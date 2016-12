Lluvia desnuda las deficiencias de Corpoelec

Las lluvias que desde la madrugada cayeron en la región afectaron 16 circuitos de distribución de electricidad. Maracaibo, San Francisco, Machiques y La Villa fueron los primeros en notificar averías. Luego fueron cayendo zonas más alejadas.

Una fuente del sector eléctrico destacó que las emergencias se reportan por la falta de mantenimiento de las redes de transmisión y conexión. “Desde las 3.00 de la madrugada se registran denuncias, lo grave es que solo tenemos tres camiones para atender a las comunidades”.

Corpoelec notificó que activaron cuadrillas para responder a las “averías a causas de las precipitaciones”. Joel Acevedo, gerente de Distribución y Comercialización, informó que trabajan “arduamente para normalizar progresivamente el servicio”.

Se ejecuta el plan de “contingencia para atender las situaciones con la mayor rapidez y efectividad posible, el personal del área de distribución se encuentra abocado y comprometido para brindar el apoyo que los usuarios y usuarias requieren”, señaló en un comunicado.

A lo interno, la falta de equipos acumula inconvenientes para el rápido restablecimiento. Un ejemplo lo viven familias en la parroquia Manuel Dagnino. Francisco Suárez, usuario, recordó que en la madrugada hubo tres bajas.

La última mantiene sin luz a las viviendas. “Desde las 8.00 se fue. Sonó una explosión como si el transformador estallara”. La salida del servicio se convirtió en “un dolor de cabeza porque no sabemos cuándo vendrán de Corpoelec”, lamentó.

Una fuente de la corporación, que pidió no ser identificado, explicó que las lluvias dejaron varios circuitos afectados. Algunos podrían tardar hasta cinco días porque “no hay transformadores” para levantar la distribución de energía.

Hay vehículos para inspeccionar las comunidades. 10 recibieron para movilizaciones de trabajadores, pero carecen de unidades y materiales para las reparaciones.

Alida Serrano, vecina, reconoció la falta de equipos. “Tenemos cinco años con un carrito de energía, de esos de dos ruedas, pegado al poste. Está ahí desde que explotó el transformador”, recordó. Los apagones son continuos.

“Llaman a Enelven (Corpoelec) y dicen que ya van y no llegan, mientras tanto estamos sin luz en el barrio Los Pinos”.

Kevin Caridad, comerciante, aseguró ser víctima. “Ya se me quemó con el apagón el aire acondicionado”, acusó. En la semana son frecuentes los apagones. No sabe si es racionamiento o fallas en los cables de distribución en Brisas del Sur.

Afectados en Maracaibo

Hasta seis horas sin electricidad se reportaron en zonas afectadas por las segundas lluvias ocurridas en mayo.

Las llamadas más frecuentes de reclamos se resaltan en: Sabaneta, Barrio Bolívar, Bella Vista, Calle 72, Amparo, Valle Claro, San Jacinto, Haticos, Pomona, Los Estanques, La Rotaria, Las Marías y Gallo Verde.

LA VERDAD |Jazmin OjedaÂ