentalmente en la irracionalidad emotiva de las “masas”, vale decir, no se razona, se seduce, se atrae por vía de la fascinación donde con frecuencia las actuaciones son irracionales e ilógicas.

Cuando la política opera en función del beneficio personal, no abre caminos para la superación de los problemas sociales y económicos del país, de las regiones y municipios, en tanto lo que predomina son las políticas populistas y clientelares para garantizarse la mayor casería de votos para continuar disfrutando de las prerrogativas del poder.

En el escenario anteriormente descrito, mientras menos influenciado esté un dirigente político por la reflexión teórica mucho mejor, por cuanto la lógica de la política se somatiza en acciones de acuerdos y consensos para sobrevivir en un mundo de negociaciones del poder por el poder mismo, sin preocuparse por discusiones teóricas abstractas de carácter aristotélica, ni por los principios del derecho natural de John Loke, pues eso es “paja”, lo importante es saberse ubicar en las perspectivas de las correlaciones de fuerza dentro del fragor de la “batalla” política electoral. De allí se desprende que veamos a dirigentes políticos conducirse como una especie de zombis sin saber dónde ubicarse yendo y viniendo de un partido a otro hasta lograr ubicar su “espacio de poder”.

Lo característico de estos zombis políticos es su cultura general, pues, muchas de las veces les cuesta aprobar los exámenes de la enseñanza básica obligatoria.

Lo anterior es importante tenerlo en cuenta, pues no hay nada más peligroso que un “zombi político” para tomar decisiones en momentos de crisis, por cuanto no tienen NPI de las estrategias a seguir como consecuencia de la pobreza de su nivel de formación que en oportunidades no le da para distinguir el pronombre interrogativo indirecto “por qué” de la conjunción causal “porque”, es decir, su razonamiento no tiene el mínimo rigor lógico debido a que sus reglas de inferencia no están basadas en la clasificación de las proposiciones, ni adaptadas al principio de generación recursiva, sus reglas de inferencia son el cálculo oportunista por algún cargo de elección “popular”, los zombis políticos aprovechan las circunstancias momentáneas para su propio interés.

A este nivel de lectura amigo lector, usted se estará interrogando, ¿a qué viene esta reflexión? Pues resulta que el Presidente de la Republica Sr. Nicolás Maduro, anunció el sábado 27 de junio estar dispuesto a abrir un diálogo con los “grandes multimillonarios y pelucones” (expresiones del Presidente Maduro). Veamos: “Convoco a las fuerzas productivas reales del país, a todos aquellos que quieran verdaderamente comprometerse en dar pasos de estabilización de la economía, yo los convoco desde ya a una jornada especial de diálogo productivo económico aquí en Miraflores…los convoco al compromiso para la acción, no para solicitudes cadivescas, no es tiempo para solicitudes cadivescas, es tiempo para decir que puedo poner yo para mi país.”

Entonces cabe preguntar ¿Cómo se concilia este anuncio con el del miércoles 12 de mayo 2015? Cuando el Presidente manifestó: “Estamos afinando ya los últimos detalles de las acciones estabilizadoras del país, de las acciones recuperadoras de las actividades económicas del país…Vamos a buscar por el camino de la revolución socialista la resolución de los conflictos, necesidades, y dolores creados por la guerra económica”. Hasta y Immanuel Kant se le dificultaría encontrar la racionalidad lógica de ambos anuncios.

Al Presidente se le escapa que las principales economías del mundo están entrampadas en una crisis financiera severa que ha desencadenado la depresión más seria de la economía mundial después de la Gran Depresión. Paralelo a esta situación de la economía mundial, tendríamos que sumar la torpeza y la irresponsabilidad con que el régimen ha manejado los ingentes recursos recibidos en 16 años (2.015.438. millones de dólares), es decir, dos billones de dólares y el resultado que tenemos es el siguiente:

a) La inflación más alta del mundo, más del 100%, b) Escasez de todo tipo de bienes y productos (leche, pañales, toallas sanitarias, papel toilette, pollo, hojillas para afeitar, repuestos para vehículos, cemento, cabillas, otros, c) Emisión de dinero por parte del BCV más el endeudamiento para atender el dispendioso gasto público lo cual ha abonado un importante déficit fiscal el cual se estima en más del 20% del PIB, d) Control de Cambio que ha propiciado una grave y escandalosa corrupción, todo esto el Presidente y su séquito, lo atribuye a la “guerra económica”.

Como vemos pues la situación demanda una compresión más allá de lo estrictamente económico, es decir, el problema de la Venezuela actual requiere ser analizada más allá de la crisis económica. El análisis debe partir desde la perspectiva política de las relaciones internacionales y de la historia, lo cual no significa soslayar la crisis económica que constituye en este momento el objeto de atención prioritario de la gente debido el severo impacto que la inflación y la escasez produce en los ingresos familiares, tal y como lo apunta el Sec. General de AD Henry Ramos Allup (http://acciondemocratica.org.ve/adport/henry-ramos-allup-el-costo-de-la-represion/).

Como venezolano me inquieta profundamente el nivel de formación de los dirigentes, en razón del riesgo que significa que la discusión de la compleja situación del país, sea rebasada por el pragmatismo vulgar que ha caracterizada el ejercicio de la política en todos estos años, lo cual no ayudaría a desenmascarar la naturaleza de la crisis histórica que estamos padeciendo.

A riesgo de parecer petulante cuestión que no, nos extraña a muchos economistas por cuanto comúnmente se nos acusa de ser muy pretenciosos; pero si no se entiende que el fracaso económico del chavismo descansa fundamentalmente en que el partido (PSUV) conformado por el chavismo para la “lucha revolucionaria” del proletariado, ha sido incapaz en 16 años de organizar una clase obrera para conducir un proceso de cambio cualitativo de la producción y la acumulación.

El PSUV es simplemente un partido de maquinaria electoral alimentada por el lumpen, el clientelismo y el populismo para ganar elecciones, mientras sus dirigentes son simples funcionarios enchufados que disfrutan de la burocracia del poder. Cuestión ésta última a la que no escapan la mayoría de los partidos de la oposición.

Es mentira que en Venezuela haya choque de clases, lo que hay es un lumpen alimentado por la chapucería ideológica del chavismo y una clase media que reacciona histéricamente por el racionamiento al consumo, pues la burguesía continua como encubridora del Estado obteniendo una mayor rentabilidad debido a los controles.

Nuestra economía esta incapacitada para ofrecer mejores niveles de vida a los venezolanos, mientras que paralelamente la gente no tiene ninguna confianza en la capacidad de los políticos para ofrecer una mejoría de la situación.

Venezuela desafortunadamente está padeciendo el síndrome de la mediocridad de las elites, no importa que hayan estudiado en las mejores universidades del mundo, lo que ocurre es que una vez obtenido el título se olvidaron de leer y continuar estudiando e investigando, con lo cual se parecen mucho a los militares que hoy nos gobiernan que tienen el pecho forrado de medallas sin haber participado jamás en una batalla que no fuese la de reprimir las manifestaciones.

Estuvimos años padeciendo de pequeños desastres con esta mediocridad, hasta que, finalmente nos ha golpeado un desastre gigante. El Chavismo.