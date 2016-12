Indicó que inicialmente el gobierno señalaba que se trataban de bachaqueros los que originaban las colas en Zulia y Táchira, “ahora las colas para comprar comida es en todo el país, hay que ser bien cara dura para llamar contrabandistas a 30 millones de personas”.

La dirigente social ha cuestionado severamente las medidas implementadas en algunos estados de prohibir que las personas se aglomeren en una cola para comprar comida. “¿qué piensan hacer, meternos presos?, se preguntó Bolívar (…), presos deberían estar los que dejaron podrir la comida en Pdval, los que se robaron los dólares y los que expropiaron las tierras para dejarlas improductivas”, agregó.

Hizo un exhorto al ejecutivo nacional en pronunciarse en contra de las medidas que considera arbitrarias. “Le prohíben a la gente que hagan colas, con eso buscan matarlos de hambre, nos están gobernando unos tiranos. Las colas han trascendido los estados fronterizos, es imposible para el gobierno esconder la galopante escasez”.

La dirigente social pidió a la defensoría del Pueblo pronunciarse sobre este tema. “Esta instancia debe salir en defensa de los venezolanos, de las madres que no tienen como preparar un alimento, porque no hay leche (…), Señor Tarek William Saab, he escuchado que usted es un luchador y defensor de los derechos humanos, pronúnciese a favor del pueblo”, apuntó.

Al gobernador del Zulia Francisco Arias, hizo un llamado a no implementar la medida restrictiva que le han recomendado sus asesores.