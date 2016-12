Marcelo MorÃ¡n: El Mural

El mural que se erigió como símbolo de Ciudad Ojeda en los últimos veinte años y desplazara de la iconografía zuliana imágenes tan representativas como la cabria y el balancín, reclama una urgente restauración. El esmalte tipo poliuretano que cubrió los 2.100 metros cuadrados que conforma su estructura y usado también en la industria petrolera por su infalible consistencia, sucumbió con el paso del tiempo tal como lo habían advertido los técnicos de la Universidad del Zulia y de la empresa Montana quienes habían elaborados los estudios previos de corrosión.

Ciudad Ojeda es la capital del municipio Lagunillas del estado Zulia. Se encuentra ubicada a setenta kilómetros al este de Maracaibo. Fue fundada el 19 de enero de 1937 por el presidente de la república Gral. Eleazar López Contreras en homenaje al descubridor del lago de Maracaibo, don Alonso de Ojeda. Constituyendo la primera urbe planificada en Venezuela y la primera en el mundo en llevar en pleno siglo XX el nombre de un conquistador español. Tiene en la actualidad una población cercana a 300 mil habitantes. Fue creada para acoger a los pobladores de Lagunillas de Agua: un caserío palafítico que se estableció alrededor de la incipiente actividad petrolera. Esa demasiada cercanía a los yacimientos que estaban en producción no tardó en activar las alarmas, concretadas en conatos de incendios que fueron interpretados por el gobierno como una amenaza latente a la pequeña comunidad que permanecía impasible ante este nuevo prometedor horizonte.

Lo que se había intuido como una amenaza se materializó. El 13 de noviembre de 1939 se produce un incendio que se tradujo en la peor tragedia ocurrida en Venezuela después del Terremoto de Caracas de 1812; ardió el lago y su voracidad causó más de 200 muertos. Los sobrevivientes fueron reubicados en 22 casas ubicadas a lo ancho de los anillos que circundan la plaza Alonso de Ojeda y de la que sobreviven algunas con su diseño original y forman parte del patrimonio cultural del municipio. Ahora con los recursos que ofrecen los medios satelitales, Ciudad Ojeda semeja desde esas perspectivas la imagen perfecta de una rueda de carreta.

A partir de los años cuarenta llegó la primera oleada de inmigrantes europeos que trajeron sus culturas junto a otro enjambre de venezolanos para impulsar el desarrollo de esta ciudad, considerada la más cosmopolita de nuestro país

Una imagen de Ciudad Ojeda en Alemania

La revista alemana SBZ Sanitar. Heizungs hizo un interesante reportaje titulado: Kunst am Turm (Arte en la Torre).

Cuenta el economista Edinson Martínez, quien fungía como presidente de la Fundación Cultural Ojeda 2000, creada en 1991 para impulsar el proyecto artístico, que grande fue su sorpresa cuando una pareja de periodistas alemanes tocaron a su puerta a comienzo de octubre de 1993. “Ellos venían de recorrer el país y cuando pasaron por Las Morochas observaron con admiración aquel despliegue de colores que se alzaba al cielo y los obligó a hacer una parada para ver de qué se trataba. Era un fin de semana y solo encontraron al vigilante que montaba guardia. Sin embargo, en el escaso castellano en la que se desenvolvían consiguieron pedirle mi dirección con el propósito de explicarle los detalles de aquel prodigio de colores. En vista del interés que mostraron por el mural en seguida les facilité varias fotos del proyecto, una breve reseña histórica de Ciudad Ojeda que había preparado Manuel Vargas y rematé la información requerida a través de un corto y complicado cruce de palabras, pues hablaban un castellano, al estilo Tarzán”.

Antes de retirarse, la pareja preguntó a Martínez la fecha estimada para culminar la obra. “Les señalé el 13 de diciembre, día de Santa Lucía, patrona de la ciudad. Ellos aseguraron que ese día tendría en mis manos la edición impresa de la revista. Pero el paquete no llegó el 13 como lo esperaba con ansiedad, sino al siguiente día”. Para leer el contenido del reportaje escrito en alemán, Edinson Martínez, buscó el apoyo del profesor Jesús Casado, un inmigrante español muy querido en nuestra ciudad, graduado en Letras, quien tradujo sin dificultad el interesante trabajo periodístico.

La revista alemana que circulaba en varios países de Europa desplegó en las páginas centrales el reportaje con fotografías del mural de Ciudad Ojeda constituyendo una novedad. No imaginaban que en alguna parte del mundo pudiera haber creadores capaces de hacer arte tan original y de gran aliento sobre una superficie que solo tenía como antecedentes la Torre de Babel y la encorvada Torre de Pisa.

