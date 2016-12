Juan Pablo Guanipa: Esta Navidad – @JuanPGuanipa

Nuevamente es Navidad y otra vez tenemos la oportunidad de realizar las revisiones necesarias para aprender de los errores, afianzar lo positivo y empezar con buen pie el próximo año.

No es esta una navidad cualquiera. Este gobierno se ha convertido en el factor de perturbación más grave y dañino que tiene este país. Pareciera que hiciera todo lo posible por amargarle al pueblo la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús. Pareciera que piensan sus titulares que es positivo distraer al pueblo con medidas irracionales e irresponsables que sólo traen angustia y desasosiego.

No les ha bastado con la destrucción material del país. No les ha bastado con generar esta grave crisis para la cual no aportan una sola solución. Insisten en tomar medidas que no nos conducen a nada positivo. Esta última, la que tiene que ver con la validez del billete de cien, parece una aventura tragicómica de un incompetente que no sabe qué hacer y que no se inmuta al saber que no sabe. Los billetes de cien, si no están falsificados, son producto de emisiones del Banco Central de Venezuela que son pagaderos al portador en las oficinas del banco, como lo dice el mismo billete. No puede el Presidente de la República decidir sacarlos de circulación, sin además tener los billetes que lo sustituyen. Es un acto de inmensa irresponsabilidad que sobrepasa las competencias presidenciales y que ha sumido al país en una espiral de desesperación que en muchas partes ha terminado en violencia que se traduce en saqueos, muertes, personas heridas, detenidos y hasta ciudades devastadas.

Nunca encontraré una justificación racional al profundo daño que en ese sentido ha hecho este gobierno. Es inaceptable intentar canjear en 72 horas el billete de más alta denominación y el más numeroso por mucho de todo el cono monetario. Luego del caos, se decide posponer los límites anteriores y ya veremos que tampoco servirá de nada la nueva fecha anunciada por el gobierno. Así que todos los ingredientes para dañarnos la navidad los ha puesto este no bendito gobierno. ¿Rectificará? ¡Sabemos que no!

Pero este también es un momento para que los integrantes de la unidad democrática hagamos las revisiones respectivas. No ha sido nada fácil esta desigual competencia en la que con herramientas democráticas, constitucionales queremos enfrentar a un gobierno primitivo, inconstitucional y antidemocrático. Por eso a veces luce injusto el reclamo del pueblo cuando siente que no hemos logrado el objetivo de producir un cambio de gobierno, por lo que siempre debemos aclarar que debemos, con los mecanismos democráticos, sacar a un gobierno que no lo es. Pero más allá de eso, que es una verdad inmensa, tenemos que revisarnos cada uno de los dirigentes de la unidad. Revisar nuestros aciertos nuestros errores, nuestras acciones y omisiones. La misma revisión debe hacerla cada uno de los partidos políticos que la integramos y debe hacerla también la unidad vista como un todo.

Creo que tenemos la fortaleza de la autocrítica y que estamos en disposición de asumir los cambios necesarios. Es momento de cambiar caras, lo cual debe ir acompañado del agradecimiento sincero a quienes nos han representado hasta ahora. Es momento de ampliar nuestra base de apoyos, incorporando a todos los sectores políticos y sociales en el procesamiento de información y en la toma de decisiones, sin que obste para que haya un necesario núcleo de conducción que debe tomar en cuenta todas las opiniones de quienes quieren participar en la construcción de una gran alternativa para Venezuela. Pero lo más importante, es momento de mirar la grandeza de nuestra patria, más allá de los intereses que legítimamente podemos tener. Necesitamos más amor por el país y menos cálculo. No siempre lo popular es lo bueno. Y debemos ser valientes cuando de decir la verdad al pueblo se trate, aunque eso disminuya nuestro capital político. Está en juego Venezuela.

Juan Pablo Guanipa V.

Juanpguanipa@gmail.com

@JuanPGuanipa