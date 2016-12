La importancia de las elecciones del domingo

El domingo es un día clave para Venezuela. Si bien laselecciones no son presidenciales, sí pueden marcar un claro antes y después. Es que de acuerdo a los últimos sondeos, la oposición lidera por un amplio margen la intención de voto. Si los análisis no fallan, esta podría ser la primera gran derrota del chavismo desde que subió al poder hace 15 años.

Sin embargo, los resultados pueden ser muchos y de acuerdo a cómo quede configurada la Asamblea Nacional, el gobierno intentará ir hacia un lado o el otro.

En manos de quienes obtengan la mayoría del Parlamento unicameral, de 167 escaños, recaerá el poder con el que se podría amenazar o consolidar la “revolución bolivariana”, el proyecto político ideado por Hugo Chávez , y liderado ahora por su hijo político, el presidente venezolano, Nicolás Maduro .

Si bien en total son más las listas, el poder se lo disputan dos bandos claros: por un lado los opositores, ansiosos por hacerse un espacio dentro del poder y generar cambios políticos, pero que no han logrado mayores victorias desde que el chavismo llegó al poder en 1999; por el otro, los chavistas, que desde que este órgano legislador se creó en 2000, tras un proceso constituyente convocado por Chávez y que disolvió el antiguo Congreso, impulsaron todo su respaldo al Ejecutivo, que no conoce una Cámara en la que no ejerza la mayoría.

Según el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá, el de Venezuela no es exactamente un sistema parlamentario “pero tampoco es un presidencialismo exacerbado”, justamente porque “tiene un sistema de controles, de competencia y atribuciones muy fuertes” en el poder legislativo y de ahí la importancia de estos comicios.

Los posibles escenarios

Mayoría simple

Si la oposición obtuviera la mayoría simple, que implica la mitad más uno de los 167 diputados, es decir 84 escaños, podría designar la junta directiva de la cámara, que tomará posesión el 5 de enero de 2016, y de la que nunca formó parte. Con esta mayoría la oposición podría aprobar una ley de amnistía que extinguiría la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular,Leopoldo López , condenado a casi 14 años de prisión por la violencia de una marcha antigubernamental.

Asimismo, podría autorizar al Tribunal Supremo (TSJ) el enjuiciamiento del primer mandatario, así como proponer un voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros, planes que ya dijo tener en su agenda la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con mayoría simple también se puede designar a los magistrados del TSJ, al fiscal general, al contralor y, en algunos casos, al defensor del Pueblo, aunque, estos cargos ya fueron elegidos recientemente y su remoción solo sería posible si antes hubiera una solicitud expresa del alto tribunal.

Tres quintos de los votos

El segundo escenario es lograr los tres quintos de los escaños, o una mayoría calificada de 100 diputados, que permitiría aprobar un voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que implicaría su destitución.

Mayoría de dos tercios

El tercer escenario, el que confiere mayor poder, sería la mayoría de dos tercios de los asientos, o 111 diputados, con los que podrían llevarse a referendo aprobatorio los proyectos de ley, los tratados, convenios o acuerdos internacionales.

Esa mayoría permite igualmente destituir a los magistrados, en el caso de que cometieran faltas graves que fueran calificadas previamente por el Poder Ciudadano (integrado por el fiscal, el defensor del pueblo y el contralor).

El chavismo, que ya gozó de todos estos poderes -especialmente en este último período con la mayoría calificada de tres quintos-, espera alcanzar al menos una mayoría simple para poder mantener el orden como hasta ahora.

Con esa cuota de respaldo podría seguir aprobando los créditos adicionales con los que el Ejecutivo cumple buena parte de sus programas sociales y que, por lo general, representan alrededor del 50 por ciento del presupuesto de la nación.

De lo contrario, cabría aún otro hipotético escenario que sería usar la actual mayoría de 100 diputados oficialistas para que el Parlamento apruebe poderes habilitantes al presidente antes de que se constituya el nuevo, lo que le permitiría dictar leyes y decretos sin necesidad de que esos instrumentos pasen por la Cámara por hasta un plazo de año y medio.

Este paso tendría que concretarse antes del 4 de enero, el último día en el que el actual Parlamento está autorizado para aprobar leyes.

Esta opción, sin embargo, puede ser derogada por la mayoría que constituya el nuevo Parlamento al día siguiente de su toma de posesión.

EFE