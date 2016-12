Marcelo MorÃ¡n: Noche de luz eterna

El guía dictó con el rigor de un tendero la lista del material que nos llevaríamos.

Al principio dudé del verdadero destino y por momentos creí que me llevaría a una sesión espiritual en un apartado rincón del Sur del Lago. Los suministros constaban de: una caja de tabaco, dos velones, un litro de ron, un kilo de maíz y otras menudencias.

–Vos veis si lo compráis –dijo, el marino llamado Rafael Urdaneta.

Por accidente llegué a Bobures en febrero de 2001. El carro que me transportaba de Maracaibo a Santa Bárbara del Zulia presentó un desperfecto justo al pasar por este pintoresco pueblo del municipio Sucre del estado Zulia, que solo conocía a través de la gaita cantada por Bernardo Bracho con el Barrio Obrero de Cabimas. Bobures, tierra del santo bendito/Donde todos los negritos/Son buenos y sinceros/Porque tienen negro el cuero/ Lo mismo que San Benito.

El conductor llamado Nelson, era un sexagenario de buen carácter y amante del tango. Había llegado al Zulia en 1950 procedente de Trujillo. Además de cantarnos a capela “Cambalache” dio una cátedra desde Gardel hasta Hugo del Carril. Aseguraba que en Cabimas se encontraban los mejores intérpretes del tango en Venezuela, cuando de repente, se vio en la necesidad de parar el vehículo por recalentamiento. Nelson era un hombre con un sentido de previsión elevado, pues llevaba dos garrafas con agua que permitió sofocar el vapor ardiente que salía por el radiador. Ese gesto concedió al mismo tiempo un halo de tranquilidad a los cinco pasajeros que veníamos ansiosos por llegar a destino. Así, en forma aparatosa logramos arribar al centro de Bobures cerca de las 4:00 de la tarde.

Ante ese imponderable de camino no sentí molestia alguna, al contrario quedé fascinado con el paisaje lacustre que se presentaba a sus anchas bajo un cielo infinito y plomizo. Por instantes creí hallarme en El Moján o San Carlos. Mi tío Anguito decía que el paisaje era igual en todas las costas del lago, y así lo aprecié. Mientras Nelson resolvía la avería del radiador fui a caminar a través de una pasarela que se internaba más de cien metros sobre el agua. De allí no solo tuve una panorámica del lago, capté otros atractivos como El mercado de pescadores y las casas de evocación colonial que bordean la ensenada.

Al final de la pasarela observé a un hombre que trataba de introducirse en un bote, que oscilaba amarrado en un extremo del pequeño muelle de concreto. Tenía como setenta años. Había colocado un recipiente de gasolina de considerable capacidad a un lado del motor para llevarlo como reserva. Antes, había equipado la máquina con una cantidad similar. Colocó el envase vacío en otro compartimiento de la nave, que tenía forma aerodinámica y fuselaje de aluminio.

–Buenas tardes, amigo ¿Cómo hago para ir a Congo Mirador? – fue el saludo que se me ocurrió.

–Eso queda un poco lejos de aquí. Si queréis te llevo. ¿Quién dijo miedo?

Por lo que veo sois muy sortario, porque soy el único que sale.

–Usted me dirá lo que debo hacer, cuánto me va cobrar por el viaje…

–No te preocupéis. Eso lo arreglamos ahorita. Vamos a comprar unas cosas y nos vamos. ¿Habéis viajado en lancha?

–¡Claro! Soy de Mara y mi padre era de Isla de Toas.

–Me gustó eso. Vos sois muy sortario, muchacho. Me llamo Rafael Urdaneta –dijo extendiendo su mano.

El marino era muy gentil. Era pequeño de estatura y su tez curtida por la insolación le daba un aspecto de camarón.

Compramos las provisiones y a las cinco de la tarde despegamos del muelle de Bobures como impulsados por la fuerza de un hidroavión. Rafael Urdaneta imprimió la máxima velocidad al motor de la rápida “Alejandra” rumbo a Congo Mirador. A partir de allí solo vi un paisaje monótono. Era igual si nos desplazábamos por el cielo o por el lago, porque el espacio visible era gris. En minutos el muelle de Bobures desapareció del horizonte. También había desaparecido de mi mente la avería del carro que me trajo a esta inesperada aventura por las aguas del Sur del Lago de Maracaibo. Más al norte, se encuentra Gibraltar, uno de los puertos más importantes de Suramérica en los tiempos de la Colonia. Fue saqueado en varias ocasiones por el pirata Henry Morgan, el Terrible. Al este, se halla El Batey, pueblo muy conocido por la producción de azúcar y por ser cuna de Teodoro Petkoff, uno de los intelectuales más notables de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX.

