JesÃºs Castillo: Pacto de gobernabilidad para salvar a Venezuela

Desde el pasado 23 de enero de 2014 se inició la convocatoria a diferentes actividades de calle para exigirle al gobierno nacional que cambiara su manera de gobernar y atendiera la evidente crisis económica. Esto llevó a una serie de irresponsables acciones que afectaron por meses la tranquilidad de muchos ciudadanos y enlutó varios hogares, lo cual obligó a que representantes de la M.U.D y el gobierno se sentaran en una mesa de diálogo que luego se congeló por caprichos de ambos sectores.

Un año después, la crisis se ha acrecentado y los problemas se agudizan, lo que obliga a pensar a ambos sectores polarizados a retomar el diálogo como la única salida para resolver la crisis. Las marchas convocadas por sectores del gobierno y la oposición el pasado viernes 23 de enero y sábado 24 de enero de 2015, reflejan que hay una gran desmotivación y decepción en los seguidores de ambos sectores políticos, quienes se encuentran fatigados de marchas y lo que quieren son soluciones. Sin embargo, la política mundial ha dado muestras de eventos exitosos para lograr pactos de gobernabilidad como lo ocurrido en Suráfrica entre Mandela y Botha para derrotar a los radicales del apartheit, y la más reciente negociación entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas. No se trata de quién gane o pierda entre la M.U.D y el gobierno, se trata de salvar a Venezuela y sus treinta millones de habitantes, los cuales, sin importar su tendencia política están padeciendo las consecuencias de la escasez, inflación, inseguridad. Es cierto que un porcentaje de la población le ha sacado provecho económico a la crisis revendiendo todo lo que es difícil encontrar, pero también es cierto que si esto no se arregla pronto no habrá nada que comprar ni vender.

El presidente en su mensaje al pueblo venezolano el pasado 21 de enero de 2015, hizo un llamado al diálogo, dijo que no encontraba con quien hablar en la oposición, lo que obliga a la oposición pensar en nuevos interlocutores y lograr precisar al gobierno en retomar el diálogo, el cual no es prudente que sea televisado y público, se puede avanzar sin espectáculos y show mediáticos, se debe hacer política con “P” mayúscula. Los sectores intermedios y decepcionados no encuentran líderes en donde reagruparse, lo que obliga aún más a los sectores polarizados a devolverle la confianza a sus seguidores.

Venezuela tiene todo para salir de la crisis, tierras fértiles, ríos, lagos, mar, montaña, ganadería, gente preparada y buena, empresarios comprometidos con retomar la producción y cooperar con el progreso. Los hechos que ocurren en las colas y la confrontación entre la misma población, deben desaparecer. Este problema nos llama a todos a buscar caminos de soluciones, diálogo, tolerancia y respeto. Que importa ganar elecciones con un país paralizado y en caos, es el momento de madurar y aceptar que la crisis está presente y necesita de actores políticos creíbles que se rodeen de buenos gerentes que tengan la capacidad de lograr sacar de la crisis al país. El presidente tiene la responsabilidad de gobernar para todos y ser el primero en bajar los niveles de conflictividad y sacar de su entorno aquellos funcionarios que no responden a las exigencias de la situación actual. No es ético no asumir responsabilidades, en política se puede gobernar con éxito, el gobierno no puede abusar de la paciencia y pasividad de los ciudadanos y la M.U.D no puede estar jugando a sus intereses particulares por encima de los colectivos. El pacto de gobernabilidad no es traición es un paso necesario para salvar a Venezuela. En palabras de Paul Carvel “La política necesita a gente que no necesite a la política”.

jcastillo@fundacionzuliaproductivo.com        @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Profesor Universitario, Politólogo, Coach Político, Locutor)