JesÃºs Castillo: Voto Voluntario Vs Maquinarias

La crisis económica y política presente en Venezuela ha obligado al gobierno a poner en agenda las elecciones parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral se reunió con los Miembros de la Mesa de Unidad Democrática y el Polo Patriótico para fijar la fecha de las elecciones primarias de ambas organizaciones, las cuales quedaron fijadas para el 17 de Mayo para la M.U.D. y 28 de Junio 2015 para el P.S.U.V – Polo Patriótico.

La reciente visita de los cancilleres de la UNASUR dejó colar una posible fecha de comicios para el mes de septiembre de 2015, lo que pone en el tapete el tema electoral por encima del económico, que es el principal problema a resolver. La M.U.D anunció primarias en 38 circuitos electorales, lo que ha originado un descontento a lo interno debido a que los caudillos de la M.U.D. desde Caracas decidieron el método del consenso en la mayoría de los circuitos sin tomar en cuenta liderazgos alternativos o partidos políticos minoritarios que tienen sus aspiraciones naturales. En este aspecto, los voceros de la M.U.D. han manifestado que el método de las primarias cuesta mucho dinero, el cual no tienen, algo difícil de creer cuando sus miembros se la mantienen viajando al exterior sin limitaciones de gastos, además está claro que quien quiera participar en unas primarias debe aportar recursos para la financiación.

En el caso del estado Zulia la hegemonía de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática armaron su trabuco para privilegiar a sus miembros en 10 de los 12 circuitos desconociendo el llamado a primarias de COPEI, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, entre otros grupos políticos, lo que pone en riesgo la unidad en el Zulia, y que, al observar la maqueta los candidatos postulados son motivadores de abstención y la participación de la mujer está excluida al igual que la figura del ex gobernador Pablo Pérez, el cogollo de panamá los exterminó lo que podía originar la repetición de la experiencia del 2008.

El P.S.U.V en alianza con el Polo Patriótico anunciaron primarias en todos los circuitos del país con la postulación de las UBCH y el reglamento exige 50% jóvenes, 50% mujeres lo cual amplía la participación de aspirantes, en cuyo caso, quienes cuenten con apoyo económico y político de gobernadores, alcaldes y organizaciones aliadas al P.S.U.V, sin duda tendrán mayores ventajas. Tanto la M.U.D como el Polo Patriótico están viviendo uno de sus peores momentos debido al desgaste natural de sus voceros y la poca productividad de sus líderes políticos, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ministros, presidente, entre otros, lo que obliga a darle un viraje a la política si no quieren ser castigados por sus seguidores, no es cierto que el 100% de quienes se le oponen al gobierno estén con la M.U.D y tampoco es cierto que el 100% de quienes apoyan al gobierno estén con el Polo Patriótico, lo cual exige a los partidos a pensar en candidatos que motiven al voto debido a que las elecciones son para elegir a diputados a la Asamblea Nacional; pero si escogen a quienes no son los principales motivadores al voto voluntario sino que son las mismas caras de siempre, esto puede inducir a que muchos prefieran quedarse en sus casas y no votar, porque si son los mismos entonces pasará lo mismo y no habrá cambio lo que obligaría a los partidos políticos a armar infraestructura electoral eficiente, en los centros de votación, miembros de mesa y movilizadores del voto para lograr llevar electores a los diferentes centros de votación. En las próximas elecciones todo voto vale, el gobierno enfrenta un rechazo importante y sin duda trabajaran fuertemente en sus maquinarias electorales y la M.U.D. está convencida de que el elector que se le opone al gobierno saldrá a votar masivamente por sus candidatos. Lo cual no ocurre de esa manera. Por lo que, si se duermen en sus maquinarias electorales podrían perder como consecuencia de tener candidatos pocos motivadores y poca presencia en los centros de votación además de la inadecuada maquinaria electoral. Como lo dijo Alberto Moravia “Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado”. No botes tú voto, vota por los mejores y si los mejores no están en el sector que apoyas, si votas por ellos, no esperes cambios ni te arrepientas de haberles dado tú voto.

jcastillo@fundacionzuliaproductivo.com           @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Profesor Universitario, Politólogo, Coach Político, Locutor)