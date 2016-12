Hoy sÃ­ hay clases en LUZ

Karelys Fernández, presidenta de Apuz, aseveró que hoy las clases serán normales. Sin embargo, no descarta aplicar la cláusula 13 del convenio Apuz-LUZ y la suspensión de clases que en el turno de la tarde.

Será a partir de mañana que comienza un nuevo paro en la Universidad del Zulia, esta vez de 72 horas (martes, miércoles y jueves). Julio Villalobos, presidente de la Asociación de Empleados de la universidad (Asdeluz), informó que tras la demora en la discusión de las cláusulas correspondientes al incremento salarial, los empleados convocaron a una jornada de protesta y el cese de actividades que arrancan desde este lunes con un horario especial de trabajo de 7.00 de la mañana a 12.00 del mediodía, y la paralización de actividades desde el martes hasta el jueves.

Álvaro Soto, vicepresidente de Apuz, se refirió a un paro de profesores como una medida extrema. Señaló que no pueden adelantarse a las acciones y esperaran las decisiones que tome la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). “Nosotros no podemos adelantarnos tanto porque somos disciplinados y federativos, hay una asociación que de repente hace unas cosas que no están aprobadas por la Fapuv entonces vamos a ver qué sucede la semana que viene con respecto a las directrices que dé la Fapuv, pero nuestro paro va porque es permisible tener esas 72 horas para hacer la protesta”.