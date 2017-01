La comedia nos recuerda a los tres chiflados, Moe, Larry y Curly, que nos hacían reír con sus contundentes locuras y torpezas. En la actualidad, muchos políticos quieren imitar a los antiguos tres chiflados. Al observar lo que ocurre en el país hay veces que pareciera una comedia que hace reír y llorar a muchos. Mientras la agenda política se concentra entre la recolección de firma de la campaña “Obama deroga el decreto ya” y las elecciones parlamentarias que no tienen fecha asignada por parte del Consejo Nacional Electoral. Las declaraciones de los sectores productivos del país son contundentes, la capacidad de abastecimiento está en los límites críticos, lo que aumenta la escasez, la inflación, especulación, sobreventa, contrabando, bachaqueo de diferentes rubros; mientras la calidad de vida de los venezolanos se deteriora aceleradamente, la desinversión existente en infraestructura, vial, hospitalaria, educativa, servicios públicos, sistema eléctrico, tecnología es preocupante.

El país se está quedando atrás comparándose en la región a sus pares del continente, un estudio realizado por las Universidades Simón Bolívar, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello titulado “Encuesta Condiciones de Vida del Venezolano” (ENCOVI), realizada a 1500 hogares refleja que 2/3 partes de la población padece de diabetes e hipertensión y lo desconoce, 65% de los encuestados manifestaron que sus vecinos son una protección en contra la delincuencia, 84% padece de servicios públicos de calidad, con crisis en el aseo urbano, agua y electricidad, el 86% de la población se encuentra ubicada en la zona norte costera lo que las hace vulnerables a amenazas de tipo natural, el 93% de los encuestados desconoce la existencia de un plan de evacuación diseñado por organismos públicos, el 63% de las viviendas son autoconstruidas lo que las hace más vulnerables por no contar con normas de seguridad. Estas cifras deben prender las alarmas del gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías que deberían trabajar bajo modelos de mancomunidades, alianzas, cooperación técnica, ante tan delicada situación, en donde los servicios más elementales están en decadencia.

El gobierno ha contado con la oportunidad de no tener una oposición cohesionada que unifique criterios hacia las exigencias y demandas lo cual le da ventajas en momentos de crisis. El PSUV con el Polo Patriótico se debaten entre los representantes que postularan para las primarias; y la M.U.D. se encuentra atornillada a no escuchar las bases y líderes de organizaciones aliadas que exigen primarias en todos los circuitos y al no contar con una tarjeta electoral unitaria les puede complicar más vender la idea de que se van unido, al menos que puedan llegar a un acuerdo con el C.N.E. debido que como en las elecciones presidenciales y de alcaldes pasadas fueron con la tarjeta de unidad y corren el riesgo de que los partidos queden fuera del juego con sus tarjetas naturales, lo que los obligaría a ir en alianza perfecta (que cada partida inscribe al mismo candidato, por circuito y lista) y eso permitiría a los partidos de nuevo medir fuerzas y ver cuál partido saco más votos, lo cual no ayuda a la unidad.

Por su parte, las medidas económicas del gobierno están en mora, al igual que el aumento de la gasolina, el manejo de los tres tipos de cambio que no han sido efectivos, las denuncias sobre fuga de capitales en manos de algunos ex funcionarios, el tema de los presos políticos, el verbo elevado con los Estados Unidos, el crecimiento de los indicadores de inseguridad, el éxodo de venezolanos a otros países, la baja producción general, una hiperinflación en puertas, protestas de gremios profesionales, moderada capacidad de dar repuesta a los programas sociales, son problemas a los que el gobierno debería poner su principal atención. Se requiere estar chiflado para no ver lo que ocurre, un pequeño viraje en hacer las cosas bien sin duda ayudará a mejorar la situación actual. El presidente Hugo Chávez dijo “Creo que estamos sufriendo de impotencia política. Necesitamos un viagra político” y Alfredo Vela dijo “Una Mentira por mucho que se repita no deja de ser una mentira”.

jcastillo@fundacionzuliaproductivo.com           @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Profesor Universitario, Politólogo, Coach Político, Locutor)

Â