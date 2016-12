“Mamá sabe bien, perdí una batalla

Quiero regresar solo a besarla”

Gustav Cerati (1959 – ∞)

No conforme con ser mortal, con verse carne y venas, con ser espacio, crema de estrella, decidió trabajar en su inmortalidad, decidió antes de dormir concretarnos, adoctrinarnos a través de sus letras, sus rimas, sus melodías, decidió desde Soda Stereo 1984 hasta Fuerza Natural 2009 hacernos pernoctar en una marea de venus que a muchos nos talló la infancia, a otros les hizo más amena la vejez y al resto descubrir la magia de su música después de tumbarse en su sueño estéreo.

Gustavo Adrián Cerati, Gus, nació un día como hoy, en la ciudad de la furia, Buenos Aires, en el año 1959, como la llegada de una leyenda, un ente de luz que dejaría una huella imborrable en el mundo, un legado, un estilo, una guitarra mágica y una voz poderosa, inconfundible, un timbre, una especie de dios del rock.

“Y gracias por venir, gracias por venir. “

Cerati a lo largo de su carrera nos dedicó muchos temas que fueron casi un presagio de lo que ocurriría en el 2014, frases como: “Mama sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar solo a besarla” “Despiértame cuando pase el temblor” “No me voy, me quedo aquí” y tantas otras que nos fueron preparando a ser lo que hoy somos, predicadores de la Fuerza Natural, una especie de llevadores de la palabra de Gus, viajamos por el mundo llevando su legado en nuestros reproductores, en nuestras bocas, en nuestros instrumentos, como queriendo decirle al mundo ¡Admiren esto! ¡Escuchen esto!

“Adorable puente, se ha creado entre los dos.”

Hoy, un cumple años más del maestro, nos dedicamos a inundar nuestros espacios con sus letras, con sus fotos, y está bien si apenas lo conociste ayer, si justo anoche descubriste que significa “Gracias totales” está bien si apenas esta mañana descubriste que música ligera es el himno del rock en español, está bien si apenas en este instante acabas de descubrir que Gus no solo fue Soda Stereo, les permitimos a todos haber descubierto después de leer esta nota que Gustavo Cerati alguna vez existió en nuestro mundo, como si ya escuchar su nombre no fuera místico. Está permitido llegar rezagado o no poder dormir girando el disco por la habitación, lo que no está permitido es no decir nada, es quedarse inmóvil, inquebrantable, lo que no está permitido es seguir y solo seguir en el mundo por seguir.

“Cuando no hay más que decirnos, habla el humo nada el humo y rema en espiral, cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar”.

Acá no quedamos todos, Gus, te dejamos volar, sí, pero no te dejamos morir, vos tenes permitido seguir dormido, te dejamos, quédate tranquilo, nosotros nos bancamos el temblor.

Feliz Cumpleaños, Feliz Fuerza natural.

Gabriel García

@gabogabucho