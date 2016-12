Los mejores videojuegos de 2016

La culminación de la saga que redefinió el género de las aventuras, bebiendo de los mejores y lógicos referentes. Neil Druckman, Bruce Straley y su equipo confirmaron lo que ya parecía quedar claro en The Last of Us, alzando aa ese selecto olimpo del videojuego reciente. Quizá no sea tan influyente como esa segunda entrega que nos cogió a todos por sorpresa pero sí que, sin duda, Uncharted 4 refina y perfecciona todo lo visto en la trayectoria de Nathan Drake, uno de los mejores personajes que nos ha dado la industria.