A medida que nos acercábamos al suroeste del lago las aguas se volvían turbias, pues en ese punto confluyen los deltas de muchos ríos y pareciera la entrada a otra extensión del Coquivacoa.

A las seis de la tarde vi asomar entre manglares el rosario de palafitos que conforma la comunidad de Congo Mirador, donde mora más de doscientas familias. Los palafitos están concentrados en una laguna cenagosa y distribuidos en forma simétrica a lo largo de varios canales. En uno de ellos sobresale una hermosa iglesia donde se venera la Virgen del Carmen. Tiene una torre de quince metros de altura y está construida en madera.

Al lado se encuentra una placita con faroles en sus ángulos y desde el centro destaca el busto pálido del Libertador, mirando profundo al infinito paisaje de agua y cielo. Creo que ésa plaza palafítica, es única en su estilo en Venezuela y quizás en el mundo.

El aspecto del cielo en el ocaso, el verdor de los manglares y la vistosidad de las casitas sobre estacas hacía una composición envidiable para una postal.

Urdaneta desplazó la chalana por diferentes canales para que yo pudiera palpar los detalles de esa incomparable arquitectura que hace cinco siglos inspiró el nombre de nuestro país.

Urdaneta hizo girar la “Alejandra” hacia la derecha para desembocar a un palafito pintado de azul. Amarró el bote a la plataforma que sustenta la pasarela y subimos de un tirón a la vivienda con el propósito de descansar. A pocos metros se incorporaba otra chalana, tripulada por dos muchachos. Un perro saltó de ella y con el mismo impulso cayó sobre otra pasarela que conecta con otras viviendas.

Urdaneta me ofreció una silla de mimbre para reposar en el porche de la vivienda y disfrutar un poco más del paisaje circundante. Otro hombre mayor se encargó de bajar la carga: los recipientes de aceite, gasolina, una maleta y las provisiones que compramos en Bobures.

Quedé dormido quizás por media hora. Me despertó un toc, toc, similar a un martillear en el interior de la casa. El hombre que revisaba el bote y después instalaba un mechurrio sobre la extensión metálica de proa lo escuchó también. Luego de ejecutar varias maniobras para salir de la nave se detuvo con malicia en el umbral de la puerta:

–¿Qué es ésa tirazón que se oye ahí dentro? – preguntó alarmado.

–Nada. Estoy tostando el maíz que se va a llevar el señor que anda con Ramón

– contesto una mujer sin asomarse.

Al poco rato recibí de Urdaneta la cena: un plato lleno de patacones con huevos fritos. Esa ración aceleró más mi letargo, producto de ocho horas de viaje, pero una oportuna taza de café, bien caliente, lo disipó luego.

Después de transcurrir media hora salió mi guía con nueva indumentaria: llevaba un chaleco gris, con la gorra del mismo tono; parecía un reportero de prensa.

–. Bueno, doctor, estamos listos – dijo Urdaneta portando un morral negro y dando saltos hacia el bote.

Salimos de Congo Mirador a las ocho de la noche. La penumbra era total. El mechurrio instalado sobre la proa permitía ver imágenes difusas que Urdaneta distinguía como si llevara un aparato de visión nocturna. Surcamos infinidades de caños para desembocar una hora después en el cauce del río Catatumbo.

En el trayecto nos cruzamos con una romería de chalanas que parecía una peregrinación iluminada a un lugar sagrado. Ese lugar tan concurrido por los pescadores se llama Punta Chamitas y se encuentra en la Ciénega Juan Manuel, donde se halla la más variadas especies de cangrejas.

Un zumbido de mosquitos nos asaltó de repente. Llegaban por oleadas como los jejenes perturbadores de El Moján. Urdaneta encendió de emergencia dos tabacos para contenerlos. Me dio uno para que los aspirara. El efecto del pesado humo logró ahuyentarlos de inmediato, pero a mí me dejó un mareo terrible que obligó a acostarme en la plataforma de “Alejandra”.

