Jorge Parra: Â¿Cuanto cuesta un rector?

La verdad, no se si el libro escrito por William Ojeda levantó un fetiche entre empresarios, pero hoy vemos a uno que se tragó la luz con el movimiento estudiantil, acción que por cierto despertó el total rechazo entre la comunidad estudiantil tanto dentro como fuera y lo deja confeso ante los ojos de todo el estado quedando fichado como cómplice de posibles delitos de LESA HUMANIDAD, si mañana algún estudiante de URBE cae en manos de G-2 y Dios no lo quiera muere, yo Jorge Parra responsabilizo al Rector Oscar Belloso de forma indirecta por la muerte y directa por secuestro, ya que, permite violar la autonomía y da paso a que asesinos entren al recinto educativo de forma ilegal.

Muchos piensan que pueden estar con Dios y con el diablo, o al margen de la ley, pero dejeme decirle rector Belloso que jamás voy a olvidar tan baja acción, y que por cierto ya esta agendada como un caso a investigar cuando el cambio llegue, ah y si sabe de matemáticas debe estar claro que no pasa de este año.

De mi puede decir lo que en gana se le venga, pero yo no regalo la vida de ningún joven y menos negocio su futuro, usted es otro mas del montón que ve el futuro del país como un cupón empresarial que puede colocar en el bando que está de turno, pero se le acabó el pan de piquito, ningún argumento le será válido cuando le toque rendir cuentas ante la verdadera justicia, en donde Arias Cardenas no pueda defenderlo y menos un opositor. Pidale perdón a Dios por sus errores y de corazón espero que lo perdone, pero aquí usted no va a pasar por debajo de la mesa, yo le prometo a todos los estudiantes de URBE y a sus familiares que este caso lo llevaré hasta las últimas consecuencias y que ni todo el dinero que pueda tener ese señor lo salvará de una sentencia firme.

Como parte de mis proyectos ley, todo mi empeño será destinado por respeto a esos estudiantes que van a universidades privadas no democráticas que la opresión por parte de los mini dictadores tendrá su fin con La Ley De Universidades Privadas, herramienta contra la injusticia y el abuso. Que brindará igualdad, respeto y así reforzar a toda la comunidad estudiantil, ya el dueño solo será dueño, y no podrá tomar el cargo de rector por su posición económica, con esta ley si el dueño quiere ser rector se tendrá que medir en una elección, en donde todos pueden escoger a su rector, el voto de las autoridades solo vale por UNO, y así acabar con las dictaduras y evitar los delitos de aquellos que tienen precio. Ley que será aprobada en 2016 solo si el movimiento estudiantil así lo decide.

Llego la hora de la reivindicación, la transición y el cambio, pero esto solo se logra en las calles, con el pueblo y defendiendo sus intereses. Ese es el mensaje de Antonio Ledezma a toda Venezuela.

Para los detalles como los de URBE estamos nosotros y prometo que no se va a quedar así, esa traición no se olvida y no le salva ni un collar de ajo. al movimiento estudiantil mi incondicional apoyo y sigan en la lucha que el futuro y la prosperidad de Venezuela es totalmente suya. Ustedes son el patrimonio mundial de la libertad y ejemplo a seguir para los políticos.

Su derecho de resistencia a la opresión solo podrá consagrarse en el pensamiento de los hombre y mujeres libres.

El precio de la libertad es la felicidad, la plata va y viene, pero el futuro solo se construye con nuestros jóvenes.

@jorgelparrat Siempre Contigo.