Pero, ¿qué inspiró la construcción de este monolito gris?

Edinson Martínez tuvo el acierto después de completar una de sus acostumbradas caminatas por el sector Las Morochas. Ese día se detuvo frente al colosal monolito gris, que no era el legado de una civilización paleolítica, sino una obra construida por el INOS en 1962 para paliar la carencia de agua en ese populoso barrio de Ciudad Ojeda. El descomunal tanque de 42,5 metros de altura fue abandonado después que sus cimientos cedieran unos centímetros tras las primeras prueba de llenado, según se dijo entonces. Desde esa época hasta la escrupulosa observación de Martínez se erigía como un monumento insolente a la sed.

Después de aquella visita, que se tornó casi de inspiración divina, Martínez halló un espacio donde memoria y arte pudieran funcionar y al mismo tiempo darle a Ciudad Ojeda un aspecto distinto dentro del monótono paisaje petrolero.

Para emprender la quijotesca empresa, el promotor cultural contacta a su amigo al artista y docente Manuel Vargas, de vasta trayectoria en el mundo de la plástica en Venezuela, quien no dudó en venir para efectuar la inspección preliminar al viejo tanque.

El sueño de colores

Lo primero que se le ocurrió al profesor Vargas (a quien se le encomendó luego el diseño y la ejecución de la obra) fue realizar un muestreo de más de 1.200 fotografías que arrojó como resultado: un entorno gris. Las casas, las cabrias, el pavimento, el lago, tenían la misma tonalidad. Había un predominio de esa valoración en todo el poblado Las Morochas que obligó al avezado artista oriental a verter su creatividad en una composición que reflejaba su particular manera de concebir el mundo, donde hacía participar a través de un enrevesado juego de trazos y matices complejos la libre imaginación de los espectadores. “Esta tendencia que enmarca el diseño del Mural más Grande se denomina Nueva Figuración”, aseguró Vargas, “después de ese sorprendente resultado hubo que hacer una maqueta, a escala, para vaciar el arte”.

Manuel Vargas pintó sobre una tela el diseñó que llevaría el mural, luego fue ensamblado sobre un cilindro de madera que había construido un carpintero de la zona con la idea de exponerlo en diferentes partes de la ciudad junto a otros bocetos que formaban parte de la misma composición. “La muestra de apertura se llevó a cabo en el Centro Ítalo de Ciudad Ojeda, en Tamare, ante una muy buena concurrencia. Y quien primero compró una de las obras de la exposición, consistente en una de las partes del mural, debidamente enmarcada y firmada por Manuel Vargas, fue un norteamericano de nombre Bill Rhor”, completó Martínez.

En la exitosa muestra había también un lienzo que recogía una panorámica de Las Morochas del artista Roberto Rincón (quien elaboró toda la perspectiva del proyecto) y fuera adquirido por otro empresario local, de origen italiano y el que se exhibe hoy de modo permanente en el lobby del hotel América de la ciudad. Aquel lienzo que incorporaba al paisaje costanero un elemento multicolor dio tanta elocuencia y naturalidad, que faltaba solo el soplo de la brisa.

Encuentro con José Antonio Abreu

En esas largas andanzas emprendidas por Edinson Martínez en busca de recursos para el proyecto artístico, fue a Caracas a presentar la propuesta al CONAC quien era presidido al mismo tiempo por el Ministro de Cultura, el celebrado José Antonio Abreu. La secretaria le advirtió que, si no tenía cita previa, no sería atendido. Sin embargo, él insistió hasta ver salir al ministro. “Hacia las tres de la tarde, este sale y me levanto con todas las carpetas y portafolio del diseño de la obra para abordarlo, la secretaria le indica que estoy esperando desde temprano, pero no tengo cita. Me adelanté y yo mismo me presenté, este amablemente me hizo pasar y le expliqué con detalles la obra. El ministro quedó tan maravillado que me preguntó: Tu eres artistas plástico? No, yo soy economista. El ministro se rio a carcajada y me dijo….yo también. Somos colegas. Ese encuentro sirvió para que comisionara al otro gran artista plástico de Venezuela Juvenal Ravelo, para que le rindiera informe sobre la obra y su opinión, desde luego, fue muy favorable y nos dieron parte de los recursos que requeríamos. 18 años después, me encontré con Juvenal Ravelo en Maracaibo y me dijo: Mira, ¡yo hice el informe!”.

