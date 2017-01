José Gregorio “Gato” Briceño: Donde se midan serán vencidos

Los narcobandoleros, convencidos de la pérdida del respaldo popular, no dejan pasar un día sin inventar todo tipo de argucias o triquiñuelas para impedir, a como dé lugar, las elecciones de gobernadores y alcaldes anunciadas para este año 2017. No obstante, no será sencillo darle apariencia de legitimidad ni de democracia a una presunta decisión de suspender, diferir o postergar otro proceso electoral. Cuando capitalizaron el respaldo popular hacían elecciones cada seis meses, para validar cuanta decisión tomaban y ahora que perdieron la calle, el apoyo popular lo que les queda en bloquear a ultranza cualquier medición ya que se saben perdedores. Imagínense que el termómetro de popularidad es ver cuanta gente asiste a sacar el “Carnet de la Patria” , a sabiendas que es el hambre y el miedo la exclusión lo que lamentablemente somete a algunos venezolanos a dejarse etiquetar de nuevo.

Frente a la inminente necesidad de convocar a elecciones, la pandilla del PSUV, afecta al narcotraficante de Diosdado Cabello y sus radicales, decidió eliminar a sus posibles contrincantes y no encontraron mejor manera que hacerlo que a la fuerza de la represión y el engaño, como es habitual en este narcogobierno.

Así, crearon de manera ilegal un “Comando Nacional Antigolpe” que, según el propio Nicolás Maduro “Será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque la batalla por la paz la ganamos con prevención, además de hacer justicia y que se castiguen todos los intentos golpistas para desestabilizar a Venezuela, ya que lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional (Abandono del Cargo) es un manifiesto golpista”. En la práctica, lo que realmente tenemos es que, en los pocos días que lleva funcionando el “Comando exterminio”, ya van más de 10 detenidos, a los que les han sembrado “evidencias” para incriminarlos y enjuiciarlos, pero sobre todo, para sacarlos del escenario político.

No es casualidad que la mayoría de los detenidos sean militantes de Voluntad Popular, entre los que destaca un diputado a la Asamblea Nacional, y es que, a decir verdad el partido fundado por Leopoldo López, es una pesadilla para los más radicales del partido de gobierno, por lo que no descarto que el objetivo final sea ilegalizar el partido Voluntad Popular.

La argumentación que fundamenta la creación del “Comando Antigolpe” es tan mediocre, que no aguantan una constatación simple. ¿Un gobierno que ha cedido su soberanía dejando que su territorio sea una provincia cubana, un gobierno que ha convertido a la República en el principal centro de tráfico de drogas a nivel internacional o es el mismo gobierno que no logra controlar la inseguridad ciudadana y que ha institucionalizado el ajusticiamiento y la tortura para aplacar los ánimos democráticos de cientos de jóvenes que quieren vivir en una mejor Venezuela… ese dizque gobierno pretende ahora decirnos que este nuevo engendro político tiene por objeto la defensa del territorio, la paz y la tranquilidad de la nación?

Hay que ser muy cínico para decir que defenderá el territorio, después de entregar el Esequibo a Guyana, un territorio por más de 150.000 km2 por mandato de Fidel Castro (verdadero jefe de la Revolución Bolivariana, aun cuando su sueño era Martiano y no Bolivariano). Hay que ser muy canalla para decir que van a defender la paz y la tranquilidad, después de haber armado y adiestrado colectivos en instalaciones militares para la “defensa de la revolución” y ahora anden atracando, asesinando y haciendo todo tipo de fechorías.

La máscara de Democracia que usaron a punta de elecciones amañadas ya no les sirve. Las narcocómplices que dominan el Poder Electoral del país no tendrán perdón por servirles incondicionalmente a los patrones equivocados. Claro, les pagan muy bien, pero su verdadero jefe, que es el pueblo , las sacará , castigará y despreciará muy pronto.

Patrañas, farsas y mentiras. La verdadera política del gobierno es mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso presionando a quienes sueñan con un país mejor, a que abandonen el país o se arrodillen ante sus antojos. La prueba más reciente de esto fue lo que le sucedió al Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor López Castillo, quien por criticar al gobierno en la homilía de la Divina Pastora fue víctima de los colectivos que asediaron su residencia. Con una mano tiran piedras a la institución religiosa católica del país y con la otra le jalan al Nuncio para que medie en la reanudación del mal llamado Diálogo. Asimismo en su línea de amedrentar está el reciente anuncio del inquilino de Miraflores sobre el Plan de Seguridad 2017-2021, en el que está considerando ¡ repartir fusiles en los barrios de Venezuela!

¡Estos narco gobernantes no nos dejan de sorprender con su vileza! Pero me niego a creer que los mandos medios de las Fuerzas Armadas Nacionales (F.A.N) acepten semejante atrocidad.

Por todo esto, no queda duda, la creación de ese “Comando Nacional Antigolpe”, aunado al estado de Excepción que ya cumplió un año, no es más que la oficialización de una Dictadura que hasta ahora se había mantenido pobremente maquillada con el apoyo de las instituciones secuestradas por la corrupción y el narcotráfico. Evidentemente, algo tan atroz solo se le puede ocurrir a la pandilla de cobardes que a fuerza de chantajes y terrorismo pueden mantener su statu quo, ergo, tenemos que apoyar todo tipo de movimientos de calle, y especialmente al movimiento de jóvenes militares que ya están activados en la mayoría de los cuarteles de la República.

Por una Venezuela libre y democrática, seguiré dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño.

Twitter:

@josegbricenot