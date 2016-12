Leonardo PÃ©rez: Hay que hablarles claro

Según los estudios de opinión en el país, el principal problema por el que atraviesan los venezolano y que es expresado por ellos, es el problema económico. Los reales no alcanzan.

Esta circunstancia se presenta también en escala nacional, es decir el país está quebrado. La gente también.

He tenido la oportunidad de escuchar y leer opinión de expertos en materia económica que explican la situación actual. Y así vemos como frases como: No hay suficientes divisas; el país puede caer en “default”; inflación de tres dígitos; habrá estanflación; la macroeconomía; reservas líquidas; etcétera y así como esas otras propias de la jerga financiera y económica.

En honor a la verdad, estas lecturas instruyen a quienes no manejamos con la soltura catedrática el tema y nos ilustran acerca de la situación, sin embargo, y en medio de toda esta circunstancia que vivimos todos los nacionales sin excepción, y en la proximidad de un proceso eleccionario que nos permita generar un quiebre en la nefasta administración del país, en todos sus ámbitos, no estoy seguro que esa manera tan académica o técnica de decir las cosas nos haga lograr convencer a quienes necesitamos.

Necesitamos demostrar mayoría y capitalizarla en los votos. Hay que llevar a la gente a votar, sin embargo, muchos están desmotivados y otros ocupados resolviendo todos sus problemas. Considero que debemos generar un mensaje que logre amalgamar la realidad del país, la importancia de una AN funcional y no entregada y la motivación para actuar.

Es por ello que creo que hay que hablarle a la gente de forma más clara y “raspá”. Hay que decirles las cosas de manera que la vean reflejadas en su casa, así por ejemplo: Si siguen manejando al país así la comida va a costar diez veces más; no hay dólares para traer alimentos; Venezuela no tiene cobres para resolver; no se consigue leche y cuando se consigue cuesta cinco veces más; desaparecieron los ahorros.

De igual manera en lo que respecta a la necesidad de una AN funcional, tenemos también que explicarle a la gente su razón, recordemos que el gobierno va a sacar los dineros para ofrecer comida, casas, becas y demás, que durarán solo para la campaña, pero que les puede servir de mucho para ganar.

Allí tenemos que explicarle a los ciudadanos que si tenemos una AN mayoritariamente de la oposición, que no sea esclava del gobierno, Nicolás no podrá regalar el petróleo y habrá más plata para todos; Nicolás no podrá irse del país a gastar nuestro dinero; Diosdado tendrá que rendir cuentas; no podrán seguir empeñando a Venezuela para después gastarse los cobres.

Ese tipo de cosas y con ese lenguaje claro y llano hay que hablarle a la gente, dificulto que inviertan tiempo en preguntar el significado de la jerga económica en vez de tenerse que calar una cola para resolver los alimentos para su hogar. Tampoco creo que sean muchos los duchos en la materia que compartan con ellos en esas y otras colas que les puedan explicar mientras esperan.

Debemos llevar el mensaje directamente, mensaje completo, incluyendo lo motivacional, no podemos dormirnos en muchos afiches, ni avisos de prensa, ni mediáticamente, que aunque necesario, sabemos que está limitado. Vamos a acompañarlos y a ponernos en sus zapatos

Leonardo Pérez Álvarez – EN VOZ ALTA

Secretario General CNP Zulia

@leoperez74 – perezleo74@gmail.com – www.leoperez74.wordpress.com