El nombre del mural

A comienzos de 1994 la obra de arte de mayor dimensión en el Zulia y Venezuela estaba a punto de terminar. Faltaba consolidar detalles menores como las plantas ornamentales alrededor de la pequeña plaza y otros retoques.

¿Qué nombre debía llevar? Para ello se cursó cartas a diferentes escuelas públicas y privadas con imágenes del mural para que los niños pudieran participar y sugerir un nombre para este nuevo símbolo local. Tan pronto como la Fundación Cultural Ciudad Ojeda 2000 recibió un caudal de propuestas, un jurado, en acto público, tomó de una caja (que contenía los nombres sugeridos) y escogieron: El Mural Más Grande, formulado por un estudiante de 5to. grado del colegio María Auxiliadora. Al niño ganador se le hizo entrega de una fotografía ampliada de la obra que acababa de darle nombre, y así quedó para la historia.

No solo hay diseño en su apariencia exterior. Dentro del Mural más Grande hay un holgado salón de uso múltiple con una superficie de 150 metros cuadrados, decorado con otro arte concebido en la corriente figurativa, que resalta arcos o ventanas que crean una sensación visual, profunda, dentro de la misma composición por medio de una técnica conocida como: Perforación virtual del espacio.

Este escenario donde cobran vida los efectos y las sensaciones visuales no tienen límites fue bautizado como Salón Julieta, en honor a la señora Julieta Arriechi, empresaria de mucho arraigo en el municipio Lagunillas, quien facilitó parte de los recursos que hacían falta para terminar la última fase de esta maravillosa obra que no solo se convirtió en una suerte de Parnaso para los creadores locales, sino en un nuevo ícono que desplazó la tradicional imagen de la ciudad, focalizada en la plaza Alonso de Ojeda.

El Mural más Grande ha sido testigo en los últimos veinte años de eventos memorables: desde presentaciones de libros, muestra de pinturas, fotografías, conferencias hasta proyecciones de películas. El Mural más Grande también ha sido motivo de inspiración para poetas, pintores y gaiteros. La joven Angymar Peña interpretó en 2013 un hermoso tema titulado: Encuentro con San Nicolás, cuyo estribillo dice:

San Nicolás/En mi linda Ciudad Ojeda/No hay casas con chimeneas/Por donde sueles entrar/Te espero sobre el Mural/Donde tracé un helipuerto/Para que del firmamento/Yo te vea aterrizar.

Es decir lo que requería una ciudad para mostrar sus valores, sus propuestas artísticas en consonancia con las demandas de este tiempo, que transcurre ante nuestros ojos a pasos vertiginosos lo consiguió Ciudad Ojeda en la figura de este mural, que se levanta al cielo y demanda ahora una impostergable restauración.

El Mural más Grande, cambió el paisaje urbano de Ciudad Ojeda

Estas propuestas artísticas sirvieron como plataforma para buscar fondos y sensibilizar otros sectores de la comunidad que se mantenían escépticos y veían la idea de Martínez como una locura. De modo que en corto tiempo se emprendió una campaña –con apoyo espontáneo de algunos medios de comunicación– a fin de dar a conocer el proyecto en todo su esplendor.

El cilindro que nunca llegó a almacenar agua era un basurero monumental que albergaba desde chatarra de vehículos, archivos muertos del INOS y servía hasta madriguera de una perra recién parida. La limpieza fue una jornada de exigencias épicas, pues no solo se llegó a lidiar con el acecho de la perra, sino con las toneladas de trastos viejos removidos que ameritó el movimiento de once camiones tipo volteos.

El coloso gris absorbió en sus paredes de 2.100 mts cuadrados, 800 galones de pintura de 200 tonalidades diferentes que garantizaría la vistosidad del arte por un lapso de veinte años fue inaugurado el 13 de diciembre de 1994 por la gobernadora del estado Zulia, Lolita Aniyar.

Lo que requería una ciudad para mostrar sus valores, sus propuestas artísticas en consonancia con las demandas de este tiempo, que transcurre ante nuestros ojos a pasos vertiginosos lo consiguió Ciudad Ojeda en la figura de este mural, que se levanta al cielo y demanda ahora una impostergable restauración.

Ahora la nueva directiva de la Fundación Cultural Ciudad Ojeda 2000 (quien tiene esta denominación a partir de 2014) tendrá que convocar a las instituciones públicas y privadas y a los amantes del arte en general a una cruzada que permita rescatar en corto tiempo esta joya de arte urbano, considerada; primera en su género en el mundo.