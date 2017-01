Marcelo MorÃ¡n: Recuerdos de El MojÃ¡n

La primera vez que visité San Rafael de El Moján fue en1969. Iba con mis hermanos a una excursión a la pintoresca Isla de Toas.

Mi padre era un hombre consagrado al trabajo. No le gustaba salir de viaje, menos en semana santa. Un día se levantó con la convicción de hacer una visita a esta comunidad ubicada en pleno delta del lago de Maracaibo. No sé si fue iluminado en aquel momento por un sueño mágico, pero lo hizo: “Nos vamos a casa de mamá en Isla de Toas”, dijo en un tono de júbilo que no le conocimos antes.

Esa sentencia me tomó por sorpresa; al principio no lo quise creer, porque tenía la convicción de que él había llegado al mundo como Adán. Jamás nos habló de sus progenitores. Pero nunca fue tarde cuando llegó la dicha de emprender un viaje como ese, y disfrutamos hasta más no poder hace más de cuarenta años.

Para llegar a ese inesperado destino teníamos que pasar primero por San Rafael de El Moján, capital del municipio Mara del estado Zulia de donde se toman las lanchas para llegar a cualquiera de las islas que se encuentran casi en el Golfo de Venezuela y donde mi padre era todo un baquiano.

Dos años más tarde en septiembre de1971, comencé a ir con frecuencia, pues había iniciado la secundaria en el Liceo Hugo Montiel Moreno que culminé en julio de 1976. A lo largo de ese tiempo conocí mucha gente, entre ellos a don Pedro Palmar el mejor decimista del mundo. Un hombre que fue capaz de resumir una parte de su vida a través de una hermosa décima de cuatro estrofas, titulada: “Constancia de un pescador” que ha sido grabada por renombrados artistas nacionales y cantada como himno en todos los espacios insulares del Zulia.

Don Pedro era un hombre de una abundante cabellera blanca, que le daba un aire de profeta bíblico, pero sin barba. Así lo aprecié un día cuando tuve la dicha de visitarlo por primera vez en su quincalla ubicada en la calle principal de El Moján y diagonal a la Plaza El Marino, a orillas del lago. En las cuatros paredes de su negocio don Pedro había plasmado en un fondo de pergamino la letra de “Constancia de un pescador” una suerte de mural para que todo el que pasara pudiera leerla y tararearla. Me contó que había conocido a mi padre desde niño: ambos jugaron trompos y metras en las playas de El Carrizal en Isla de Toas, luego el destino los unió como policías del estado en 1948.

Cada vez que lo visitaba permanecía sentado, impasible, llevado por el teclear de su máquina de escribir portátil, que se volvía una suerte de invocación a las musas que no tardaban en bajarle las rimas consonantes para estructurar sus versos octosílabos con las que rendía tributo a su tierra y a sus fraternos pescadores. En unos de esos encuentros me obsequió una, pero a lo largo del tiempo la extravié, constituyendo un tesoro invalorable, ahora que acaba de fallecer el 18 de junio de 2015 a los 91 años. Don Pedro dejó un legado muy grande: elevó la décima a la majestad más alta de la poesía popular durante setenta años y dejó tras él una legión de extraordinarios decimistas.

Don Pedro era un hombre muy culto: convertía cualquier conversación en una cátedra que me hacía transitar como –él sólo sabía hacerlo- por los rincones más intrincados de la historiografía zuliana.

De su boca oí por primera vez el nombre del gran guerrero Nigale, cuyas hazañas describía como si la estuviera recitando de un libro de crónicas. Antes creí que el cacique Maala o Maalakaiwou epónimo de este municipio y de la capital zuliana, era el único héroe indígena de nuestra región a pesar de que la historia haya negado su existencia. Como cosa extraña su nombre logró imponerse a sangre y fuego a tres fundaciones: primero a la del alemán Alfinger, y dos de los españoles Alonso Pacheco y Pedro Maldonado; manteniéndose invariable hasta nuestros días. Sus proezas narradas en décimas, gaitas y otros géneros folclóricos si llegaran a compilarse en publicaciones pudieran llenar no sé cuantas bibliotecas del Zulia y Venezuela, aunada a monumentos y plazas que han dedicado en su memoria. Si cuenta hoy con este reconocimiento, ¿cómo sería si la historia hubiera certificado su existencia?

Treinta años más tarde cayó en mis manos la última edición del libro “El Cacique Nigale y la ocupación europea de Maracaibo”, que permitió documentarme un poco más acerca de este precursor aborigen que mi compañero de bachillerato Yldelfonso Finol, rescatara en esa interesante obra; planteada en un ensayo novelado que rompe con la rigidez de los aburridos textos de historia para darle a la zulianidad, otro héroe, que vivía preso en los escombros del olvido.

Otra de las cosas que no entendí de mis vivencias por El Moján fue la destrucción de la vieja plaza Bolívar en 1975. Era una plaza colonial, hermosa, de encumbrados pinos que competían en altura con la torre de la iglesia en honor a San Rafael Arcángel. Aquellos árboles habían tardado medio siglo para alcanzar la frondosidad que exhibieron en un ambiente salitroso donde sólo se enseñorean el sol manglares, y cocoteros.

Aquella misteriosa resolución de acabar con la vieja plaza vino del ayuntamiento marense para plantar en su lugar, –dos años después– una plaza de concreto, desierta, porque hubo que esperar casi dos lustros para que las plantas que la iban a ornamentar al fin pudieran florecier.

Lo único que valió la pena de aquella insólita transformación fue un nuevo monumento al Libertador que no tuvo en la mayoría de la población el beneplácito esperado, pues con ella se desató la controversia más larga en la historia del municipio y pese a transcurrir hoy treinta y cinco años de su inauguración, aún se mantiene. La comunidad estaba acostumbrada a la imagen de un Bolívar pedestre: envuelto en un manto, al buen estilo de los césares, y montado sobre un caballo encabritado como aparece en la mayoría de las plazas de Venezuela y el mundo.

En cambio esta representación tallada en bronce por el escultor zuliano José Nicanor Fajardo rompe con el esquema de semidiós, tan arraigado en la conciencia nacional para mostrarnos la cabeza de un Bolívar humano; reflexivo, cuyo volumen supera el metro de altura y se haya sembrado como eterno mohais, en las entrañas de la tierra de Mara y Nigale.

@marcelomoran57