Urdaneta aseguró que tenía que fumarme cinco para que los mosquitos no volvieran a molestar, al menos por esa noche. En la densa oscuridad perdí el sentido de orientación a causa de los vahídos. No sé si nos dirigíamos otra vez al lago o remontábamos río arriba hacia el oeste. De pronto nos encontramos con una brisa helada que hizo erizar mi piel. En la lancha no encontré un edredón con qué cubrirme y fue entonces cuando vuelve entrar en escena mi redentor: Urdaneta destapó la botella de ron que formaba parte del kit de sobrevivencia y la agitó en el aire para descargarle un sorbo a los difuntos, luego me sirvió en una totuma el equivalente a cinco tragos. “Este es el mejor cobertor para el frío”, dijo, soltando una carcajada. Después de probar el suyo vino como un iluminado con una buena noticia. “¡Bienvenido amigo, al tour del Relámpago del Catatumbo!”. Sentí satisfacción al llegar al sitio por la que había emprendido ese sorpresivo y fascinante viaje. Transcurrió media hora para que el relámpago empezara a hacer su función y en seguida el panorama pareció adquirir el aspecto del más reluciente oro. Era la primera vez que presenciaba, cómo la noche era desollada cuántas veces fuera posible por la aparición de ese portento luminoso. Siempre creí que esa condición solo podría darse en la metáfora de un poeta, pero era tan grande su manifestación en las alturas que por instantes creí hallarme en el núcleo de su refulgencia. Unos segundos antes, me sumía junto a mi guía en un espacio sin forma, hasta que el fulgor de este fenómeno, único en el planeta empezaba a devolver al paisaje cada retazo arrebatado por la penumbra, como la aparición de un sol vacilante en lo más alto del cielo.

Tan pronto como el relámpago hacía pausa entre descarga y descarga, salían de otro punto del río infinidades de pequeños relámpagos que apuntaban hacia arriba. Le pregunté a Urdaneta de qué se trataba: “Son flashes de cámaras que tratan de capturar una imagen ramificada del relámpago”. Cuando alguien alcanzaba la hazaña era celebrada con gritos y aplausos. Al principio creí que yo era el único turista interesado en el relámpago. Al retornar el chispazo y ubicarse justo sobre nuestra cabezas todo el espacio se iluminaba y fue entonces cuando pude ver a decenas de chalanas repletas de turistas.

Urdaneta sacó de la mochila negra dos bolsas de cotufas. “esto fue tostado con el maíz que compraste en Bobures”, dijo.

De modo que terminé comiendo cotufas como si estuviera en un cine. Pero ese escenario era mejor que un cine. Pareciera que estuviésemos en otro mundo donde solo existiera la luz.

En esa larga estancia fluvial escuché de Urdaneta todo lo que necesitaba saber de este misterioso prodigio de la naturaleza como si lo hubiera conseguido a través de un buscador de la web. Escuché además, graznidos de aves, aullidos y chapoteos de animales desconocidos que rozaban con el casco de la nave y creaban interrupciones en nuestra plática.

Según testimonio de investigadores que han estudiado el fenómeno y muchos de ellos transportados por Rafael Urdaneta, el fogonazo se produce por la unión de los vientos alisios que vienen del noroeste con la corriente de aire que baja de las montañas andinas y las emanaciones de gas metano concentrados en ese inmenso cenagal de 250.000 hectáreas que irriga el río Catatumbo.

Cuando se da esa convergencia atmosférica se produce el chispazo sin ruido, que llega a durar hasta diez horas por noche a lo largo de 260 días al año, iluminando el cielo hasta alcanzar entre siete y diez kilómetros de altura. Es tanto el trecho que recorre la descarga de luz en el cielo que puede observarse en varias regiones de Colombia y parte de las Antillas neerlandesas en el mar Caribe. Así mismo, los expertos aseguran que el relámpago es responsable de producir el diez por ciento del ozono que protege el planeta y tanta alarma ha causado en los últimos años por su deterioro. Sin embargo, Rafael Urdaneta tiene su propia versión sobre el origen del relámpago:

– Aquí ha venido gente de muchas partes del mundo a estudiarlo. Van y vienen y siempre dicen lo mismo a pesar de traer telescopios, antenas y cuanto parapetos se les ocurre. Hace tiempo también traje un pasajero guajiro desde El Chivo, un pueblo –que está por allá- por el rio Chama; famoso por la producción de plátano. Aquel viejo me dijo sin llevar un telescopio encima, que el relámpago es el alma de la tierra, no del Sur del Lago sino de todo el planeta. No sé por qué, muchacho, pero terminé creyendo en la idea de aquel viejo, que tenía algo de místico.

