Liga de baloncesto da la espalda a Gaiteros

Cuando solo faltan 15 días para el comienzo de la próxima temporada de la Liga Profesional de Baloncesto, en Gaiteros del Zulia llueven las dudas y escasean las certezas.

Actualmente la divisa presenta un conflicto legal que data desde 2009 y que tiene enfrentados a dos hermanos, el “Coronel” Paúl Romero Ferrer y Alirio “Camarón” Romero, por el control de la administración del club. En medio de ese escenario, la junta directiva de la liga no ha mostrado autoridad y, por el contrario, ha guardado silencio en torno al tema, con lo que lejos de solucionar el problema se ha mostrado cómplice del conflicto.

La elección de Bob Abreu -como presidente del circuito el pasado 24 de noviembre- dista mucho de convertirse en un elemento de ayuda en la disputa, pues durante su corta gestión ha habido más sombras que luces en torno al caso. Ningún bando está totalmente conforme con el mandato del “Comedulce”.

Actualmente Gaiteros presenta dos proyectos directivos -lo que implica que cada uno ofrece su propuesta de entrenador y de jugadores criollos e importados-, por lo que ha generado absoluta confusión de cara a la temporada, pero tampoco tiene ni los permisos para jugar en el Pedro Elías Belisario Aponte ni la autorización de las divisas extranjeras para contratar refuerzos extranjeros.

Más problemas

Producto del silencio de la LPB, se han generado más escenarios negativos, por ejemplo que el plantel del elenco pascuero se haya visto forzado a entrenarse de emergencia en las instalaciones de Colegio de Abogados del Zulia, y hace un par de días debieron suspender las mismas porque los jugadores se vieron afectados por bombas lacrimógenas, ya que el recinto queda muy cerca de la Universidad Rafael Belloso Chacín, habitual zona de protestas.

En ese mismo orden, también se desconoce si Trotamundos de Carabobo jugará, o no, ante los musicales el próximo 20 de febrero en el Belisario Aponte o en una sede alternativa. Al día de hoy tampoco está coordinada la llegada de algún extranjero por parte de ningún bando.

La afición zuliana merece respeto y un pronunciamiento oficial del circuito para cerrar definitivamente la puerta de ese capítulo, que tanto daño le hace al baloncesto venezolano.

Sanción dolorosa de la FVB

La Federación Venezolana de Baloncesto dio a conocer, ayer, a través de un comunicado que aplicó una suspensión a Gaiteros del Zulia debido al incumplimiento de pagos, acarreando una serie de deudas que data desde 2009 y que incluye honorarios de Néstor “Che” García, actual coach de la selección nacional. La medida “temporal” aplica para transferencia de jugadores internacionales, competiciones internacionales y permisos laborales hasta “comprobar” dichos pagos.

“Nos llama la atención que dos instituciones tan importantes en el país como MinDeporte y FeveBaloncesto, en vez de promover un escenario de soluciones a este conflicto, lo que hacen es poner más trabas. Lo lógico era informarnos directamente y en caso de que nos hubiésemos rehusado a pagar, entonces sí sería justo sancionarnos. Aquí se saltaron los pasos”, comentó Martín Guerrero, representante de el “Coronel”.

Por culpa del “otro”

“La verdad es que no tenemos certeza de la deuda exacta de la que habla el señor Carmelo Cortez (presidente de FVB), porque nos acaba de informar. No tenemos ni factura ni notas de cobro, ni nada, porque la gestión anterior encabezada por Alirio Romero y su hijo no han rendido cuentas a la actual directiva. Si se comprueba que hay deudas, pagaremos”, dijo Guerrero.

“Lo que sí nos causa suspicacia es que se pronuncian ahora y no cuando estaba la anterior gestión. No nos reconocen el equipo para efectos de cumplir nuestras labores, pero sí para pagar las deudas. ¿Cómo es el caso?, ¿estamos o no al frente de Gaiteros?”.

