Marianella Salazar: Plomo al hampa

En el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana del 9 de julio, en el que se aborda sin anestesia la grave crisis del país, se exige restituir el control del Estado en las mal llamadas “zonas de paz” y las considera inaceptables: “En ellas los cuerpos de seguridad del Estado no pueden ingresar ni actuar sin orden superior. Extensas zonas de algunos municipios están actualmente bajo el control de bandas anárquicas y delictivas que actúan allí impunemente. Eso es inaceptable y en esos sectores debe restituirse el control del estado y de la ley”. El papa Francisco al finalizar su reciente gira expresó que “la CEV trabaja para fomentar un poco de paz en el país, pero no existe ningún tipo de mediación”. Es lamentable que Maduro no escuche a la Iglesia, que no hace otra cosa que impartir valores y lecciones de dignidad. La violencia desatada el lunes en la Cota 905, entre el hampa y los cuerpos de seguridad, que arrojó al menos 15 muertos y más de 130 personas detenidas, alcanzó niveles nunca vistos en el mundo civilizado. El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González, afirma que por instrucciones del presidente Maduro ese operativo de seguridad –Operación de Liberación del Pueblo (OLP)– “se hace para liberar al pueblo de las bandas criminales”. Todos los enfrentamientos sucedidos en cadena durante los últimos meses y semanas demuestran el estrepitoso fracaso del Movimiento por la Vida y la Paz, en el que aparece como responsable el ex viceministro de Seguridad Ciudadana José Vicente Rangel Ávalos, quien entró en comunicación con los líderes de las bandas criminales como si se tratara de aliados revolucionarios y les ofreció salvoconductos, con la garantía de que los cuerpos de seguridad no podían entrar a las zonas comanches que ellos controlan. Allí está el resultado, hasta la caravana blindada de un ministro – Pedro Infante, titular de la cartera de Deportes– fue atacada a tiros y tuvo que protegerse en un cuartel de la policía de Caracas. Entonces es cuando el gobierno apela a operativos efectistas y esporádicos. Por uno similar en octubre del año pasado, en el que murieron algunos líderes de colectivos en el edificio Manfredi de Caracas, fue destituido el ministro Rodríguez Torres. Los colectivos pidieron su cabeza. En ésta oportunidad, los jefes de las bandas y los pranes ¿pedirán la salida del actual titular de Relaciones Interiores?

Tic tac

Perla del Caribe: según fuentes de inteligencia, el negocio secreto que manejaban Rafael Ramírez y Fidel Castro –autorizado por Chávez–, con la venta de petróleo a países de Petrocaribe, consistente en un dólar de comisión por cada barril recibido, ahora estaría en manos de Raúl Castro, con el supuesto visto bueno de Cilia y Diosdado.

Corte de patas: después de su fracasado intento de ser recibido en el Vaticano y de que el papa incluyera a Venezuela en sus giras, Maduro quiere entrevistarse con Francisco cuando visite Cuba en septiembre. Los cubanos no lo permitirán, así como impidieron que el papa Benedicto, en su visita a La Habana, saludara a Hugo Chávez cuando agonizaba en Cuba. Y eso que se lo rogó a Raúl.

“Misión evangélica”: el castigo a los licoreros con un alza de 300% a 500% sobre los altos precios de hoy conduce a la quiebra del sector, expone a 400.000 empleados a quedarse sin trabajo y convertir millones de consumidores en abstemios. En la nueva legislación de impuestos al alcohol metió la mano un sector evangélico fundamentalista del Ministerio de Finanzas y de la Fuerza Armada que quieren acabar con el supuesto pecado etílico.