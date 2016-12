Hugo Delgado: Frontera viva

Venezuela se ha convertido en el laboratorio de operaciones psicológicas más importantes de los cubanos en Latinoamérica. Los juegos de guerra unidos al despliegue diplomático y de medios de comunicación social, hacen ver una mentira convertida en verdad, al igual que lo ha hecho el tenebroso genio del comunismo, Fidel Castro, durante cincuenta años en su isla caribeña. Sufrido pueblo que ha vivido todas las sacudidas políticas y económicas del mundo desde los años 60 hasta la actualidad, hasta morir en los principios que supuestamente combatió: el capitalismo.

La invención mágica es justificada por la encuestadora Hinterlaces, que en reciente investigación aduce que los venezolanos aceptan el plan número 27 para combatir al delincuencia, dicha propuesta denominada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), es la punta de lanza creada para “exterminar a los grupos paramilitares financiados por el mismo Gobierno nacional”, durante las gestiones del comandante, Hugo Chávez, y del ilegítimo, Nicolás Maduro; una experiencia letal que combina financiamiento y apoyo bélico a grupos civiles, llamados a defender la revolución, en caso de traición militar. Ahora sin financiamiento y un sector castrense que ve a estas organizaciones potenciales rivales en cuanto a “poder de fuego” se refieren, el gobierno afronta el dilema del exterminio de sus frankenstein políticos.

A falta de pan, circo. El dinero petrolero se terminó. Las deudas internas y externas, la caída de los precios petroleros, la disminución de la producción industrial y agroindustrial, la economía de puertos, la inseguridad, la inflación y la escasez, ya no pueden resolverse bajo la óptica revolucionaria, cuyo combustible no fueron las ideas y propuestas, sino los dólares distribuidos entre corruptos y ambiguas misiones manipuladoras de las necesidades de las mayorías desposeídas, a quienes al final del camino no le solucionaron sus problemas estructurales.

En esa orgía de abundancia y locura política, el comandante eterno sembró la frase “lo político sobre lo económico”. Y esa constante prevalece hasta hoy. Esa es la causa de la alta conflictividad y la falta de producción. Ningún inversionista, excepto los enchufados, colocará un dólar (ya no bolívar) en este país, porque la inestabilidad e improvisación genera desconfianza. Las consecuencias están a la vista, a menor oferta de productos y mayor demanda, se disparan la inflación y la escasez.

El cierre de la frontera en el Táchira resume la mayor operación propagandística del régimen. Si no hay que ofrecer, se buscan culpables para justificar la incompetencia. Aquí se observa hasta donde pueden llegar, los usurpadores del poder, para mantener sus privilegios y continuar con el saqueo. Entregaron el Esequibo a los intereses cubanos (son sus mejores aliados) a costa de perder soberanía; total para Fidel y Raúl Castro el mercado de intereses sigue siendo común, sea Venezuela o Guyana, para sus objetivos estratégicos, el negocio petrolero es el mismo, pues de ambos “va a chupar”.

Fidel y Raúl aprovechando los errores de Juan Manuel Santos de liquidar políticamente a Álvaro Uribe, uniéndose con Chávez y Maduro; y domiciliar las conversaciones de paz en La Habana, precisamente en el epicentro de apoyo de las Farc y el Ejercito de Liberación Nacional, el gobierno de Nicolás desata una persecución en la zona fronteriza, creando el perfecto chivo expiatorio para justificar la escasez y la inseguridad, materializado en las etéreas figuras del paramilitarismo y el contrabando.

Lo lamentable del asunto es que existen grupos de venezolanos (incluyendo –por ejemplo- académicos) creyentes de tal mentira. Justifican la guerra contra los paramilitares y los colombianos contrabandistas (muchos cedulados con fines electorales y beneficiados con financiamiento público y la misión vivienda), pero no hacen referencia a las acciones de las guerrillas de las Farc y del ELN que actúan impunemente en el Zulia, Táchira, Apure, Amazonas -principalmente-, porque sus actos ya abarcan estados del interior. Obvian otro delicado asunto no referido en los medios y mucho menos por los voceros oficiales, como lo es la extracción de piedras preciosas, oro, minerales estratégicos, combustibles y alimentos que se hace por Brasil, zona –por cierto- bajo custodia del ejército.

Existe una versión que indica una confrontación de oscuros intereses en el atentando a los tres miliares tiroteados en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira (tenientes –Ej.- Daniel Veloz y Alexis Rodríguez, y el cabo primero, Miguel Núñez), causantes de la aplicación del Estado de Excepción en el eje San Antonio-Cúcuta. La justicia local no ha enfatizado en el civil que los acompañaba, por ejemplo, Ramón Vuelvas “El Paisa”, vinculado con el Clan Úsuga (narcotráfico y paramilitarismo); ya medios internacionales refieren otro asunto que incidió en la acción venezolana refieren a las implicaciones de oficiales venezolanos relacionados con dos narcotraficantes (Gersaín Viáfara y Oscar Giraldo) acusados de vínculos con militares venezolanos y que pueden ser extraditados a Estados Unidos.

Lo cierto es que en esta operación se violaron abiertamente los derechos humanos y se está causando un gran daño a una frontera viva, en donde las raíces ancestrales van más allá de una simple “raya” que divide a dos países. La reacción desmedida de Nicolás, a quien acusan de tener nacionalidad colombiana, en parte sirve para reducir este cuestionamiento y afianzar su espíritu venezolano, en una nación carente de sentimiento nacional. La presencia de narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla se ha profundizado en la revolución, básicamente por la debilidad institucional, lo cual ha generando un desplazamiento peligroso del país hacia los problemas que una vez pusieron en jaque a la nación vecina.

Lamentablemente al Presidente Santos esta vez su “nuevo mejor amigo” le jugó en posición adelantada, se le olvidó que el pragmático y verdadero estratega de Maduro, Fidel, “solo es amigo de Fidel”. Panamá (acreedor), Uruguay (cuyos productos inundarán, con fines electorales, por un par de meses el desabastecido mercado local), lógicamente las islas del Caribe beneficiadas con petróleo y los cinco mosqueteros (Ecuador, Brasil, Argentina, Nicaragua y Bolivia) iban a asumir la posición diplomática neutral o parcializada para no dañar a su “vaca lechera”. La Organización de Estados Americanos reafirma su inútil papel de ser garante de la democracia y asume su rol pragmático. Los cómplices del Foro de Sao Pablo salieron al rescate de la alicaída revolución, sin percatarse que hoy puede ser Colombia, pero mañana pueden ser ellos los evocadores de solidaridad. Santos fue víctima de su propio invento.

Las señales de la decadencia revolucionaria son evidentes y aunque se niegan a perder los privilegios, el huracán de la historia arrollará al chavismo. Así sucedió con Acción Democrática y Copei, partidos negados a reconocer las expectativas y aspiraciones de la sociedad, en su momento. Es una lógica evidente, reitera Carlos Blanco, en su artículo publicado en El Nacional el 2-09-2015 “Nadie lo tumba: se desploma” La ansiada espera ya llegó, escribe el columnista; “El estallido social tan temido, llegó. No llegó con el rostro del 27 de febrero de 1989, sino con centenas de rebeliones localizadas… las fuerzas, una vez desatadas, tiene su propia lógica: nadie las maneja…”

Periodista