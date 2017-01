Leo promociona “Yo soy veneno”, su nuevo trabajo como solista

Con una propuesta enmarcada en letras y contenidos reales en los que están presentes los géneros urbano, hip, hop, reggaetón y trap, se presenta como solista Leo Herrera, un joven zuliano, que tras 10 años de trayectoria en el ámbito musical, consolida hoy una nueva etapa como solista en la que el tema Yo soy veneno es su carta de presentación, así como su nuevo nombre artístico: Veneno.

Este primer sencillo que es de su autoría fue producido en Miami con la colaboración de los productores musicales David Tome y desde Maracaibo Gabriel Gonzalez (Gabox), ambos originarios de Venezuela, productores reconocidos y nominados la Academia del Latin Grammy, especialistas en la música Latina en el ámbito internacional. Ellos unieron sus talentos para hacer de este tema un promocional que cause impacto y marque la diferencia. “La idea es esa mostrar un cambio en lo que ha sido mi paso por las agrupaciones que he participado. La canción es como un desahogo, porque siento que por primera vez estoy concentrado en lo que quiero decir y no en lo que la gente espera o quiere escuchar. Esta nueva etapa es un regreso que generará impacto desde las letras hasta mi look”, dijo.

Con este sencillo el joven de 27 años, que perteneció a la última generación del grupo Treo y al grupo Quinto Piso que coordinaba Miguel Ignacio Mendoza (Nacho), demuestra aún más su talento, porque además de rapear muestra su faceta como un compositor que apuesta al mercado urbano logrando una identidad única del talento venezolano. “Queremos llegar con este mensaje y propuesta al gusto de mis fieles seguidores y a la nueva audiencia internacional”.

El video de “Yo soy veneno” fue grabado en Miami y se estrenó simultáneamente en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos el 24 de diciembre y hasta la fecha ha alcanzado más de 200mil reproducciones en Youtube. “Esto nos permite asimilar que el tema ha gustado y que se está posicionando en el gusto de los seguidores”, señaló.

Por lo pronto, Veneno sigue trabajando en la grabación de más temas para mostrar un material amplio y diverso en lo que será su próxima visita a Venezuela en la que realizará una extensa gira de medios y muchos otros países que apuestan a esta nueva propuesta urbana, que continúa con pasos firmes su consolidación en el mercado Latino, porque #Ponleveneno llegó para quedarse.

Contactos: Instagram, Twitter, Youtube y Facebook: @ponleveneno

Página web: www.ponleveneno.com