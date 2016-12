Kim Kardashian reveló, en el estreno de la nueva temporada del reality Keeping Up With The Kardashians del canal E!, que junto a su marido Kanye West está intentando por todos los medios volver a ser padres y para ello decidió recurrir a un médico especializado en fertilidad para que la ayude a aumentar las posibilidades de concebir.

Kim, de 34 años, confesó que para poder darle un hermano a su hija North tienen relaciones sexuales con el rapero numerosas veces al día y a cualquier momento. En el primer capítulo del exitoso programa, que va por su décimo año al aire, la estrella televisiva dió de qué hablar al asegurar que tiene “sexo como 500 veces al día”.

Reuters

En el episodio de estreno, Kim llama sorpresivamente por teléfono a Kanye West en mitad de una sesión de fotos con la intención de tener relaciones sexuales debido a que se encontraba en sus días de fertilidad. También le cuenta a sus hermanas que han barajado la idea de probar el embarazo por vientre de alquiler.

La prensa de los Estados Unidos asegura además que durante esta edición del show el padrastro de Kim, Bruce Jenner, finalmente confiesa su cambio de sexo y cuál será su nuevo nombre tras convertirse en mujer.