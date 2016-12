Estoy en la cola del abasto de la esquina esperando mi turno y aunque se que no hay papel sanitario, aceite, salsa tomate, café, mayonesa, mucho menos leche, me enteré que la señora Blanca esta vendiendo azúcar por tazas. Mientras espero pienso: el racionamiento eléctrico ha dañado ya dos veces mis equipos electrodomésticos , nadie responde por eso, tengo dos meses sin aires acondicionados y no se consiguen los repuestos y no hay cauchos para la camioneta con la que hago transporte, pues la empresa donde trabaje 21 anos finalmente redujo personal por la situacion economica.

Por todos lados es evidente el fracaso social, economico y cultural de la seudorevolucion de estos delicuentes. Pero lo  mas indignante de ese rotundo fracaso de los rojitos es su afán de perpetuarse, y de no reconocer de corazon su fracaso, en vez de hacer eso se la pasan todo el tiempo buscando responsables.

Somos muchos quienes dijimos , no me la calo más hace ya mucho tiempo, y por eso nos agreden , nos siguen , nos toman fotos, y nos van haciendo un cerco , solo porque asumimos un compromiso con la libertad y el progreso. Yo si me opongo, porque mis hijas tienen derecho a un futuro sin los traumas de comunistas trasnochados y resentidos que lo unico que quieren es llenarse los bolsillos de dinero.

Yo si camine y camino, levanto pancartas y sudo por hacer causa común por lo que todas las naciones prosperas del mundo advierten , el deterioro de los derechos humanos , el mal camino de la economía, contra la corrupcion, la dictadura,  y muy particularmente contra el terrorismo de un gobierno sin contrapesos y todo poderoso.

Yo no aspiro curules, no busco fama, no cabildeo, soy primero que nada madre y ama de casa, una que esta obstinada y aterrorizada de la inaptitud de Maduro y su combo que hace que no encontremos nada de la cesta básica ,que los servicios sean inexistentes, que la inseguridad este tan desbordada que permite que se metan en mi casa hasta 3 veces en una semana y que mi hija de 8 anos tenga que mirar el patio de su casa donde ella jugaba desde una ventana. una que esta harta la hipocresía de muchos que aun cuando no son oficialistas, y padeciendo lo mismo que yo,  bajan  la cabeza, ante el mendrugo de pan que este gobierno de militares comunistas corruptos le ofrecen.

Sin embargo, se que es la fuerza joven la que moverá este país, definitivamente, su calor impregnará  a todos de una nueva esperanza , si habrá una salida a esta crisis moral, política y existencial, los jóvenes son la mayoría, ellos saben , perciben y palpan nuestras penurias y necesidades mejor que nadie , porque las mismas se transforman en sus limitaciones.

Ellos, los jóvenes serán un rio de saber , que bajará de todas partes como un aluvión y bañará campos y ciudades con una verde esperanza  para borrar el sanguinolento recuerdo de los que han echado raíces,  en los ministerios , en la gobernaciones , en Miraflores . Si por estas ideas, soy una persona fuera de lo normal , entonces condúzcanme serenamente  al manicomio, arrópenme con  las camisas de fuerzas , llamen al siquiatra de guardia, que mientras tanto esperare mi turno …  mientras los atiende a ustedes.