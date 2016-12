Kylie Jenner lanza campaÃ±a contra el bullying

La hermana menor del clan Kardashian, Kylie Jenner anunció el pasado lunes a través de su cuenta en Instagram que lanzaría una campaña para combatir el bullying.

“Durante los próximos seis días voy a compartir seis historias increíbles de personas que se convirtieron en héroes transformando el bullying en algo positivo”, explicó la joven.

“He hablado, compartido con ellos y verán sus historias en mi página. Creo que se enamorarán de ellos tal como yo lo hice. Los quiero motivar a compartir algo positivo sobre ustedes. ¡Estaré leyendo tanto como pueda y así podrán ser parte de esto! Hagámoslo”, acotó.

La estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians compartió este miércoles la primera historia sobre una joven llamada Renee DuShane, de 21 años, quien padece de un desorden genético que afecta la formación de los huesos de su cráneo, así reseña People en Español.

“Renne me enseñó que soy más que los comentarios negativos que leo”, aseguró Jenner.