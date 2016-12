Manuel Isidro Molina: Â¡Ã‰chele bolas, Presidente!

El presidente Nicolás Maduro denunció fuertemente el “bachaqueo” que algunos chavistas estafadores sinvergüenzas están cometiendo al cobrar extorsivamente a algunos beneficiarios (o simples vivianes negociantes) de la venta subsidiada de unos veinte mil vehículos “taxi”, importados de China.

Su decisión de entregarlos vía donación de la Presidencia de la República, cuestionable administrativamente, no soluciona el grave problema de corrupción y codicia. Sin embargo, lo respaldo en la intención de enfrentar a los corruptos de su gobierno, una de las más pesadas herencias que le dejó el fallecido presidente Hugo Chávez, un mar de indignidad, corrupción, codicia y sifrinismo que no tiene precedente en la historia de Venezuela.

En este punto, quiero replantear dos ideas que he venido exponiendo en mis columnas, desde hace años: 1.- “La corrupción será el talón de Aquiles del gobierno del presidente Hugo Chávez”(hoy lo es de la gestión de Nicolás Maduro); 2.- “Debemos iniciar un proceso de reconstrucción moral de la República”.

No lo hago por vanidad ni mucho menos. Lo reitero por el dolor que causa ver la Patria hundida en tal asquerosidad, totalmente contraria a los postulados elevamos en 1998, por quienes fundamos el Polo Patriótico que llevó al primer triunfo electoral de Chávez el 6 de diciembre, hace 17 años.

¡Échele bolas, Presidente! Se lo digo en criollo, pero con convicción de lucha, a ver si comienza a zafarse de las mafias gubernamentales “chavistas” que lo mantienen maniatado y con el agua en la nariz.

No es fácil. Más bien, casi imposible por la dimensión y profundidad del fenómeno que está acabando con la economía nacional y destruye la dignidad nacional venezolana. Si no reacciona coherente y valientemente, la era Maduro puede quedar en la memoria histórica como la del fracaso eclosivo de la República.

¡No la tiene fácil! La corrupción trae raíces tan profundas de la gestión Chávez, que tendría que “cortarle la cabeza” (Maduro dixit) a connotados ex funcionarios de la era Chávez y a no pocos de la iniciada por usted, después de su elección el 14 de abril de 2013.

La ciclópea tarea lo llevará a los “bachacos” de lujo que usted no ha querido ver desoyendo abundantes denuncias vox populi. Los hay civiles y muchos militares activos y retirados: familias enteras dedicadas a delinquir para el enriquecimiento ilícito; varias generaciones asquerosamente pudrimillonarias; fortunas sucias increíbles, perfectamente detectables, si usted le echa bolas, Presidente. Su entorno lo presiona y lo ha inmovilizado. Lo está sufriendo, porque no se atreve a desligarse de prácticas delictivas tan horrendas, y a combatirlas eficaz y decididamente.

Comience por destituir a altos funcionarios de su gobierno implicados en delitos de defraudación a la Nación. No le recordaré nombres ni apellidos. Usted los conoce y sabe en qué estuvieron metidos, y cómo y en qué andan, podridísimos en real.

No crea, Presidente, que lo hago por demagogia o hipócritamente. Usted me conoce y sabe de mis luchas e ideales, que me llevaron al plano crítico que he sostenido durante los últimos quince años, sin merodear cotos neoliberales y pro imperialistas. ¡Échele bolas, Presidente!

MENSAJE CON DESTINO: “Culpable del desastre de la Defensa Pública es Adelaida Maduro junto con un ciudadano de nombre Rafael Gil, actualmente director de Recursos Humanos. Son los que se han encargado de quebrar la institución y nombrar y desnombrar a los directivos de la misma. Pasaron por hacerle una jugarreta a Omaira Camacho con Ciro Araujo, quien fuera pareja de AM, y luego le pasaron factura… Lo cierto es que en la actualidad manejan la DP, presupuestos y nominas, ante lo cual la magistrada Carmen Alves se hace la vista gorda”.

EL CANDIDATO A DEFENSOR PÚBLICO NACIONAL de estos personajes es el “diputado por Trujillo, Cristhian Zerpa, quien es cónyuge de Carolina Galvis, jefa de Bienestar Social con Adelaida Maduro. Ello con la finalidad de seguir manejando la institución conjuntamente con Henry Acero, jefe de la DP en Táchira”, también aspirante al cargo.