Ser tocayo de un prócer de la patria no siempre es un privilegio; algunas veces trae complicaciones como la experiencia vivida por. mi guía en 1960, cuando prestó servicio militar en la ciudad de Barquisimeto: “Estábamos en formación para darle la bienvenida a un nuevo sargento. Era un moreno macizo como de dos metros. A medida que pasaba revista daba su nombre y también teníamos que dar el nuestro, Justo cuando llegó mi turno el militar se inclinó ante mí, para darme su mano: “mucho gusto sargento Simón Bolívar. En seguida contesté: “Rafael Urdaneta, para servirle”. Ese hombre cambió de color, se volvió morado de la rabia porque creía que yo le había mamado gallo. Parecía que de sus ojos salían chorros de candela, y así, me sacó de la fila con intención de castigarme. “A los graciosos siempre les tengo un buen ejercicio”, me decía en el trayecto, pero en un descuido pude mostrarle mi cédula de identidad. “Maracucho tenías que ser. Te salvaste de hacer doscientas flexiones de pecho y trescientos saltos de rana por todo el patio”, me dijo.

En el pasado El relámpago del Catatumbo servía como faro para orientar embarcaciones – movidas a velas– que venían por el Caribe con destino a Maracaibo. Mi tío el padre Alejandro, quien fue párroco de Encontrados (Sur del Lago) me dijo en una oportunidad que el poeta madrileño del siglo XVII Lope de Vega dedica en “La Dragontea” (epopeya que narra las últimas correrías del pirata inglés Francis Drake por el Caribe) un pasaje en que el pirata pretendía saquear Maracaibo, pero fue descubierto de manera oportuna por la luz del relámpago, que puso sobre aviso a la guarnición española acantonada allí y tras un laborioso operativo logró ahuyentarlo a Panamá.

A las cinco de la mañana fui despertado por Rafael Urdaneta: “estamos en casa de nuevo”, dijo.

Después de otro reparador café me despedí de mi guía Rafael Urdaneta, quien debía ir a Barranquitas (al norte del lago) para reanudar sus obligaciones en una contratista petrolera.

–Por aquí estamos a la orden, amigo. La próxima vez te venís por Puerto Concha, porque de Bobures no hay transporte para acá. Ayer solo tuviste suerte –me dijo Urdaneta tras un apretón de manos.

Para mí era más fácil seguir viaje en lancha (tres horas) a Puerto Concha y de allí remontar el río Escalante rumbo a Santa Bárbara del Zulia. Antes de abordar mi nuevo transporte, la chalana “Zulianita”, pedí a Urdaneta que me aclarara el misterio de los dos velones. En el viaje hacia el santuario del relámpago quedó aclarado para qué era el ron, el maíz y los tabacos. Urdaneta sonrió: “Creí que no lo ibas a preguntar. Bueno, hay momentos en que la planta generadora de electricidad, falla como ahora, y necesitamos alumbrarnos dentro, porque aquí afuera no nos hace falta, porque tenemos la luz del relámpago. ¿Me entendeís?”. .En la travesía a Puerto Concha le comenté al capitán de la “Zulianita” que Rafael Urdaneta era un formidable guía, un poco misterioso pero muy hospitalario. Después de mi comentario el capitán irespondió:

–Él no es de este pueblo. Viene por temporadas. Algunos piensan que es de Los Puertos de Altagracia porque muchos pescadores lo han visto por allá. Tampoco se llama Rafael Urdaneta, en Los Puertos lo conocen como Heráclito Luzardo. A lo mejor ni ese será su nombre –concluyó el marino.

Me pareció muy extraña la postura de mi interlocutor sobre Rafael Urdaneta, no sé qué tan cierta pudiera ser su valoración.

Después de esta fascinante excursión, concluyo como mi guía: la tierra es una de las primeras creaciones de Dios que no solo gira en el universo como objeto inanimado: es más que eso. Tiene alma y esa alma palpitante se encuentra en el Sur del Lago: único lugar del planeta donde la luz no da tregua a las tinieblas, apenas se marcha el sol, emerge el relámpago para reemplazarlo.

@marcelomoran57