EL ENCOCHINAMIENTO del proceso de selección de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es evidente. “No se entienden las razones para dejarlo indefinido”, sentenció un reconocido jurista.

LAS CONEXIONES DEL CLAN FLORES con “bolichicos”, “boliburgueses” y ladrones de la IV están aflorando gravemente:“Estamos decepcionados por una vinculación basada en el dinero mal habido, la vida dispendiosa y el hedonismo, por encima de ideologías y la ética en la función pública”, expresó un amigo.

EL CLAN DE LOS SOBRINOS FLORES, privados de libertad en Nueva York por presunto tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, operaba desde lujosos resorts en islas caribeñas, Panamá y Europa con un insólito e insultante derroche de riqueza sucia.

ELARBA, CAMINO Y DORADO hacen parte de la mafia y sus francachelas en uno de los yates del clan Flores, que extiende sus ramificaciones hasta la mismísima PDVSA, cuyo tesorero está bajo sospecha.

DÓLARES, COMISIONES Y PLACERES unieron a los codiciosos y sifrinos “bolichicos” que tejieron una red mafiosa con recolectores de basura, operadores financieros,  editores de prensa escrita, casas de bolsa y alta costura.

DESDE PDVSA ESTÁ OPERANDO el cobro compulsivo de comisiones del 30 % (treinta por ciento) sobre deudas arrastradas desde la gestión Ramírez. “El que no paga no cobra, así de simple”, ha dicho una víctima.

MINAL, CASA Y CAVIM concentran la masiva importación de alimentos. ¿Qué hace la C. A. Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) importando comida? “Su negocio no son las armas, sino la ‘papa’ importada”.

ENRIQUE MENDOZA puede rodar feo en el mundo copeyano y dentro de la dirigencia de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), si no aclara bien su presunta oculta maniobra con la tarjeta del partido “MIN Unidad”, cuyo secretario general regional es Manolo Heller, uno de sus seguidores en la gobernación mirandina. Su objetivo es volver a la alcaldía del municipio Sucre (Petare), y en eso trabaja de bajo perfil. Hay quienes dicen haberlo visto “reunido en secreto con Ojeda”.

VARIOS “MENDOCISTAS” reconocidos son parte de la oferta electoral de “MIN Unidad” en Miranda junto con William Ojeda, quien en sus vaivenes políticos hoy es candidato del Psuv. Ricardo Fiori va por los Altos Mirandinos, los ex concejales petareños Haydee Delgado y Ezequiel Colmenares van por ese circuito, Julio Blandín hace parte en la lista regional, y Antonio José Hernández“El Viejo”, ex alcalde de Charallave, también fue postulado.

PLACAS Y PLANILLAS “NO HAY” en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Los usuarios se quejan porque van a los oficinas del INTT, les mandan a cancelar impuestos en bancos del Estado, pero al regresar es que les dicen “no hay material”. Lo consideran “una burla”, pues pagan y no pueden retirar placas y títulos de propiedad de los vehículos.

EL “EDITOR” DELINCUENTE EXTORSIONADOR anda desatado desde su casa, donde goza de beneficio procesal después de una huelga de hambre que terminó provocando lástima y la medida de excarcelación con apoyo del magistrado aspirante y el dueño de una televisora global. “Me das los cinco millones de dólares que necesito para la televisora que estoy montando o te ‘escoñeto’ la vida”, le dijo personalmente a una de sus víctimas antes de regresar a la cárcel.

CON OTRA VÍCTIMA ES POR TELÉFONO desde su casa. Le está exigiendo “dos millones de dólares” mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, descaradamente. En su patológico y brutal acoso, el “editor” extorsionador ha llegado a utilizar el siguiente recurso intimidatorio: “Y cuidado si me denuncias, porque tengo el apoyo de Diosdado y el pollo Carvajal”. Además, le ha dicho a la víctima, que en su “nuevo periódico… te voy a sacar en primera página, si no me das los dos millones de dólares… Y si tú no puedes, ponme dos o tres amigos tuyos que yo me encargo”. Es lo que llamo “sobre confianza” de los delincuentes, cuando sienten que la impunidad los protegerá de por vida, una psicopatología muy común que siempre termina mal; y algunas veces, muy mal.

